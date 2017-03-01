Приватизация с перспективой

Приобретение земельного участка по договору купли-продажи

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с переходом Крыма в российское правовое поле. Сегодня мы расскажем о приобретении земельного участка собственником здания. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Разные случаи

В соответствии с п. 3 ст. 28 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», собственники объектов недвижимости, не являющихся самовольными постройками и расположенных на земельных участках, относящихся к государственной или муниципальной собственности, обязаны либо взять их в аренду, либо приобрести у государства или муниципального образования указанные земельные участки.

Распространены случаи, когда гражданин или организация приобретает (или уже имеет в собственности) здание или сооружение на земельном участке, находящемся в государственной или муниципальной собственности. Согласно ст. 35 Земельного кодекса РФ, при переходе права собственности на здание, находящееся на чужом земельном участке, к другому лицу оно приобретает право на использование соответствующей части земельного участка, занятой зданием и необходимой для его использования в том же объёме, что и прежний собственник.

Когда действовать вместе

Если на момент заключения сделки по переходу права собственности на здание земля под ним находилась в аренде, то к новому собственнику переходит соответствующее право аренды земельного участка, необходимого для использования здания. Далее, согласно ст. 36 Земельного кодекса РФ, граждане и юридические лица, имеющие в собственности здания, строения, сооружения, расположенные на земельном участке, находящемся в государственной или муниципальной собственности, приобретают права на эти участки в соответствии с законом. Новый собственник вправе приобрести земельный участок в собственность путём выкупа либо заключить договор аренды земельного участка (право выбора принадлежит собственнику здания).

Другими словами, имея в собственности здание, земельный участок под ним можно получить в собственность (приватизировать).

Для приобретения прав на такой земельный участок собственник или все собственники (в случае долевой собственности) здания совместно должны обратиться в исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на предоставление земельных участков. Не имеют права на такое обращение только лица, которые используют (или имеют право использовать) участок на условиях сервитута для прокладки, эксплуатации, капитального или текущего ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий, сетей.

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