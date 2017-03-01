До 16 и старше

Опасные детские игры и странные блокноты для взрослых

«Синий кит» — это одна из самых нашумевших тем последнего времени. И если часть общества убеждена, что это действительно опасная игра, подталкивающая детей к суициду, то другая воспринимает такие новости как очередной «ужастик» для взрослых, обросший выдуманными фактами и ничем не подтверждённой информацией. Как бы там ни было, вызывающие тревогу родителей и психологов увлечения докатились и до Крыма.

«Синий кит» всё ближе?

В середине февраля в России снова заговорили о так называемых группах смерти в социальных сетях (первая волна медийных сообщений была ещё два года назад). В рамках «Синего кита» (такое общее название получили все подобные игры, хотя в реальности группы могут называться совершенно иначе) участник в течение 50 дней получает самые разные задания, в том числе и те, которые связаны с нанесением себе физического вреда. Последним, 50-м заданием является непосредственно самоубийство. Эксперты говорят, что есть и «нетипичные» задания — например, перебежать дорогу перед движущимся автомобилем, что практически привело к другому движению, получившему название «Беги или умри» (о нём мы также писали в статье «Смертельные игры подростков», № 417 от 17 февраля 2017 года).

За всеми действиями в игре якобы наблюдает «куратор», который и высылает следующее задание подростку. Предположительно, не меньше 130 человек уже стали жертвами этой «игры».

В настоящее время Следственный комитет расследует уголовное дело по факту попытки самоубийства 14-летней девочки из Алушты по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 30 и ст. 110 Уголовного кодекса.

Евгения Беликова, старший помощник руководителя ГСУ СК РК по Республике Крым по взаимодействию со СМИ:

«По данным следствия, с августа 2016 по февраль 2017 года потерпевшая со своего аккаунта в одной из социальных сетей вела переписку с неустановленными лицами. Эти лица оказывали на девочку психологическое давление, которое впоследствии должно было закончиться самоубийством. Однако девочка вовремя сообщила о случившемся своей матери, а женщина обратилась в правоохранительные органы».

Таким образом, сейчас проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к этому преступлению, а также устанавливается круг потерпевших. Впрочем, в Следкоме говорят, что пока это единственный подобный случай в республике.

Между тем в Крымской психиатрической больнице № 1 уверяют, что количество детей, попадающих в «группы смерти», растёт с каждым днём.

Дарья Шурыгина, детский врач-психиатр ГБУЗ РК «Психиатрическая больница № 1»:

«К сожалению, в последнее время мы действительно и по результатам обращений в наш диспансер, и по результатам профилактических осмотров подростков, которые мы проводим, фиксируем рост числа детей, вовлечённых в эту игру, в эти сети. Слава богу, на нашем этапе удаётся оказать посильную помощь этим детям».

При этом врач советует родителям очень тщательно отслеживать жизнь ребёнка в социальных сетях. Например, обращать внимание, какой статус он себе ставит, какие фотографии выбирает. И если появляются депрессивные картинки или надписи, то стоит уделить ребёнку чуть больше внимания.

«Уничтожь меня!»

Впрочем, соцсети — это не единственный способ воздействия на ребёнка. И сейчас крымские мамы забили тревогу — в республике среди подростков всё большее распространение получают необычные блокноты, призывающие самыми изощрёнными способами «уничтожить» каждую из страниц — нарисовать, например, мёртвых животных, потоптаться по листу либо приклеить дохлых жучков.

Евгения Ходак, многодетная мать, г. Симферополь:

«Покупают их не только подростки, но и приобретают сами мамы для своих маленьких детей, потому что дети просят, говорят, что у их друзей есть такие. Становится страшно за будущее наших детей!»

При этом в Роспотребнадзоре Крыма подчёркивают, что Роскомнадзором была проведена экспертиза, в соответствии с которой эти книги могут распространяться только для детей старше 12 лет, о чём говорят и пометки в аннотации самого издания.

Виктория Воронова, начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора РК и г. Севастополя:

«Это заключение было сделано на основании обращения так называемого изготовителя данной продукции, то есть издательства. Издательство подало заявку, а аккредитованные эксперты уже определили возрастную категорию. То есть можно однозначно говорить о том, что данная продукция, с точки зрения закона, я не говорю сейчас о нравственных позициях, разрешена для подростков от 12 лет».

При этом надо понимать, в России правоспособность ребёнка на покупки возникает вообще лишь с 14 лет.

Виктория Воронова:

«Поэтому родители, а в основном бабушки и дедушки, прежде чем что-то покупать для ребёнка, должны обращать внимание на маркировку. „Значок“ же недаром установлен государством. То есть родители должны оценивать, что данная книга предназначена для определённой возрастной категории».

В то же время специалист отмечает, что доказать продажу продукции именно ребёнку невозможно.

Виктория Воронова:

«Ни один из контролирующих органов не обладает правоспособностью и никто законодательно не разрешил использовать детей для контрольной закупки, грубо говоря. Тут в первую очередь сами родители, давая деньги ребёнку, должны понимать, что эта книга относится к определённой возрастной категории».

Книжка для взрослых?

Если разбираться, то в целом эти блокноты позиционируются именно как продукция для взрослых — креативных людей, стремящихся таким неординарным способом разнообразить свои будни. По большому счёту, в детские руки такие книги попадать и не должны. Между тем на форумах несложно найти отзывы довольных «клиентов», оценивших странные для большинства обывателей блокноты.

«Рождённый в СССР человек привык беречь книги. До сих пор для многих из нас это своеобразный фетиш. Однако времена меняются, и если книги ещё имеет смысл беречь — и то не все, то свободу творчества, связанную с тем, что иногда придётся испачкаться, порой приходится в себе развивать и раскрывать», — пишет на сайте irecommend.ru некая Ксения Кабанова.

Женщина уверена, что благодаря творческим заданиям блокнота начинает работать воображение.

«Рвать, ставить пятна, лизать, возить по земле и стенам, ронять и... много ещё как издеваться над бумагой. А ещё стоит прислушаться к себе, когда какое-то действие вызывает у вас ступор. Почему именно это баловство вам не нравится? Вот такой вот психологический тренинг получается», — считает Ксения Кабанова.

Выходит, что то, что в руках взрослого может быть странным, но невинным развлечением, в руках ребёнка рискует превратиться в деструктивное психологическое оружие, однако государство не в силах вмешаться в эти процессы, пока издательства действуют в рамках закона. Таким образом, главная ответственность ложится на родителей, которые и должны больше внимания уделять своим детям.

Кроме того, организация «Центр психологической безопасности» выпустила специальную методичку на тему «Как работать с подростками, играющими в вирусные социальные игры», которая в ближайшее время будет распространена на территории полуострова. Такая литература поможет родителям ориентироваться, так сказать, в интернет-реалиях сегодняшнего дня.