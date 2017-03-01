Лименскую долину готовят к застройке

Тысячелетний можжевельник могут спилить для прохода стройтехники

В редакцию газеты «Крымский ТелеграфЪ» обратились представители общественности, обеспокоенные тем, что в ближайшее время склоны Лименской долины возле Симеиза могут превратиться в очередную стройплощадку под возведение элитного жилья. Насколько основательны их опасения, а также что сделано местными чиновниками для предотвращения застройки живописного места?

Ущерб непропорционален

Ещё год назад местные правоохранители задержали двух работяг, рубивших можжевельник на склонах Лименской долины. О том, что дерево занесено в Красную книгу и вообще представляет собой особую ценность для лечебного климата, задержанные, по всей видимости, не догадывались. Поэтому без зазрения совести пустили под нож, т. е. под пилу более полусотни деревьев.

Кстати, никаких серьёзных последствий для «лесорубов» не наступило. Их привлекли к ответственности по так называемой браконьерской статье: «Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений», за которую полагается всего лишь от двух с половиной до пяти тысяч штрафа.

Между тем, помимо очевидного ущерба природоохранной среде, нельзя не отметить, что вырубка на склонах Лименской долины чревата и более серьёзными последствиями. Можжевельник как бы дерево. С большой корневой системой. А южное побережье Крыма — как бы почти везде оползнеопасное. В районе Симеиза особенно. И одно с другим тесно взаимосвязано.

По словам жителей, согласно геологическим данным, территория «Лименская долина» имеет существенный водоносный слой. Русло реки Лименки представляет собой глубокий, обширный овраг с отрогами, осыпающийся ежегодно. Район является оползнеопасным. Прорастающие на участке деревья выполняют функцию почвозакрепляющих элементов. Соответственно, если не будет деревьев, а вместо них что-то «строительное», то нет гарантий, что всё это в один дождливый день не поползёт прямо в море.

А мы построим

Однако слухи о намерении чем-то застроить ещё свободные от домов участки в Симеизе не утихают никогда. В частности, по данным источника в администрации Ялты, ещё восемь лет назад местные депутаты приняли некое загадочное решение о расширении границ посёлка, включив, а затем и поменяв целевое назначение участков в Лименской долине.

В дальнейшем работа по освоению этой территории была продолжена путём подготовки градостроительных обоснований, в которых лаконично обозначалось, что на оползнеопасных склонах вполне возможно размещение жилого квартала. Ему даже название дали по исторически сложившемуся названию этой местности — Пономарёвка. После этого документы легко и непринуждённо прошли земельную и экологическую экспертизы, не встретив возражения и в надзорных ведомствах. Затем земельные участки на можжевёловых склонах разошлись в частные руки, как горячие пирожки. Принеся, надо полагать, немало дивидендов и тем, кто продвигал на официальном уровне всю эту затею. На сегодняшний день такие участки активно продаются по 25–30 тысяч долларов, и их приобретатели, не глядя на пятисотлетние краснокнижные можжевельники, уже планируют, какие коттеджи они тут поставят.

В лесной чаще местами появился строительный забор. К слову, задержанные за незаконную вырубку рабочие прокладывали подъездную дорогу для тяжёлой техники к одной из строительных площадок.

В попытках остановить

Местным жителям идея застройки, по понятным причинам, сильно не нравится. Однако земля находится в частной собственности, и поделать с этим что-либо сложно. Но симеизцы не теряют надежду. Были направлены во всевозможные инстанции предложения включить можжевёловые рощи в границы особо охраняемых природных территорий, куда до этого попали скала Дива и гора Кошка.

Пока что единственным результатом стало сообщение о том, что управление земельного и градостроительного контроля администрации Ялты подготовило предложение о создании дополнительного участка ООПТ. При этом пока остаётся загадкой, для кого подготовлено это предложение и какова его дальнейшая судьба.

Тем временем местные жители подсчитали, сколько же деревьев может пойти на спил в том месте, где ещё не установили строительный забор. На площади в тридцать пять соток оказалось одно дерево возрастом свыше тысячи лет, ещё три — возрастом более семи—восьми столетий, с дюжину — пятивековых. Остальных можжевельников разного возраста — более двух сотен единиц. Сколько уже срублено в верхней части долины и сколько осталось за строительным забором — не узнать, по всей видимости, уже никогда.

Впрочем, ещё одна надежда местных жителей остаётся на генеральный план муниципального образования, который по-прежнему находится на доработке. Первоначально, когда его проект презентовали в Симеизе, участки можжевёловых рощ уже были расчерчены под застройку. Но местные жители во время общественных слушаний внесли в протокол требование о необходимости вернуть статус парков Симеиза, по всей вероятности, рассчитывая и вырубаемый можжевельник отнести к парковой зоне, исключив, таким образом, ее застройку.

Если их желание проигнорируют, симеизцы готовы проводить отдельные дополнительные общественные слушания и даже референдум, с намерением обязать органы власти предоставить сведения о владельцах участков, а также об их статусе и разрешённых видах использования. Спасет ли это уникальные можжевёловые рощи от вырубки — покажет уже ближайшее время.