Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Перед Ялтинской конференцией Смерш выяви ...
Карточные масти – наследие скифов?
Смертельные игры подростков
Без доступа к правосудию
Миссия невыполнима?
Археология знания
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
СпецпроектИстория

Первая туристка

В этом году исполняется 230 лет со времени визита на полуостров императрицы Екатерины II

 

В 2017-м даже открытие туристического сезона на полуострове обещают приурочить к юбилею путешествия российской императрицы в уже российский на тот момент Крым. Даже название сезону придумали — «Екатерининская миля».

 

Императорский сезон

В этом году отмечается 230-летие приезда Екатерины II в Крым, путешествие которой принято считать началом развития туризма на полуострове. Проведение праздничных мероприятий в регионах запланировано с 29 апреля по 2 мая. А пока Крым только готовится к знаменательному сезону, в бывшей столице империи, Санкт-Петербурге, он уже начался. В музее-заповеднике «Царское Село» показали выставку, посвящённую юбилею самого знаменитого императорского вояжа, который «по масштабам, количеству участников и стоимости можно сравнить разве что с „Великим посольством“ Петра I в Европу».

Более того, 3 марта из Царскосельского государственного музея-заповедника по следам Екатерины в наши южные края отправилась краеведческая экспедиция. Один из организаторов экспедиции, главный редактор журнала «Адреса Петербурга» Сергей Ярошецкий в интервью ТАСС рассказал: «История путешествия Екатерины II в Крым мало исследована и мало пропагандируется, широкая публика знает, пожалуй, только потёмкинские деревни, которых в действительности не было. Наша экспедиция ставит перед собой исследовательскую задачу...». По словам С. Ярошецкого, итогом путешествия из Петербурга в Крым станет спецвыпуск журнала, альманах «Старый Крым» и документальный фильм, рассказывающий об истории путешествия 1787 года.

Первое открытие экспедиции, по мнению организаторов, уже сделано: установлено, что Екатерина II со своей свитой отправилась в эту поездку не из Санкт-Петербурга, а из загородной Царскосельской резиденции. Об этом во всеуслышание поведали в пресс-службе Царскосельского ГМЗ.

В мае крымчанам следует ожидать в гости еще одних последователей Екатерины. Также из Петербурга в скором времени отправится автопробег. Старт его намечен на конец мая, когда Северная столица России отмечает День города, а прибытие в Крым приурочено к открытию Дней Санкт-Петербурга в республике. Уже сейчас идёт запись участников, присоединиться к пробегу смогут все желающие.

Долгая дорога юбиляра

Предыдущий юбилей екатерининского путешествия, отмечавшийся пять лет назад, выдался куда менее громким. Ещё бы, ведь в ту пору полуостров был украинским. И о том, насколько большой геополитический интерес эти земли представляли для обладающих политической прозорливостью российских правителей, предпочитали даже не думать. Некоторые СМИ тогда даже решились написать о том, что маршрут Екатерины достоверно не известен, а, следовательно, и популяризировать его не стоит. Мол, пусть его изучают специалисты как «узкоформатную тему» в своих узких кругах. Специалисты и занимались. Даже представили рекомендации и маршрут для провозки и ознакомления туристов с Крымом «по пути следования Екатерины II». Встретили эти разработки достаточно прохладно. Скептики говорили о том, что «две основные дороги, по которым Екатерина въезжала в Крым и уезжала из него, практически не сохранились; некоторая часть пути императрицы проходила по дну нынешних водоёмов; прямо по пути следования Екатерины сейчас расположено несколько воинских частей и симферопольский аэропорт».

Но ведь не все потеряно. Земли, где ступала нога великой императрицы, никуда не делись. И, без преувеличения, для тех крымских сёл, которые видели Екатерину и дожили до наших дней, приток рекреантов стал бы поистине событием века.

Спальня императрицы в бахчисарайском дворце

Было бы желание...

Конечно, было бы глупо спорить с тем, что за два с лишним столетия Крым несколько изменился. Симферополь, который многие сейчас ругают за отсутствие дорог, в ту пору нормальной дорогой не располагал по факту. Зато существовали «федеральные трассы», которые вели с Перекопа (Ор-Капу) к двум действительно значимым в то время крымским городам — Бахчисараю и Карасубазару (Белогорск). Достоверно известно, что главная крымская развилка (тракт на Бахчисарай и тракт на Белогорск) располагалась в некоем стёртом в наше время с карт селе Тузла. Одни исследователи полагают, что речь идёт о нынешней Пятихатке, другие, сравнив карты того времени и нынешние, указывают на местность между сёлами Таврическим и Почётным. Выяснить, кто из них прав, представляется важным, поскольку, из-за наличия развилки, Екатерина проезжала именно здесь неоднократно. Упоминается проезд через село Дюрмень (район сёл Матвеевка и Калинино Первомайского района), село Каракоджа (ныне не существует, находилось между сёлами Гришино и Войково Первомайского района).

Следующую остановку описывает граф Луи-Филипп Сегюр, французский посланник при Екатерининском дворе, сопровождавший императрицу в этом путешествии: «Мы остановились переночевать в урочище Айбар, где для нас расположен был стан, а для императрицы выстроен довольно красивый домик...»

Далее на пути кортежа были село Татман (сейчас село Каштановка Первомайского района) и село Орта-Аблам, или Джума-Аблам (современное название Трактовое). Исследователи утверждают, что от села Ильинка до Трактового сохранилась именно та дорога, по которой ехала императрица. А ещё пишут, что «через сёла Шафранное и Курганное проходит какая-то дорога, по всей видимости, остатки старого тракта». Затем старая дорога проходила через село Такыл, где в наше время расположено сразу несколько населённых пунктов, Аркадьевка и Кубанское Симферопольского района, а также Родниковое и Школьное. И все они претендуют на роль «екатерининского села». Особый интерес у людей, увлекающихся историей, вызывают те факты, что императрица проезжала в районе, где спустя два столетия испытывали первый советский луноход, и там, где потом появились взлётные полосы главного аэропорта Крыма. Что ж, наверное, именно эти места обладают особо притягательной для россиян энергетикой...

Остатки старинной дороги на Бахчисарай видятся историкам в «современных дорожках» через сёла Ключи, Новозбурьевка, Камышинка, Казанки. Большое село Алма-Кермен, в которое въехал кортеж, сейчас определяют как нынешнее село Заветное. Или как село Нововасильевка, расположенное рядом. Кому как больше нравится.

В Бахчисарае Екатерина останавливалась надолго, на целых пять дней. И этот пункт чуть не стал для путешественницы последним пунктом, пунктом назначения...

Окончание следует...
Елена БОНДАРЮК
Фото архив «КТ», znak-auction.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 420 от 10 марта 2017 года

Еще статьи:
Просмотров: 89 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 12:59

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей


Календарь
«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив

По номерам газеты

Март 2017 (48)
Февраль 2017 (81)
Январь 2017 (68)
Декабрь 2016 (97)
Ноябрь 2016 (90)
Октябрь 2016 (97)

© 2008—2017, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru