Нечего воду толочь

Любопытная информация пришла из-за Перекопа. На днях сотрудники украинского так называемого Центра информации о правах человека составили список тех, кто, по их мнению, в течение трёх лет якобы «душил свободу слова» в Крыму. В список вошли десять «организаторов» и более полусотни «исполнителей». Все – известные в Крыму люди, чиновники во главе с руководителем республики. Кроме местных чиновников, в список попал и глава Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Александр Жаров.

В связи с этим возникает как минимум два интересных момента. Первый. Какое дело украинским так называемым правозащитникам до российских дел? Второй. Составители данного списка давно засветились в рядах откровенно антироссийских пропагандистов, поэтому любое их откровение неизбежно воспринимается как нечестная игра. То есть любое действие российских властей на полуострове украинскими пропагандистами будет расценено как вредное и подвергнуто жесточайшей критике. Так что нечего воду в ступе толочь. Кроме тупого информационного вброса, смысла в такой пропаганде никакого.