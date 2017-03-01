Монументальная Вера

Автор известной на весь мир скульптурной композиции «Рабочий и колхозница» Вера Мухина сделала первые шаги в искусстве в Феодосии

«Вероятно, мои художественные наклонности перешли ко мне от моего отца, которого я помню склонённым над чертежами машин. В молодости он любил копировать марины Айвазовского, с чего в живописи начала и я, живя в Феодосии, в Крыму. Там я училась в гимназии и впервые начала рисовать. Мой первый учитель рисования, В. Н. Трегубов, давал мне рисовать с натуры, а перейдя к живописи, принёс небольшую картинку Айвазовского, с чего и начались мои живописные попытки», — вот и всё, что напишет о Крыме в автобиографии Вера Мухина. Да ещё упомянет о несостоявшемся проекте монумента «Героям Севастополя»....

«Буржуйское» воспитание

Вера Мухина родилась 19 июня 1889 года в Риге. Её отец происходил из купеческой семьи, города Рославля Смоленской губернии. Мухины издавна занимались пеньковым делом и через Ригу отправляли пеньку за границу. Дед будущего великого советского скульптора, Козьма Игнатьевич Мухин, имел большую семью: Игнат, отец Веры, был тринадцатым ребёнком. Много родных окружало Веру в детстве, но в итоге из этой ветви рода она осталась одна, один на один с искусством...

Вера рано ощутила горечь потерь — когда она была совсем малышкой, её мать умерла от туберкулёза. Отец решил, что виной тому нездоровый климат Прибалтики. И увёз двух своих дочерей от греха подальше, на юг, в Крым. В 1891 году семейство поселилось в Феодосии, городе весьма привлекательном для такого любителя искусства, каким являлся Игнат Козьмич.

Но не искусством единым жил купец Мухин. Его источник доходов, заводик по производству пеньки, располагался под Могилёвом. Деньги водились. И купец мог себе позволить воспитывать дочерей «по-богатому», как девиц благородного происхождения. У девочек была бонна (воспитательница) эстонка, гувернантка француженка и учитель рисования феодосиец, тот самый В. Н. Трегубов, о котором Мухина упомянула в своей «Автобиографии». Под его руководством Вера делала первые шаги в искусстве: копировала марины Айвазовского, работала на пленэре. Те детские пейзажи кисти Мухиной в настоящее время хранятся в фондах Русского музея в Санкт-Петербурге.

Народный музей

На месте дома, где происходили вышеупомянутые события, ныне расположена жилая пятиэтажка (ул. Федько, 1). Но благодаря энтузиастам, в своё время преодолевшим немало бюрократических терний, память о феодосийском детстве Веры Мухиной удалось сохранить. Здание на улице Федько только на первый взгляд типовая пятиэтажка из 80-х годов прошлого столетия. На самом деле в нём есть на что посмотреть. И начинать нужно с начала, с первого этажа. В этот самый первый этаж встроена стена старого особняка. И подобная архитектурная эклектика не случайна.

В начале 1980-х годов старинный особняк семейства Мухиных собирались снести — городу нужно было новое жильё. Но, к счастью, нашлись те, для кого память о прошлом была приоритетнее. Им хотелось сохранить связь Феодосии с монументальным величием скульптора Мухиной. Первыми тревогу забили директор детской художественной школы им. И. К. Айвазовского Степан Малышев, преподаватель этого же учебного заведения Виталий Краснер. К ним присоединились краеведы, художники, учителя, сотрудники феодосийских музеев. Они стучались во все двери, писали письма в Министерства культуры СССР и Украины, Академию художеств. И таки победили систему. Уже шёл снос дома Мухиных, когда в верхах наконец услышали «набат» феодосийских энтузиастов. И постановили: создать музей в новом доме, оставив на память хотя бы часть старого.

Музейно-выставочный комплекс открылся 2 июля 1991 года. Экспонатами новой крымской достопримечательности помогали люди, лично знавшие великого скульптора. З. Иванова и Н. Зеленская передали мебель и предметы быта, некогда принадлежавшие Вере Игнатьевне, а также её гипсовые эскизные работы. А. Сергеев, ученик и помощник Мухиной, подарил гипсовый эскиз к скульптуре «Плодородие», восковые эскизы к проекту фонтана «Иван-царевич» и скульптуре «Пламя революции», а также большое число собственных работ, фотографии и документы.

Бюрократическая победа

В Феодосии справедливость восторжествовала. Музей Веры Мухиной успешно функционирует. В этом случае бюрократию удалось победить. Но так бывало не всегда. Ещё пребывая в добром здравии и находясь на вершине творческой карьеры, Мухина хотела оставить в почти родном Крыму напоминание о себе. Она планировала установить в Севастополе памятник эпроновцу, разрабатывала эскизы (ЭПРОН расшифровывается как «экспедиция подводных работ особого назначения», эпроновцы искали на дне Чёрного моря затонувшие суда. — Ред.). Но чиновникам планы Мухиной показались излишне затратными, и скульптору дали от ворот поворот.

Не была реализована и ещё одна творческая задумка относительно Севастополя. «В проекте памятника защите Севастополя (с архитектором В. В. Лебедевым) мне хотелось передать ощущение стойкости и спайки героев, боровшихся до последних сил за этот чудесный город. Это — первая фиксация задуманного, нуждающаяся ещё в длительной проработке и многих высказываниях, первое нащупывание активности подобной интерпретации этой волнующей темы», — писала Мухина.

Можно только фантазировать, каким был бы облик города-героя сегодня, случись планам Мухиной сбыться. Но, увы, видимо, масштабы личности этой женщины были слишком монументальны даже для той амбициозной эпохи.