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СпецпроектОбзор прессы

Двойственность, вера и газ

Зарубежные СМИ интересует мирное будущее российского полуострова

На этой неделе иностранные издания, рассказывая о Крыме, анализировали новые заявления американского президента, отношения РФ и НАТО и рассказывали о тайнах добывающей промышленности на Черноморском шельфе.

Тайны бурения

На шельфе Крыма может появиться новый игрок. Как выяснилось, «неизвестная в добывающей отрасли частная компания „Новые проекты“ получила российскую лицензию на разведку и добычу нефти и газа на шельфе Крыма», пишет издание. Основным владельцем компании, по официальным данным, является предприниматель Антон Дорноступ, который близок к семье экс-главы Роснедр Валерия Пака, хотя ряд источников связывают «Новые проекты» с украинским бизнесменом Сергеем Курченко. При этом компания, получив лицензию в рамках действовавшего для Крыма упрощённого порядка, ещё в 2015 году не имела никаких активов и не вела хозяйственной деятельности. Как указано на pravo.gov.ru, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ещё в июне 2016 распорядился выдать ООО лицензию на этот участок на 30 лет. По данным издания, в течение восьми лет компания должна пробурить поисковую скважину. Журналистов, пытавшихся подробнее узнать о ситуации, пресс-секретарь российского премьера Наталья Тимакова перенаправила в Минприроды РФ, где от комментариев отказались.

Образ врага

Колумнисты Майкл Бернс и Алек Кармайкл выступили в издании Glasgow Courier с аналитическим материалом, посвящённым отношениям России и НАТО с учётом того, что Крым Российская Федерация ни за что не вернёт Украине. Прогнозы строятся на том, что, учитывая сложившиеся реалии, НАТО и США должны «задуматься о глобальной угрозе», которая исходит от России. Высказывается мнение, что в обозримом будущем РФ, «продолжит посягательства на мировой порядок». Здесь же приводится пример — мнение генерального секретаря обороны США Маттиса, который хочет строить свои отношения с Россией с позиции силы. Таким образом «посылается сигнал, что экспансионистская внешняя политика будет иметь реальные последствия». Довольно смелые выводы, стоит заметить. Также примечательно и то, что, в целом, серьёзная аналитика на данном этапе никак не затрагивает вопрос фактической принадлежности Крыма. Складывается впечатление, что это — вопрос пройденный.

Дело веры?

Западные СМИ не обошли вниманием и заявление депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской, наделавшего много шума на этой неделе. Речь о том, что Поклонская заявила: бюст императора Николая II, установленный в Симферополе, возле здания республиканской прокуратуры, замироточил. «Это вызвало насмешки, недоумение и трепет в России», — пишет издание, комментируя интервью Натальи Поклонской российскому консервативному каналу «Царьград», рассказавшей, что «статуя последнего царя стала плакать по поводу годовщины Февральской революции, которая свергла его». К чести издания, его журналисты воздерживаются от оценочных суждений по этому поводу. В отличие, кстати, от отечественных.

История продолжается

Интересно наблюдать за развитием ситуации вокруг отношения США к российскому Крыму. То, что новый президент Дональд Трамп не столь лоялен к полуострову, присоединившемуся к Российской Федерации, как ожидали многие граждане России, очевидно. Но и занимать откровенно антироссийскую позицию он пока не спешит. Идёт большая политическая игра. Может быть, Трамп готовит общественное мнение к последующему «потеплению» российско-американских отношений, когда вопрос принадлежности Крыма будет закрыт в пользу РФ. Но, может быть, и наоборот — готовит платформу для жёстких действий. Его заявления трактуются, порой, с совершенно противоположных позиций. Так произошло и сейчас. К примеру, издание The Washington Post пишет: «Президент США Дональд Трамп обвинил Барака Обаму за возможность России аннексировать Крым», ссылаясь на сообщение в его (Трампа) твиттере. «Восемь лет Россия опережала президента Обаму, становилась сильнее и сильнее, отобрала Крым и добавила ракет, — написал Трамп. — Слабак!» И эксперты разошлись во мнениях — какую цель преследует президент, делая подобные заявления. Дескать, чувствуется некая недосказанность...

Александр СКОПОВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 420 от 10 марта 2017 года

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Просмотров: 20 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:09

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