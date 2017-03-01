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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... Старый город утонул в фекалиях

Об отсутствии канализации в Старом городе Симферополя и всех вытекающих отсюда последствиях рассказали сразу несколько местных жителей. У Алёны П. оказались проблемные соседи: «Люди выкупают старые дома, строят на их месте новые, кому-то дома достаются по наследству, до центра 10 минут, рядом музей «Неаполь», спортшкола, но есть в этом районе одна пока не решённая проблема – нет центральной канализации, из-за этого многие граждане сливают нечистоты прямо на проезжую часть! И это в XXI веке, в эру вайфаев и нанотехнологий! Дороги ремонтируют, получается, напрасно, ведь постоянно текущая жижа размывает покрытие, а когда идёт дождь, вся эта гадость стекает в центр города! Мои соседи вывели трубу и сливают нечистоты на дорогу, это все стекает к въезду в мой двор, заливает остановку автобуса, люди дорогу нормально перейти не могут, запах стоит ужасный и зимой, и летом» Как выяснилось, речь идёт об улице Красноармейской. По словам женщины, жаловаться уже сил нет, «в ответ только письма приходят, что мы приходили, мы поговорили, мы призвали к админответственности...». Но «всё плохо» не только там. Анатолий О., не тратя лишних слов, просто прислал «говорящие» фото своей родной Нижнегоспитальной, где также нет канализации.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 420 от 10 марта 2017 года

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Просмотров: 235 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 18:32

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