В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... дороги не ремонтировали пять лет Жительница крымской столицы Александра Д. сетует: «Симферополь, ул. Героев Сталинграда, №№ 7 и 9. Вокруг домов огромные ямы, с коляской гулять нереально, на машине про­ехать нереально – едешь и трясёшься, как желе! Ребёнок в коляске проснулся, хоть я и старалась объезжать эти ямы! Везде грязь, лужи! В начале улицы вообще болото, яма большой глубины, что люди не могут пройти, идут по гаражам или кустам! Вот и как быть тем, кто едет с коляской, или пожилым людям! И никому нет дела! Такая картина уже больше пяти лет! Хотя ямы были когда-то меньше, это так со временем они превратились в болота огромной глубины!» Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 420 от 10 марта 2017 года Еще статьи: Пять тысяч долларов за торговое место Говорят, что... в Севастополь приехала банда карманников Две классических беды Приозерное уходит под воду Под другим углом