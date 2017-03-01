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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... близится экологическая катастрофа

Говорят, что атмосфера в Симферополе настолько ухудшилась из-за пыли и выхлопных газов, что «дышать стало совсем нечем, да и просто смотреть на густую пелену по-над дорогами страшно». Также симферопольцы обсуждают, что летом, когда количество автомобилей на улицах крымской столицы значительно увеличится за счёт приехавших отдыхающих, ситуация станет ещё печальнее, и не исключено, что этим летом на улицах города появятся люди в респираторах. «А иначе как дышать в такой окружающей среде, особенно, если учесть, сколько деревьев в городе вырубили в последнее время?», — вопрошают граждане. Если же это произойдёт, то, дескать, появление людей в респираторах будет означать наступление экологической катастрофы в отдельно взятом городе.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 420 от 10 марта 2017 года

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Просмотров: 104 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 18:37

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