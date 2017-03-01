Парадокс Чалого

Кто включился в борьбу за власть и ресурсы в Севастополе

Кто бы мог подумать три года назад, что одного из героев Крымской весны, народного мэра Алексея Чалого — того, кто вместе с Сергеем Аксёновым и Владимиром Константиновым подписывал в Москве документ о присоединении полуострова к Российской Федерации, — начнут превращать если не во врага российского Крыма, то в человека, которого нужно изолировать от Севастополя. Какие жёсткие игры идут в преддверии выборов севастопольского губернатора?

Политический пасьянс

Ближайшие прямые выборы губернатора Севастополя, вокруг которых местные элиты ломали копья почти два года, должны состояться 10 сентября. И если прежде интригой была сама возможность проведения такого народного голосования в городе-герое, то теперь вопрос в том, кто из потенциальных кандидатов займёт эту должность.

Многие эксперты сходятся во мнении, что в Севастополе уже начал реализовываться так называемый конкурентный сценарий избирательной кампании, где основным кандидатом является нынешний и. о. губернатора города Дмитрий Овсянников. Против Овсянникова могут выдвинуться депутат Заксобрания Севастополя Алексей Чалый, член регионального штаба ОНФ Олег Николаев и руководитель дирекции по реализации крымской ФЦП Андрей Никитченко. При этом Чалого и Николаева, уверяют эксперты, нужно рассматривать в одной связке как давних партнёров. Оба они, по мнению аналитиков местной политической жизни, находятся в определённой оппозиции и к Овсянникову, и к Никитченко, а у Никитченко «не всё гладко» в отношениях с Овсянниковым. Овсянников же старается в своих высказываниях сохранить непредвзятость по отношению ко всем, но эксперты говорят, что его интересы всё же расходятся с интересами и Чалого с Николаевым, и Никитченко. Вот такой пасьянс.

«Мочить», как Троцкого

Однако загадочности добавляет то, что депутат Законодательного собрания Севастополя Алексей Чалый, ранее занимавший пост председателя регионального парламента, по его словам, не намерен претендовать на должность главы города. «Это вообще не моё, мне это психологически тяжело, там огромное количество обязательных для руководителя и сопутствующих ритуальных танцев», — отметил Чалый, добавив, что не собирается переизбираться в новый созыв законодательного органа в 2019 году. «Закончится — и уйду. Я считаю, что гораздо полезнее я буду в реализации конкретных проектов развития города», — сказал он несколько дней назад.

Как это можно соотнести с экспертными оценками ситуации? Сами эксперты говорят: Чалый лукавит. Что ж, вполне может быть. Особенно, если учесть, насколько масштабно сейчас идёт процесс его дискредитации. Причём, если раньше в этом участвовали оппозиционные «команде Чалого» севастопольские информационные издания, то теперь к этому в качестве тяжёлой артиллерии подключились республиканские СМИ, которые прежде обращали внимание на севастопольскую повестку от случая к случаю, а теперь поставили на поток производство негативных новостей об одном из лидеров Крымской весны. И чем дальше, тем больше, используя любые инфоповоды. Скажем, предлагает он некий инновационный проект — тут же следуют новости, мол, этот проект американский, украинский, невозможный, ненужный и т. п. Делает заявление о проблемах строительства приборостроительного кластера в Севастополе — те же СМИ, которые год назад критиковали данное строительство, негодуют, дескать, «Чалый решил забросить идею».

Отдельная технология — взять интервью у какого-нибудь специалиста по проблемам севастопольской политики, вырвать из контекста его высказывание и сделать новость вроде: Чалый будет держать поддержку Навального в уме. Где основной негативный акцент на упоминании российского оппозиционного деятеля Алексея Навального. А откуда эксперт взял информацию о процессах, происходящих «в уме», — загадка. Кроме того, применительно к бывшему народному мэру используются реплики вроде «синдром поиска врага». А вершиной происходящей дискредитации (на данном этапе) можно считать новость о том, что Чалый, дескать, провёл День защитника Отечества на европейском курорте. При этом информация, вынесенная в заголовок, взята не у самого Чалого, а у некой севастопольской общественницы, которой, в свою очередь, кто-то об этом сказал.

Телефонное бессознательное

Также есть интересная политическая технология, отрабатываемая сейчас в Севастополе, связанная с телефонными звонками. В частности, жителей города просят участвовать в телефонных опросах и от имени ВЦИОМ спрашивают о кандидатах в губернаторы и готовности идти на выборы в ближайшее воскресенье. Участников опроса просят оценить качество жизни в Севастополе, деятельность федеральной и региональной властей, назвать самые острые проблемы и позитивные изменения за последние полгода. Затем предлагают охарактеризовать общественных деятелей Севастополя, в числе которых Екатерина Алтабаева, Дмитрий Белик, Александр Витко, Евгений Дубовик, Евгений Кабанов, Борис Колесников, Вадим Колесниченко, Павел Лебедев, Андрей Никитченко, Олег Николаев, Дмитрий Овсянников, Василий Пархоменко и Михаил Чалый. Из списка «Евгений Дубовик, Олег Николаев, Дмитрий Овсянников, Евгений Кабанов и Василий Пархоменко» просят выбрать кандидата на пост губернатора. Политтехнологи, обсуждая подобные телефонные звонки и их настоящую цель, говорят, что таким образом постепенно формируется общественное мнение. Своего рода телефонное бессознательное.