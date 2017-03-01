Запретный футбол

В Краснокаменке директор школы вызвала полицию, чтобы дети не играли в мяч

В минувшие выходные социальные сети буквально взорвало сообщение подростков из феодосийской Краснокаменки, которые рассказали, как собрались на собственный чемпионат дворовых команд, однако вместо спортивного состязания столкнулись с агрессивной директрисой, её мужем-военным и вполне реальной перспективой получить по несколько суток ареста «за несанкционированное мероприятие». Подробности этой шокирующей истории выяснял еженедельник «Крымский ТелеграфЪ».

Директорский дриблинг

Восстанавливая события, можно предположить, что ситуация развивалась следующим образом: в Краснокаменке появились объявления о том, что в субботу состоится чемпионат дворовых команд на футбольном поле, которое расположено возле местной школы. Собралось по меньшей мере две команды и несколько болельщиков, которых потом местные чиновники назвали громким словом «фанаты».

И вот когда уже началась игра, на поле вышла... директор школы Марина Кудрявцева. Она вышла не для блестящего дриблинга или пробивания пенальти и даже не для того, чтобы поблагодарить подростков за инициативность. Она вышла устроить разборки. А потом зачем-то вызвала на подмогу ещё и мужа в полном военном облачении. Хорошо ещё, что тот не взял с собой взвод автоматчиков для полноты картины.

Суть претензий Марины Кудрявцевой сводилась к тому, что из объявления она случайно узнала, что на подведомственной ей территории планируется не согласованное с ней спортивное действо. Хотя накануне её просили разрешить провести удлинитель из школы на стадион для музыки. Ребята ей резонно возразили, что стадион является местом общественного пользования, забором не огорожен и вообще не надо им мешать тянуться к физической культуре, подталкивая к наркомании и прочим негативным радостям бездеятельного досуга.

Но директора общеобразовательной школы высокими материями не прошибёшь. Ей вынь да покажи — где медсестра и где представитель полиции. Дальше — круче! Марина Кудрявцева вызывает полицию с сообщением о несанкционированном массовом мероприятии! И как бы смешно это ни показалось юридически просвещённым гражданам, а если местному участковому дадут команду, то любителям футбола легко и непринуждённо светит до десяти суток ареста.

Идёшь играть — звони в полицию?

К слову, о правовой стороне вопроса. Абсурдность действий директора прокомментировал «Крымскому Телеграфу» симферопольский юрист Павел Ковалёв. «Наличие медика и сотрудника полиции требуется только на официальных спортивных мероприятиях. Это прописано в постановлении правительства „Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований“. Такая оговорка по поводу „официальных“ сделана не случайно, ведь если применять норму расширительно — к каждой мало-мальски массовой игре в футбол или баскетбол на каждой спортивной площадке, то у полиции и медиков просто не будет другой работы, как только обеспечивать такие мероприятия», — сообщил он.

Кроме того, по мнению юриста, директор явно превысила полномочия, требуя прекратить игру, поскольку в республиканском законе «О физической культуре и спорте в Республике Крым» правами и обязанностями в данной сфере обладают республиканские и муниципальные органы власти, а также местные и региональные спортивные федерации. Но даже если представить, что органы местного самоуправления уполномочили Марину Кудрявцеву выполнять частично свои функции по части спорта на территории школы и расположенного рядом стадиона, то и в этом случае все права муниципалов касаются только официальных мероприятий. А вот среди обязанностей — развитие детско-юношеского спорта.

Наконец, действия директора по вызову полиции по поводу якобы несанкционированного массового мероприятия — это вовсе за гранью адекватного восприятия мира. Во-первых, потому что пользование общественным спортивным объектом не требует ни с кем согласований. А во-вторых, потому что квалифицирующим признаком массовых мероприятий является наличие цели — выразить мнение по тому или иному вопросу. Какое мнение и по какому вопросу можно выразить через любительский турнир по дворовому футболу?

Так быть не должно

Примечательно, что повальное незнание законодательства в сфере регулирования спортивных мероприятий продемонстрировала и начальница управления образования феодосийской администрации Надежда Алексеенко, которой пришлось на аппаратном совещании оправдывать действия своей подчинённой.

Надежда Алексеенко, начальник управления образования Феодосии:

«Ситуация такая, что без предупреждения собрали большую группу детей на стадионе. Собрал молодой человек, который не предупредил никого. И директор, естественно, попросила показать, где медсестра и представитель полиции, поскольку это массовый сбор подростков. Когда на этом стадионе занимаются местные ребята, то вопросов нет, но в данной ситуации были расклеены объявления об организованной игре, и никто даже не предупредил директора школы. Поэтому первое, что она сделала, обратилась в полицию, чтобы приехал представитель МВД».

По счастью, глава администрации Станислав Крысин чутко оценил политическую остроту момента и уверенно встал на позицию поддержки юных футболистов. «Я, честно говоря, не понимаю: дети играют в футбол и их останавливают, им запрещают. Пускай бы играли, а по ходу дела вызовите полицию, медсестру, кого нужно, но не надо останавливать игру. Моя позиция — в каждой школе должна быть спортивная секция и спортивные снаряды должны использоваться ежедневно. Дети должны заниматься спортом. Если что-то идёт вразрез с законом, директор пусть разбирается с организатором, а дети пусть играют», — отметил глава администрации.

Без последствий

На этом, собственно, инцидент оказался для всех исчерпан. Директор написала объяснительную, в которой изложила те же соображения: матч не согласовали, медсестры и полицейского не было. Служебная проверка её действий на этом, надо полагать, и ограничилась, никаких дисциплинарных и уж тем более кадровых последствий для краснокаменских чиновников эта выходка не повлекла.

По счастью, конфликт прошёл без серьёзных последствий и для самих участников любительского турнира. По неофициальным данным, участковый получил от начальства приказ административное дело не возбуждать, поскольку территория стадиона не ограждена забором.

Вот кто пострадал в этой борьбе за право на свободную игру — так это футбольные ворота. Марина Кудрявцева распорядилась их спилить практически сразу после того, как разогнала на стадионе дворовые команды. Впоследствии это странное действие, причинившее ущерб муниципальной собственности, она пояснила тем, что «переживала за их сохранность». Но, несмотря на все попытки местных властей воспрепятствовать игре, любители футбола уже сколотили сами новые ворота из досок и обещают, что выйдут продолжать турнир в эти выходные. Какими ещё сложностями обернётся их самостоятельность и независимость, увидим уже скоро.