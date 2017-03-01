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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... крымчанам не хотят платить, как на материке

Говорят, проблема занятости в Крыму приобрела новую окраску. В соцсетях появляется всё больше жалоб работодателей на отсутствие у крымчан желания трудиться. Мол, объявления о работе вывешены на всех сайтах и во всех пабликах, а на вакантную должность претендентов днём с огнём не сыскать. А если кто и приходит на собеседование, то не считает своим долгом предварительно привести себя в порядок, то есть как минимум помыться и надеть чистую одежду.

Работодатели, зашедшие в Крым с материка, отмечают также «завышенные требования» крымчан. «Все хотят зарплату 45 тысяч рублей и выше плюс полный соцпакет. А на зарплату, которую мы можем реально предложить (12 тысяч + % от продаж), согласны только при условии, что в их функциональные обязанности будет входить лишь просиживание штанов и больше ничего», – пишет владелец торговой точки в одной из групп «ВК».

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 420 от 10 марта 2017 года

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Просмотров: 131 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 18:35

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