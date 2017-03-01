Крым ждёт туристов

Что предлагают чиновники для поддержания интереса отдыхающих к полуострову

В минувшую пятницу в Ялте завершился очередной туристический форум «Открытый Крым», который собрал около полутора тысяч участников туристического бизнеса. Какие идеи и обещания относительно грядущего курортного сезона были озвучены в рамках этого специализированного мероприятия, а главное, чего ждать от лета простым крымчанам?

Умерьте аппетиты

Мероприятие, безусловно, было интересно не только двумя сотнями стендов от крымских санаториев и других рекреационных объектов. Особое внимание оно привлекло набором именитых гостей из числа федеральных и республиканских чиновников. Их заявления, как никакие другие позволяют делать прогнозы о том, чего ждать, а чего не ждать от наступающего курортного сезона на полуострове.

Тем примечательней оказался главный тезис, озвученный первым лицом форума — руководителя федерального агентства по туризму Олега Сафонова, который призвал участников не поднимать цены на свои услуги, чтобы заполучить нормальное количество отдыхающих. Как это сделать в условиях очевидной инфляции и астрономических логистических затрат, чиновник не уточнил.

Олег Сафонов, глава федерального агентства по туризму:

«Мы готовимся к высокому туристскому сезону. Мы должны сделать всё, чтобы в условиях усиливающейся конкуренции люди, выбирая по соотношению цена/качество, приезжали в Крым. Мы в этом заинтересованы и должны сделать всё, чтобы этот выбор и нашими гражданами, и туристами из-за рубежа был сделан в пользу Крыма».

К слову, несмотря на всю неуместность этого предложения для крымских туроператоров, которые, по словам профильного министра Республики Сергея Стрельбицкого, уже подняли на треть свои цены, предложение не такое уж голословное. Как отмечают эксперты отрасли, с открытием турецких курортов местным остаётся только «торпедировать» Анталию своими ценами — взять качеством точно не получится.

Карточный домик

Были озвучены в рамках мероприятия и другие ноу-хау, которые на уровне правительства и федеральных органов планируется внедрять по ходу этого курортного сезона на полуострове. Так, в очередной раз заговорили о «карте гостя Крыма», приобретение которой открывает доступ к основным достопримечательностям и скидкам в местах размещения.

Сергей Стрельбицкий, министр курортов и туризма Крыма:

«Карта гостя — проект, который апробирован и популярен в международной туристской практике. Гости смогут приезжать в Крым подготовленными к отдыху, им не придётся тратить время на поиски мест, которые можно посетить, но самое главное — они будут экономить свои средства, отдыхая. Представленные проекты направлены на то, чтобы сделать пребывание туристов в Крыму максимально комфортным и ярким на эмоции».

Карта позволяет её обладателю один раз бесплатно посетить ряд достопримечательностей. Кроме того, она даёт возможность получить скидку до сорока процентов на услуги санаториев, отелей, на транспортные услуги и в ресторанах. Распространять карту будут через туроператоров, в туристско-информационных центрах, в симферопольском аэропорту, на авто- и железнодорожных вокзалах, в гостиницах, отелях и домах отдыха. Карта будет действовать в зависимости от её номинала от одной до трёх недель со дня первого использования карты. К «карте гостя» будет прилагаться каталог со страницами — входными билетами в музей или на туристический объект.

Предложения для бедных

Очевидно, предполагая, что средний класс туриста нацелится на Турцию, власти полуострова стараются открыть побольше возможностей для кластера малобюджетного отдыха. В частности, на форуме было заявлено о намерении возрождать пешеходный туризм, палаточные городки и кемпинги.

Лариса Опанасюк, заместитель председателя Совета министров Республики Крым:

«Мы будем возрождать те традиции, которые зародились ещё в советское время и пользовались очень большой популярностью. Это доступный кемпинговый туризм и пешеходный туризм. Не все могут позволить себе отдых в дорогих отелях, а кемпинги, палаточные городки — это тоже здорово, романтично».

В то же время, с 30 апреля вновь начнут действовать «единые» билеты в Крым, включающие в себя железнодорожный билет до Краснодара или Анапы, билет на автобус до парома, билет на паром, а также билет на автобус от парома до одного из городов полуострова. Аналогичным путём туристы также будут и уезжать из Крыма.

Вариант мимоходом

Среди массы других предложений, которые помогут заманить избалованного российского туриста на полуостров, прозвучала идея включения Республики в круизные маршруты. При этом руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов предложил туроператорам, работающим на рынке внутреннего туризма, создать пакетный тур, в рамках которого можно будет посетить и Сочи, и Крым.

А вскоре выяснилось, что такое предложение уже подготовлено. В рамках возобновления круизного сообщения между Крымом и Сочи в маршрут путешествия включён Стамбул. Первый рейс круизного лайнера намечен на 1 мая 2017 года. Пассажирское судно уже приобретено ФГУП «Росморпорт» и готовится к выходу. Новый лайнер будет курсировать между Сочи и Стамбулом с остановками в Ялте и Севастополе.

Также на 1 мая намечен старт первого рейса скоростного катера, которые соединит Ялту и Сочи. Об этом сообщил председатель комитета Государственного совета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк. При этом он добавил, что катер будет комфортабельным и рассчитанным на сто пятьдесят пассажиров«. О стоимости проезда на таком катере пока что не сообщается.