Борьбу продолжает квартет

Интриги и прогнозы накануне Кубка России

Кто в двадцать четвёртый раз 2 мая в Сочи станет обладателем Кубка России? Пока на него рассчитывает квартет клубов из Премьер-лиги, но уже 5 апреля их останется только два.

Игра на вылет

Второй по значению футбольный приз Российской Федерации вслед за первенством страны принял старт в сезоне 1992/93 года. Его оспаривают профессиональные клубы Премьер-лиги, первого и второго дивизионов, а с сезона 2007/08 года — и лучшие любительские команды страны. Два года назад в этом престижном турнире смогли засветиться севастопольский СКЧФ, симферопольская ТСК, не существующая ныне ялтинская «Жемчужина». Однако Российский футбольный союз (РФС) так и не решился встать на защиту крымского футбола от посягательств сторонников англосаксонского лобби, которое не прекращает нападки на российский спорт.

В отличие от первенства, в котором команды играют по круговой системе, розыгрыш Кубка страны — стремительное состязание. В нём по ступенькам вверх может взбираться только та команда, которая одерживает победы в основное, добавочное время или в серии пенальти. Достаточно сказать, что за всю свою двадцатитрёхлетнюю историю лишь девять клубов смогли, как говорится, на ура проходить все барьеры на этом сложном пути.

Больше всех в играх на вылет преуспели футболисты московского ЦСКА, семь раз владевшие желанным призом, выступая одиннадцать раз в финальных поединках. За ними расположились ещё три клуба, которым тоже удавалось не испытывать горечи поражения в нескольких розыгрышах. Это московские «Локомотив» (шесть побед в семи финалах) и «Спартак» (три победы в пяти финалах), санкт-петербургский «Зенит» (три победы в четырёх финалах). По одному разу посчастливилось пройти круг почёта по дорожкам стадионов с хрустальным кубком в руках московским «Торпедо» и «Динамо», ФК «Ростов», грозненскому «Тереку». Нельзя не отметить и пробивавшихся в решающий финальный поединок махачкалинское «Анжи» (дважды), волгоградский «Ротор», самарские «Крылья Советов», подмосковные «Химки», ФК «Москва», пермский «Амкар», новосибирскую «Сибирь», владикавказскую «Аланию», ФК «Краснодар», краснодарскую «Кубань». О необычайной трудности похода на кубковую вершину свидетельствует и тот факт, что если клуб три года подряд выигрывает Кубок России или завоёвывает его пять раз в разные сезоны, то ему навечно вручается этот приз, а вместо него изготовляется новый.

Пока к достижению «три года подряд» не добирался ни один клуб, хотя ближе всего к этой цели был «Локомотив». Завоевав почётный приз в 1995/96 и 1996/97 годах, «железнодорожники» в решающей игре сезона 1997/98 года уступили его землякам из «Спартака». Однако спустя десять лет они навечно забрали себе приз в 2007 году, когда в пятый раз отпраздновали успех в розыгрыше. Но, увы, новый Кубок России просуществовал лишь два сезона, так как в 2009 году он навечно поселился в музее наград ЦСКА, игроки которого тоже пять раз становились его почётными обладателями.

Интересен и тот факт, что шестнадцать лет подряд финальный поединок проводился лишь на стадионах Москвы. Только начиная с 2009 года решающие поединки стали проводиться в Химках, Ростове-на-Дону, Ярославле, Екатеринбурге, Грозном, Каспийске, Астрахани, Казани. А в нынешнем году Кубок страны будет разыгран в Сочи.

В 24-й раз

Девяносто семь команд вступили в борьбу за Кубок России 2016/17 года, но к сегодняшнему дню их осталось только четыре, хотя до четвертьфиналов, которые состоялись неделю назад, прошагали восемь клубов. Однако в их рядах уже не было прошлогодних владельца Кубка страны питерского «Зенита» и финалиста — московского ЦСКА, как и земляков армейцев, единоличного лидера нынешнего первенства страны «Спартака», наделавшего шороху на международной арене ФК «Ростов». Уже в 1/16 финала спартаковцы проиграли хабаровскому СКА — 0:1, армейцы — красноярскому «Енисею» — 1:2, а ростовчане были разгромлены московским «Динамо» — 0:4, а в 1/8 финала наступила очередь «Зенита» быть деклассированным махачкалинским «Анжи» — 0:4 и тоже оказаться на обочине кубкового сражения.

Среди восьми клубов, которые пробились в четвертьфинал престижного турнира, победитель которого будет выступать в Лиге Европы УЕФА 2017/18 года, мы увидели только две команды, уже владевшие Кубком страны, — московский «Локомотив» и казанский «Рубин». Сенсацией же стало то, что вместе с коллективами игроков Премьер-лиги могли рассчитывать на звание мастеров спорта, разумеется, если добивались права играть в полуфинале, и две команды из ФНЛ — «Тосно» из Ленинградской области и новосибирская «Сибирь». Но, увы, жребий дал им в противники именно двух прежних владельцев почётного приза.

Клубы национальной лиги показали себя неробкими соперниками. Ребята из «Тосно» в Москве, уже в начале поединка пропустив гол от молодого столичного «железнодорожника» Алексея Миранчука, были близки к тому, чтобы счёт сравнять. Однако в воротах москвичей отлично играл «русский бразилец» Гильерме, который и принёс победу с минимальным счётом шестикратному владельцу Кубка России «Локомотиву» (1:0). А в Казани «Сибирь» стояла непробиваемой стеной у своих ворот, и лишь за две минуты до конца второго тайма лучшему форварду «Рубина» бразильцу Жонатасу посчастливилось провести победный гол — 1:0. И третий матч четвертьфинала в Уфе между местными «горожанами», которых впервые в официальном поединке вывел на поле новый тренер Сергей Семак, и махачкалинским «Анжи» тоже принёс успех хозяевам поля и опять только с минимальным результатом (1:0). После многоходовой комбинации гол в середине второго тайма забил капитан уфимцев Азамат Засеев.

Екатеринбургский «Урал» тоже должен был принимать Фк «Краснодар» на своём поле, но пока на нём можно играть только в хоккей с мячом, а не в футбол. Матч перенесли на берега Кубани. И когда уже к 33-й минуте поединка, после метких ударов Фёдора Смолова и дважды новой находки наших соседей шведа Виктора Классона, счёт стал 3:0, местная «торсида» стала требовать от своих игроков только разгромной победы и никак иначе. И тут уралец Владимир Ильин изловчился и головой забил гол в ворота хозяев поля. Трудно представить, что говорили своим игрокам в перерыве коучи — краснодарец Игорь Шалимов и уралец Александр Тарханов. Но вновь вернувшись на поле, екатеринбуржцы, по всей видимости, вспомнили, что они-то, согласно календарю турнира, являются хозяевами поля, и понеслись в атаку. В их рядах тоже нашёлся «ударник» в лице румына Эрика Бикфалви, сравнявший счёт — 3:3. Кстати, он часто приезжал в Симферополь, когда играл в луцкой «Волыни». За две минуты до конца поединка кубанцы могли выйти в полуфинал, когда получили право на 11-метровый удар, но Смолов, как говорится, со всей дури бахнул выше ворот. А когда, оставшись вдесятером (с поля был удалён защитник хозяев поля Александр Данцев), краснодарцы не смогли забить решающий мяч, переведя встречу в «лотерею», как сами футболисты именуют серию послематчевых пенальти. Она и принесла сенсационную удачу уральцам — 4:3, и снова Смолов не сумел забить «пендаль».

Теперь в полуфиналах Кубка России будут играть: «Локомотив» — «Уфа» и «Рубин» — «Урал». Матчи запланированы на 5 апреля.