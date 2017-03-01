Красота по-крымски

Мозаика культур, современный феминизм и баранина с рисом

Двадцатого марта в Симферополе пройдёт финал девятого республиканского конкурса красоты и национальной культуры «Крымская красавица». Основной его изюминкой, без сомнения, будет то, что значительное внимание уделят не только внешним данным конкурсанток, но и их национальной принадлежности. Девушки стремятся максимально ёмко представить свою культуру, рассказать о традициях своего народа. В преддверии 8 Марта мы встретились с некоторыми участницами, чтобы расспросить их об отношении к конкурсу, об их понимании роли женщины в обществе, а также о любимых блюдах национальной кухни.

Диана Бояршинова: «Национальность — одна из составляющих личности»

21 год, г. Симферополь.

Представляет русскую культуру.

Студентка Крымского университета культуры, искусств и туризма. Преподаватель в центре искусств Art Vision.

Начинающий режиссёр театрализованных представлений.

Диана Бояршинова уверена, что в конкурсе «Крымская красавица» главное — это не модельная внешность, а умение показать национальную культуру во всей её красоте.

«Я люблю культуру своего народа, и для меня „Крымская красавица“ — это возможность в очередной раз погрузиться в неё, — объясняет девушка. — Я сама придумываю и делаю костюм, изучаю народные игры и обряды, выучила несколько новых рецептов народных блюд. Где ещё будет возможность погрузиться вот так в свою культуру?»

Диана признаётся, что для неё этническая принадлежность очень важна.

«Национальность — одна из составляющих личности. В моей семье из поколения в поколение передаётся любовь к Родине и своему народу. Это нечто духовное, когда ты ощущаешь себя частью большого целого, когда тебя трогают до самых „кончиков души“ русские напевы, танцы, обычаи. Для меня такие вещи — это не пустые и громкие слова!» — подчёркивает конкурсантка.

А какая же культура без национальной кухни?! В семье Дианы, например, традиционно пекут русские блины.

«Это вообще первое, что я научилась готовить, — улыбается собеседница. — Это по-настоящему универсальное блюдо. А вот когда была у родственников на Урале, просто влюбилась в уральский рыбный пирог, правда кулинарного мастерства и настоящей русской печи не хватает, чтобы так же искусно приготовить и подать его на стол».

Диана отмечает, что ей комфортно жить в обществе, где нет ущемления по половому признаку.

«Я получаю образование, работаю и стремлюсь к своим целям, которые не сужаются до рамок семьи, — говорит она. — Конечно, не стоит впадать в крайности: женщина должна быть женщиной, мужчина — мужчиной. И главное, чтобы было уважение друг к другу, тогда и не будет стоять вопрос о равноправии».

Карина Кириченко: «Я украинка и ощущаю свою народность»

22 года, г. Симферополь.

Представляет украинскую культуру.

Студентка медицинской академии им. С. И. Георгиевского. Увлекается плаванием и восточными танцами.

По мнению Карины Кириченко, такие конкурсы, как «Крымская красавица», мотивируют людей, заставляют их стремиться к лучшему.

«Сидеть на месте — это не про меня, я постоянно где-нибудь участвую, езжу в новые места, знакомлюсь с новыми людьми, — рассказывает девушка. — Лично мне этот конкурс даёт возможность проявить себя, открыть в себе новые качества. Я просто хочу доказать себе, что достойна выступить, хочу заявить о себе и не подвести людей, которые искренне болеют за меня».

Участница уверена, что только хорошие внешние данные не позволят стать победительницей.

«Многие девушки, стремясь к победе, уделяют минимум внимания моральной, психологической и образовательной подготовке, думая, что красота всё решит. Это огромная ошибка! Девушка должна обладать и другими качествами: трудолюбием, целеустремлённостью, коммуникабельностью, скромностью в какой-то мере, харизматичностью, иметь хороший интеллект и, конечно же, должна уметь преподнести себя», — объясняет конкурсантка.

Также Карина подчёркивает, что с большим трепетом относится к своей национальности.

«Я украинка и ощущаю свою народность, несу в себе знание, понимание своей принадлежности, — говорит она. — Для меня очень важно, чтобы каждый человек осознавал своё происхождение и уважал свой народ».

Не секрет, что украинская кухня у нас распространена повсеместно, и в семье девушки также любят готовить самые традиционные блюда — борщ с пампушками и вареники с разными начинками. Карина признаётся, что и сама любит лепить вареники с клубникой и малиной.

«Думаю, что каждая девушка, женщина должна пытаться совмещать и работу (или учёбу), и дом, и семью. Что касается меня, то если не получится совмещать, то я сделаю выбор в пользу семьи, а не карьеры», — отмечает собеседница.

Екатерина Никулина-Гербст: Наша традиция — это рождественские пироги

19 лет, с. Береговое.

Представляет эстонскую культуру.

Волонтёр.

В семье Екатерины чтут национальные традиции.

«Наша семья празднует католическое рождество, и у нас вошло в традицию печь рождественские пироги и печенье, — объясняет крымчанка. — Эстонская культура хорошо представлена в Крыму. Но, несмотря на это, больше половины населения полуострова ничего не знают об этой культуре. И мне, конечно же, хочется, чтобы как можно больше людей узнали об этой национальности, нашем языке и традициях».

Девушка, как и остальные конкурсантки, решила принять участие в конкурсе, чтобы рассказать о своей культуре, но в то же время познакомиться и с другими традициями.

«Я узнаю много нового о других национальностях, погружаюсь в их культуру, начинаю понимать всю прелесть национального букета Крыма», — подчёркивает она.

Алеся Сидоренко-Мангуби: «Главное — это задор и харизма»

31 год, г. Симферополь.

Представляет караимскую культуру.

Топ-менеджер крымского интернет-провайдера.

Активный участник общественной жизни крымских караимов.

Уже по имени становится понятно, что Алеся — не чистокровная караимка.

«Действительно, караимка я только наполовину, — признаётся участница конкурса. — Моя мама — чистокровная караимка, а папа — русский, из Ростова-на-Дону».

Для неё участие в конкурсе — это прежде всего возможность представить свою национальность.

«За всю историю „Крымской красавицы“ ни разу не были представлены крымские караимы, поэтому я решила поучаствовать. Однако когда я пришла на кастинг, то увидела, что остальные претендентки намного младше, поэтому сначала немного переживала. Но когда члены жюри спросили меня, в каком вузе я учусь, я поняла, что в принципе всё не так уж и плохо!» — смеётся девушка.

«Понятно, что этот конкурс — не типовой для модельного направления, потому что все девушки разной комплекции, — продолжает Алеся. — Здесь главное не внешность, а задор и харизма, ведь нам нужно будет рассказать о себе, а также представить свои кулинарные способности».

К слову, караимская кухня на полуострове — не самая распространённая, тем интереснее Алесе будет представить свои блюда.

«На всех мероприятиях мы традиционно делаем крымские кубете, караимские пирожки, шурпу всегда варим, но самое необычное наше блюдо — это силькмэ, баранина с рисом и овощами. Ещё один трудоёмкий рецепт — это караимская халва, которую нужно варить в медном тазу в течение шести часов, постоянно помешивая», — делится гастрономическими секретами караимка.

Девушка подчёркивает, что её с детства растили в национальных традициях, что и развило в ней уважительное отношение к своей культуре.

«Бабушка мне всегда говорила: „Алеся, мы караимы“ и объясняла, что это значит. Поэтому я горжусь своим народом, и теперь, воспитывая дочь, я точно так же вселяло в неё понимание того, что она караимка. Вообще считаю, что каждый человек должен гордиться своей национальной принадлежностью», — заключает конкурсантка.

Лилиана Мустафаева: «Красота — это серьёзное испытание»

18 лет, г. Симферополь.

Представляет крымскотатарскую культуру.

Студентка Крымского университета культуры, искусств и туризма. Увлекается танцами, хочет стать моделью.

«В этом конкурсе можно достойно проявить себя, показать всю красоту своего народа! — говорит Лилиана Мустафаева о причинах, побудивших её принять участие в мероприятии. — Победа в нём дала бы мне стимул реализовать себя в масштабных проектах по межнациональным отношениям».

Крымчанка уверена, что для победы в конкурсе нужна не яркая внешность.

«Главное — это гармоничность, душевная красота, образованность, знание своего родного языка, — комментирует девушка. — Красота, как по мне, — это серьёзное испытание. Важнее всего иметь духовные ценности!»

Кухня стала одним из самых любимых мест для Лилианы с раннего детства, ведь именно здесь можно было впитывать национальные традиции.

«Благодаря бабушке я знаю множество рецептов и кулинарных секретов своей национальности, — признаётся собеседница. — Думаю, что каждая женщина должна развивать свои женские качества. Несмотря ни на возраст, ни на внешность, должна становиться духовно богаче».

Важной частью культуры конкурсантка считает этническую одежду.

«Сейчас многие люди не могут позволить себе ежедневно ходить в таких костюмах. Но я считаю, что бояться не надо, нужно с гордостью надевать такие вещи. Я, например, без труда смогла бы посетить масштабное мероприятие в национальной одежде, показать, насколько она красочная!» — подчёркивает Лилиана.

Нетипичный конкурс

Очевидно, что «Крымская красавица» в значительной степени отличается от других конкурсов красоты. В первую очередь требования к участницам здесь совершенно иные.

Екатерина Перетятько, автор идеи и директор конкурса «Крымская красавица»:

«Мы не отбираем девушек по параметрам фигуры, стандартным для модельного бизнеса. У нас даже конкурс в купальниках отсутствует. Вместо этого мы стараемся реализовывать социально-воспитательную функцию, чтобы молодёжь не забывала о своей культуре, чтобы помнила, что внутренняя красота имеет большее значение, чем внешняя».

Всего в конкурсе четыре номинации. Помимо главной победительницы, которую определяют члены жюри, будет три дополнительные финалистки: «Мисс Интернет» выбирается интернет-пользователями на сайте, присутствующие на финале зрители голосуют за «Мисс Зрительских симпатий», а сами участницы определяются с победительницей номинации «Мисс Дружба».

Екатерина Перетятько:

«Наш конкурс проводится раз в два года — это связано с финансированием. Мероприятие масштабное и без господдержки провести его на хорошем уровне весьма сложно. К слову, если в 2007 году была лишь небольшая помощь из бюджета, то уже со следующего года мы вошли в государственную программу, конкурс стал плановым мероприятием, потому что он полностью отвечает целям и задачам работы Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан РК».

В этом году в конкурсе участвует 16 девушек, которые представляют десять культур: русскую, украинскую, крымскотатарскую, белорусскую, греческую, эстонскую, болгарскую, немецкую, караимскую, еврейскую.

В этом году впервые участвуют представительницы от белорусской и караимской общин.