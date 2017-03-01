Пристрелка к Пхёнчхану

Движение в сторону Олимпийских игр 2018 года сопровождается долгими разборками

Хотя до начала зимних Олимпийских игр в Южной Корее остаётся 11 месяцев и Олимпийский комитет России получил приглашение принять участие в них, но пока ещё неизвестно, на каких условиях (вспомните о выступлениях под нейтральным флагом, предложенных российским легкоатлетам) и в каких зимних дисциплинах. Ведь до сих пор не завершены разбирательства с российскими лыжниками, биатлонистами, бобслеистами.

Подготовка продолжается

Однако, несмотря на всю эту напряжённость, постоянно нагнетаемую англосаксонским спортивным лобби, английские газеты даже пишут, что якобы верхушка МОК разрабатывает план, как лишить россиян права участия в Играх-2018, кандидаты в олимпийскую и паралимпийскую сборные России продолжают упорно готовиться к поездке в Пхёнчхан. И для них лучшей пристрелкой к будущим сражениям на Олимпиаде в предолимпийский сезон служат чемпионаты мира по зимним видам спорта. Их в нынешнем году будет пятнадцать, и девять из них уже завершились. На страницах «КТ» читатели уже имели возможность познакомиться с тем, как российские мастера спорта выступали нынешней зимой на мировых первенствах по санному спорту, биатлону, бобслею и скелетону, горнолыжному и конькобежному спорту, а сегодня мы подробно расскажем об их стартах на лыжных гонках, в лыжном двоеборье, прыжках на лыжах с трамплина. Этой зимой на чемпионатах мира разыгрывается 102 комплекта наград, из которых 64 обрели уже своих обладателей.

В общекомандной борьбе тон задаёт Германия, которая уже завоевала 34 медали (18 золотых, 9 серебряных, 7 бронзовых). За немцами в десятке лучших пока находятся: голландцы (8+3+4=15), норвежцы (7+9+8=24), американцы (6+5+5=16), австрийцы (6+4+6=16), россияне (3+6+5=14), французы (3+3+5=11), швейцарцы (3+2+2=7), канадцы (2+4+4=10), чехи (2+3+1=6). Как видите, наши соотечественники после всех невзгод, которые обрушились на наш спорт, сейчас далеки от своих результатов, принёсших им блестящую победу на зимних Олимпийских играх в Сочи-2014.

Лахти вселяет уверенность

В этом финском городе на протяжении одиннадцати дней проходил чемпионат мира — 2017 по лыжному спорту, включавший в себя 21 дисциплину: лыжные гонки и прыжки на лыжах с трамплина у мужчин и женщин, лыжное двоеборье для представителей сильного пола. Увы, мало того, что россиянам уже давно не приходится ловить счастье в прыжках и в двоеборье, так теперь, основываясь на докладе канадского профессора права Ричарда Макларена, из-за пресловутых царапин на крышках баночек с допинг-пробами трёхлетней давности, взятых ещё на играх в Сочи, международная федерация не допустила к участию в чемпионате мира шестерых сильных гонщиков во главе с олимпийским чемпионом Александром Легковым. Учтите, что, кроме этих пресловутых царапин, неизвестно, где и кем сделанных, иных претензий в адрес лыжников пока не последовало. Более того, казалось, что известные зарубежные адвокаты смогли убедить в невиновности спортсменов руководителей международной федерации. Но под давлением наиболее агрессивных деятелей МОК и WADA они решили, на всякий случай, не брать на себя их защиту.

Однако счастье российской команды, что в её составе за последние годы вырос в супермастера лыжных гонок на любых дистанциях Сергей Устюгов. Высочайший класс он продемонстрировал и теперь, будучи причастным ко всем пяти наградам, завоёванным на финских трассах нашими парнями. В личных гонках Сергей был очень расстроен, что уступил на финише финального забега в спринте итальянцу Федерико Пеллегрино. И это произошло из-за того, что в контактной борьбе на дистанции его кто-то из соперников подтолкнул, он упал и ему пришлось приложить колоссальные усилия, чтобы застолбить за собой место в полуфинале.

Но уже в скиатлоне, где предстояло пробежать 30 км, половину дистанции классическим, а вторую — свободным стилем, наш парень к 20 км смог застолбить за собой награду, уйдя в отрыв с лучшим норвежским гонщиком Мартином Сундбю. Но стоило бородачу Мартину потерять равновесие на одном из подъёмов, как россиянин стремительно унёсся вперёд и впервые стал обладателем титула чемпиона мира. В интересах команды он вышел и на старт лыжного марафона, хотя и не собирался бежать 50 км. И опять все ожидали дуэли между Устюговым и Сундбю. Увы, вновь норвежский бородач не выдержал конкуренции с россиянином, а тот, увлёкшись борьбой со своим главным соперником, не заметил, как перед финишем ускорился канадец Алекс Харви. Сергей с опозданием бросился за ним в погоню, но уступил 0,6 секунды, завоевав вторую серебряную медаль.

Принял он деятельное участие и в командных гонках. В командном спринте, где Устюгов стартовал в паре с чемпионом мира — 2015 Никитой Крюковым, после столкновения уже на стадионе лидировавших норвежцев и финнов, Сергей мгновенно рванул мимо упавших, вслед за Пеллегрино, и сумел взять у итальянца реванш за поражение в индивидуальном спринте, завоевав для себя второй титул чемпиона мира в Лахти и принеся Крюкову третий титул чемпиона мира. А вот в эстафете 4×10 км на заключительном этапе, получив передачу от Александров — Ларькова и Бессмертных и Алексея Червоткина, с отставанием от норвежцев в 18 сек., герой Лахти сумел сократить отставание до четырёх секунд и вместе с товарищами был удостоен серебряной медали, третьим серебром на этом чемпионате мира, и пяти наград, чего не сумел добиться ни один гонщик на финской лыжне.

А у женщин сильнейшей была 36-летняя норвежка Марит Бьорген, победившая в скиатлоне на 15 км, в раздельном старте на 10 км, в масс-старте на 30 км и приведшая к победе норвежскую команду в эстафете 4×5 км, став отныне 18-кратной чемпионкой мира! Золотые медали чемпионов мира получили норвежский дуэт в командном спринте и их землячка Майкен Касперсен Фалла в индивидуальном спринте. Сенсационного успеха добились в командном спринте россиянки Юлия Белокурова и Наталья Матвеева, которые впервые стали обладателями серебра, что позволило сборной России закрепиться в Лахти в общекомандном зачёте на третьем месте с шестью наградами (две золотые и четыре серебряные), пропустив вперёд норвежцев (7+6+5=18) и немцев (6+3+2=11).