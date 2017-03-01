Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Перед Ялтинской конференцией Смерш выяви ...
Карточные масти – наследие скифов?
Платить или не платить?
Кто и как зарабатывает на перевозчиках
Оформить легко, выехать — проблематично ...
Археология знания
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
СпецпроектИстория

Монументальная Вера

Автор известной на весь мир скульптурной композиции «Рабочий и колхозница» Вера Мухина сделала первые шаги в искусстве в Феодосии

«Вероятно, мои художественные наклонности перешли ко мне от моего отца, которого я помню склонённым над чертежами машин. В молодости он любил копировать марины Айвазовского, с чего в живописи начала и я, живя в Феодосии, в Крыму. Там я училась в гимназии и впервые начала рисовать. Мой первый учитель рисования, В. Н. Трегубов, давал мне рисовать с натуры, а перейдя к живописи, принёс небольшую картинку Айвазовского, с чего и начались мои живописные попытки», — вот и всё, что напишет о Крыме в автобиографии Вера Мухина. Да ещё упомянет о несостоявшемся проекте монумента «Героям Севастополя»....

«Буржуйское» воспитание

Вера Мухина родилась 19 июня 1889 года в Риге. Её отец происходил из купеческой семьи, города Рославля Смоленской губернии. Мухины издавна занимались пеньковым делом и через Ригу отправляли пеньку за границу. Дед будущего великого советского скульптора, Козьма Игнатьевич Мухин, имел большую семью: Игнат, отец Веры, был тринадцатым ребёнком. Много родных окружало Веру в детстве, но в итоге из этой ветви рода она осталась одна, один на один с искусством...

Вера рано ощутила горечь потерь — когда она была совсем малышкой, её мать умерла от туберкулёза. Отец решил, что виной тому нездоровый климат Прибалтики. И увёз двух своих дочерей от греха подальше, на юг, в Крым. В 1891 году семейство поселилось в Феодосии, городе весьма привлекательном для такого любителя искусства, каким являлся Игнат Козьмич.

Но не искусством единым жил купец Мухин. Его источник доходов, заводик по производству пеньки, располагался под Могилёвом. Деньги водились. И купец мог себе позволить воспитывать дочерей «по-богатому», как девиц благородного происхождения. У девочек была бонна (воспитательница) эстонка, гувернантка француженка и учитель рисования феодосиец, тот самый В. Н. Трегубов, о котором Мухина упомянула в своей «Автобиографии». Под его руководством Вера делала первые шаги в искусстве: копировала марины Айвазовского, работала на пленэре. Те детские пейзажи кисти Мухиной в настоящее время хранятся в фондах Русского музея в Санкт-Петербурге.

От дома, где Мухина начинала свой творческий путь, осталась лишь одна стена

Народный музей

На месте дома, где происходили вышеупомянутые события, ныне расположена жилая пятиэтажка (ул. Федько, 1). Но благодаря энтузиастам, в своё время преодолевшим немало бюрократических терний, память о феодосийском детстве Веры Мухиной удалось сохранить. Здание на улице Федько только на первый взгляд типовая пятиэтажка из 80-х годов прошлого столетия. На самом деле в нём есть на что посмотреть. И начинать нужно с начала, с первого этажа. В этот самый первый этаж встроена стена старого особняка. И подобная архитектурная эклектика не случайна.

В начале 1980-х годов старинный особняк семейства Мухиных собирались снести — городу нужно было новое жильё. Но, к счастью, нашлись те, для кого память о прошлом была приоритетнее. Им хотелось сохранить связь Феодосии с монументальным величием скульптора Мухиной. Первыми тревогу забили директор детской художественной школы им. И. К. Айвазовского Степан Малышев, преподаватель этого же учебного заведения Виталий Краснер. К ним присоединились краеведы, художники, учителя, сотрудники феодосийских музеев. Они стучались во все двери, писали письма в Министерства культуры СССР и Украины, Академию художеств. И таки победили систему. Уже шёл снос дома Мухиных, когда в верхах наконец услышали «набат» феодосийских энтузиастов. И постановили: создать музей в новом доме, оставив на память хотя бы часть старого.

Музейно-выставочный комплекс открылся 2 июля 1991 года. Экспонатами новой крымской достопримечательности помогали люди, лично знавшие великого скульптора. З. Иванова и Н. Зеленская передали мебель и предметы быта, некогда принадлежавшие Вере Игнатьевне, а также её гипсовые эскизные работы. А. Сергеев, ученик и помощник Мухиной, подарил гипсовый эскиз к скульптуре «Плодородие», восковые эскизы к проекту фонтана «Иван-царевич» и скульптуре «Пламя революции», а также большое число собственных работ, фотографии и документы.

Бюрократическая победа

В Феодосии справедливость восторжествовала. Музей Веры Мухиной успешно функционирует. В этом случае бюрократию удалось победить. Но так бывало не всегда. Ещё пребывая в добром здравии и находясь на вершине творческой карьеры, Мухина хотела оставить в почти родном Крыму напоминание о себе. Она планировала установить в Севастополе памятник эпроновцу, разрабатывала эскизы (ЭПРОН расшифровывается как «экспедиция подводных работ особого назначения», эпроновцы искали на дне Чёрного моря затонувшие суда. — Ред.). Но чиновникам планы Мухиной показались излишне затратными, и скульптору дали от ворот поворот.

Не была реализована и ещё одна творческая задумка относительно Севастополя. «В проекте памятника защите Севастополя (с архитектором В. В. Лебедевым) мне хотелось передать ощущение стойкости и спайки героев, боровшихся до последних сил за этот чудесный город. Это — первая фиксация задуманного, нуждающаяся ещё в длительной проработке и многих высказываниях, первое нащупывание активности подобной интерпретации этой волнующей темы», — писала Мухина.

Можно только фантазировать, каким был бы облик города-героя сегодня, случись планам Мухиной сбыться. Но, увы, видимо, масштабы личности этой женщины были слишком монументальны даже для той амбициозной эпохи.

Елена БОНДАРЮК
Фото архив «КТ», dic.academic.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 419 от 3 марта 2017 года

Еще статьи:
Просмотров: 96 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:50

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей


Календарь
«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив

По номерам газеты

Март 2017 (23)
Февраль 2017 (81)
Январь 2017 (68)
Декабрь 2016 (97)
Ноябрь 2016 (90)
Октябрь 2016 (97)

© 2008—2017, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru