Картины в честь революции и картины кровью

Наталье Поклонской подарили необычный портрет, а в подвале Музея Тавриды показывают «Ренессанс реальности»

На этой неделе Симферополь отметился двумя примечательными событиями, связанными с изобразительным искусством. Что связывает бывшего крымского прокурора, нынешнего депутата Госдумы Российской Федерации Наталью Поклонскую с Че Геварой и для чего в музейных подвалах демонстрируют работы душевнобольных, выяснял еженедельник «Крымский ТелеграфЪ».

Связующая нить

В 2015 году картина крымского художника Дмитрия Филова на выставке «Крымский мост», проходившей на базе Крымской республиканской универсальной научной библиотеки имени И. Я. Франко, наделала много шуму. В хорошем смысле. Диптих «Вальс для прокурора» и «Грифон для Че» (на первой, соответственно, — портрет Натальи Поклонской, на второй — портрет знаменитого кубинского лидера), чуть позже превратившийся в триптих, а затем объединённый в одно полотно, получившее название «Связующая нить», стал гвоздём экспозиции. Почему Поклонская и Че Гевара оказались вместе? Автор, Дмитрий Филов, коротко объясняет так: «Очень просто. Че Гевара — символ революции, Поклонская — символ крымской революции». На фоне этой картины происходили главные события выставочной программы, её охотнее всего выбирали фоном для съёмки на память посетители выставки. Кроме того, картина собрала наибольшее количество отзывов. Ведь выполнена она в нестандартной для среднестатистического вкуса манере. В общем, стала очень известной. И это важно ещё потому, что выставка «Крымский мост» стала, ко всему прочему, наиболее масштабной презентацией крымской школы живописи, собравшей творчество всех ведущих и наиболее известных художников полуострова.

Тогда же, на выставке, художник Дмитрий Филов рассказал о намерении подарить эту работу Наталье Поклонской. И вот теперь намерение осуществилось с помощью Таврического клуба. Картина была вручена Наталье Поклонской, когда депутат прибыла в Симферополь. Кроме того, руководители Таврического клуба Борис Румшицкий и Валентин Козубский вручили народному избраннику знаменитую книгу «Ров», созданную на основе документальных свидетельств о зверствах нацистов на полуострове в годы Великой Отечественной войны, получившую Государственную премию Крыма. Депутату также была преподнесена акварель известного крымского художника Виктора Бабанина с пейзажем приморской «Царской тропы» в Крыму и книга фотохудожника Саши Николаевой «Крым через 100 лет».

Как сообщила Наталья Поклонская, полотно Дмитрия Филова она повесит в своём рабочем кабинете в Госдуме, потому что «картина очень обязывающая, подарок крымского искусства, привет из Крыма». А что касается акварели Бабанина, то её повесит дома, ведь «работа нежная, кусоче солнечного Крыма, и будет напоминать о месте, по которому я скучаю».

С медицинским уклоном

Также на этой неделе в Симферополе открылась примечательная выставка «Ренессанс реальности», организованная галереей «ШизАрт» в подвале республиканского Музея Тавриды. И по своему настроению эта выставка прямо противоположна работам, которые демонстрировались на вышеупомянутом «Крымском мосту». К тому же демонстрируются на выставке работы, сделанные не профессиональными художниками, а подростками и молодёжью, часть из которых — с психическими расстройствами. Организаторы, как они сами признаются, понимают всю неоднозначность происходящего и готовы к отрицательной оценке. Но козыряют тем, что экспозиция — «самая откровенная в России». Ещё бы! Где ещё можно увидеть картины, написанные, к примеру, собственной кровью художника? «Уникальная в своём роде выставка, на которой представлены рисунки душевнобольных. Таков ли мир, каким его видишь Ты?», — гласит афиша. Но, по нашему мнению, художественными произведениями эти работы можно назвать с большой натяжкой. Это скорее нечто из сферы медицины. Вроде психотерапии. Да и вход сюда не бесплатный...