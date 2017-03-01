Табу для женщин

Существуют традиции, которые нужно принимать как данность

Профнепригодность или своя стезя?

В наше время женщины освоили, казалось бы, все сферы профессиональной деятельности. Борьба за равноправие завершилась полной капитуляцией сильного пола. Но это только так кажется. Есть еще профессия, на освоение которой для женщин наложено вето. Речь идёт о духовной карьере. В качестве, вроде как, убедительного аргумента за феминизацию Церкви её сторонники имеют возможность привести в качестве примера прецеденты новейшей истории, когда женщинам таки удавалось стать священниками.

Первая в истории христианства женщина-священник появилась в одной из церквей Англиканского содружества (объединение англиканских церквей всего мира). Её звали Флоренс Ли Тим Ой (1907–1992). В 1941 году, получив богословское образование, она стала диакониссой и служила в общине китайских беженцев в Макао. Когда японская оккупация Китая привела к тому, что община в Макао оказалась без окормления священника, англиканский епископ Гонконга рукоположил её в сан священника. Тогда это был вынужденный шаг. И, поскольку все произошло за три десятилетия до того, как какая-либо из англиканский церквей официально разрешила женское священство, доктор Ли Тим Ой прекратила священническое служение сразу после окончания Второй мировой войны. Она умерла в 1992 году в Торонто. Но к этому времени женское священство уже было введено в большинстве англиканских церквей.

Почему же исповедующие православие отвергают подобный опыт? Оказывается, всё дело опять в менталитете. Наше «Что не разрешено, то запрещено», против западного «Что не запрещено, то разрешено». Православные богословы говорят: «Ни в Писании, ни в святоотеческой литературе нет ни одного факта, подтверждающего возможность женского священства». Так сложилось.

Действительно, многовековая православная церковная традиция никогда не знала «священниц». И никто никого не хотел обижать. Просто для женщин определены другие «функциональные» обязанности: «священник — это пастырь, а женщина, созданная как помощница, сама нуждается в поддержке и совете и потому не может нести пастырское служение в полноте. Своё призвание она должна осуществлять в материнстве». Возможно, подобная позиция может ранить самолюбие некоторых дам, претендующих на позиции лидера. Мудрые же прочтут в междустрочье этого правила признание высшего предназначения женщины: кому-то предначертано повести социум за собой, а кому-то — родить (читай: создать) и взрастить этот самый социум.

Запретная территория

В Европе по сей день существует территория, на которую вход женщинам категорически запрещён. Речь идёт о Святой горе Афон, полуострове в Греции, где расположено 20 крупных мужских монастырей (не считая более мелких монашеских общин). Верующие считают Святую гору земным уделом Божией Матери. Согласно преданию Пресвятая Богородица и евангелист Иоанн отправились в морское путешествие, но в пути попали в шторм и сбились с курса. В конце концов им удалось пристать к подножию горы Афон, в том месте, где теперь расположен Иверский монастырь. По завету Матери Божией ни одна женщина, кроме Неё, с тех пор не может ступить на землю Афона. В 1045 году при византийском императоре Константине IX Мономахе был принят устав для афонитов, официально запрещавший женщинам и даже домашним животным женского пола находиться на территории Святой горы. Статья 186-я Устава Святой горы Афон («Трагос») гласит: «В соответствии с древним обычаем, запрещается для любого женского существа ступать на полуостров Святой горы».

В 1953 году указом президента Греции было предусмотрено тюремное заключение на срок от 2 до 12 месяцев для женщин, нарушивших запрет. Сохранение запрета было одним выдвинутых Грецией условий вступления в Евросоюз. В ЕС пошли на исполнение этого требования, но по сей день подобное положение вещей многим представителям властных структур не даёт спокойно спать. И вот не так давно в интернете на портале greek.ru появился, казалось бы, сенсационный анонс: «Женщины, которым до сих пор запрещено пересекать границу Афона, получат доступ к уникальному духовному и историческому памятнику». На деле оказалось, что уступка стала возможной благодаря развитию технологий, в результате реализации проекта цифрового музея Афонского культурного наследия стоимостью 2 миллиона евро.