Чума: новая угроза?

В Белогорском районе чумных свиней утилизировали вблизи водных объектов

Жители села Кирпичного Белогорского района обратились в «Крымский ТелеграфЪ» с просьбой помочь выяснить: были ли правомерны действия ликвидаторов АЧС, сжигавших свиней вблизи населённого пункта и водных объектов, и может ли это навредить жизни и здоровью граждан?

Массовый падёж свиней продолжается

Второй год чума свиней не покидает Крым, вспышки АЧС периодически фиксируют то в одном, то в другом районе.

На сегодняшний день мор свиней наблюдается в Советском и Белогорском районах, причём для Советского это уже второе пришествие. Одну вспышку купировали и, как говорится, не прошло и полгода, как началась другая. Но история не об этом.

Последние мероприятия по ликвидации АЧС проходили относительно спокойно. Люди понимали необходимость применяемых мер и ратовали скорее за достойные компенсации, чем за изъятие животных. Хотя чума свиней, как и любое другое заболевание, которое массово губит скот и разоряет подворья, и сейчас приносит немало беды селянам.

Что бы ни было причиной вспышек чумы — заражённые корма или чьи-то происки, но они повторяются с пугающей периодичностью.

Недавно в Белогорском районе произошёл инцидент, вызвавший массовое недовольство. Волна общественного резонанса дошла и до «Крымского Телеграфа».

Здоровье людей под угрозой?

По информации пресс-службы Управления Россельхознадзора по Республике Крым и Севастополю, в феврале специалисты Госкомветеринарии и его подведомственных структурных организаций выявили очередное несанкционированное захоронение трупов свиней, заражённых АЧС, вблизи села Алексеевка Белогорского района, а также трупы диких кабанов без признаков насильственной смерти и предположительно больных чумой. Затем последовали пробы и исследования, выявившие вспышку АЧС в Белогорском районе. Как результат — ликвидационные мероприятия.

Место, выбранное для утилизации свиней, вызвало протесты среди населения ближайших сёл. По словам жителей, такой выбор территории может представлять опасность. Они даже устроили своеобразный митинг, пытаясь преградить путь службам и предотвратить сжигание скота именно в этом месте.

Алексей Юмахин, житель села Кирпичного, очевидец:

«В пятницу, 3 марта вблизи села Кирпичного, где не было изъято ни одной хрюшки, специалисты уполномоченных служб начали утилизацию свиней. Трупы животных на глазах селян и плачущих детей подвозили в даже ненакрытых тракторных телегах не в специализированный крематорий, а на площадку, оборудованную покрышками от большого грузового транспорта, брёвнами и прочим. Проблема в том, что эта площадка находится где-то в 500 метрах от сельской водонапорной скважины, приблизительно на таком же расстоянии от села и, к тому же, неподалёку протекает речка Тонас, впадающая в водохранилище Тайган. Естественно, жители ополчились против такого сжигания».

Но чёрные густые клубы дыма с «платонической смесью» всё же поднялись над площадкой и достигли села.

Алексей Юмахин:

«Нам вручили документ, где сказано, почему было выбрано именно это место для утилизации. Но протокола так и не показали. Неужели это тайна? В документе, который мы видели, сказано, что другие территории не подходили, так как одна находится возле речки, впадающей в Северо-Крымский канал, другая — слишком близко к месту проживания людей. А то, что наша площадка расположена возле двух водных объектов, в том числе того, из которого берут воду люди, в 20 метрах от проезжей части, по которой ходят, ездят дети в садик и школу, — это нормально?»

Кроме того, местные жители утверждают, подкрепляя свои слова фото, что ещё 7 марта (на четвёртый день!) на площадке «покоились» останки свиней, и это видели дети. Между тем, другие животные могли их растаскать (собаки уже разнюхали), возможно, подвергая опасности окрестности.

Опасности не представляет

Глава Белогорского районного совета Сергей Махонин сообщил, что знает о проблеме и реакции населения, и вопрос рассматривался на заседании комиссии по АЧС. Заместитель главы администрации Белогорского района Вадим Цыганок, который, по словам Сергея Махонина, возглавляет местную комиссию по АЧС, отказался давать комментарий по данному вопросу, ссылаясь на то, что предоставлять информацию по АЧС уполномочены только Государственный комитет ветеринарии Крыма и заместитель председателя Совета министров РК Юрий Гоцанюк. В главном ветеринарном ведомстве Крыма знают о сложившейся ситуации, но проблемы здесь не видят.

Валерий Иванов, председатель Государственного комитета ветеринарии Республики Крым:

«Проведённая в Белогорском районе утилизация свиней опасности не представляет. Ничего не может попасть в воды и грунт, так как сжигалось всё на бетонной площадке. И количество свиней составляло чуть больше сотни. Ничего заражённого там нет».

Также был приведён пример с разведением костра на бетоне, якобы понятно, что ничего не попадает в почву.

Однако так просто пожар народных волнений и опасений не потушить. К тому же возникает вопрос: почему на площадке вблизи речки, впадающей в Северо-Крымский канал, по документам утилизировать свиней опасно, а возле сельской скважины и речки, впадающей в водохранилище Тайган, — опасности не представляет?

АЧС в сети: «коммерческий беспредел»

В распоряжение газеты «Крымский ТелеграфЪ» попало видео со «свалки» сдохших свиней, готовых к сожжению. Такое же видео есть в соцсетях.

Например, в «Одноклассниках» люди массово высказывают мнение о том, что якобы свиная чума — дело предумышленное и направленное на то, чтобы вытеснить с большого рынка малых поставщиков на благо крупным холдингам. Мелкие по меркам бизнеса свиноводы называют в сети происходящее «коммерческим беспределом» и «придуманной чумой». Своим опытом в соцсетях делятся с крымчанами и жители материковой России, некогда столкнувшиеся с такой же проблемой: «Мы это всё прошли пять лет назад, у нас сейчас официально нельзя держать свиней в малых хозяйствах. Только большие свиноводческие комплексы и крупные фермерские хозяйства. Мотивация, как объяснил мне лично наш ветврач: в малых хозяйствах нельзя уследить за причиной падежа, и если это АЧС (у нас в области были случаи обнаружения у завезённых свиней), то будет пропущен момент начала эпидемии. А прививок от АЧС нет, потому и такие меры». Предложений по борьбе с нашествием свиной чумы у жителей республики тоже масса: начиная от покупки автомата (вдобавок к вилам и лопатам) и заканчивая проведением независимой экспертизы, доказывающей надуманность чумы, и, соответственно, и «коммерческий беспредел», с привлечением в дальнейшем наших служб и лабораторий к ответственности в виде штрафов и сроков за неверные анализы, если они таковыми являются.

Так или иначе, народ негодует, и остаётся надеяться, что АЧС покинет крымские просторы, а уполномоченные органы найдут достаточно убедительные для жителей обоснования причин вспышек свиной чумы, их реальность и правильность проводимых мер, дабы доказать, что гнев селян не такой уж праведный, как кажется обывателям.