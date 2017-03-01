Первая туристка

В этом году исполняется 230 лет со времени визита на полуостров императрицы Екатерины II

В 2017-м даже открытие туристического сезона на полуострове обещают приурочить к юбилею путешествия российской императрицы в уже российский на тот момент Крым. Даже название сезону придумали — «Екатерининская миля».

Императорский сезон

В этом году отмечается 230-летие приезда Екатерины II в Крым, путешествие которой принято считать началом развития туризма на полуострове. Проведение праздничных мероприятий в регионах запланировано с 29 апреля по 2 мая. А пока Крым только готовится к знаменательному сезону, в бывшей столице империи, Санкт-Петербурге, он уже начался. В музее-заповеднике «Царское Село» показали выставку, посвящённую юбилею самого знаменитого императорского вояжа, который «по масштабам, количеству участников и стоимости можно сравнить разве что с „Великим посольством“ Петра I в Европу».

Более того, 3 марта из Царскосельского государственного музея-заповедника по следам Екатерины в наши южные края отправилась краеведческая экспедиция. Один из организаторов экспедиции, главный редактор журнала «Адреса Петербурга» Сергей Ярошецкий в интервью ТАСС рассказал: «История путешествия Екатерины II в Крым мало исследована и мало пропагандируется, широкая публика знает, пожалуй, только потёмкинские деревни, которых в действительности не было. Наша экспедиция ставит перед собой исследовательскую задачу...». По словам С. Ярошецкого, итогом путешествия из Петербурга в Крым станет спецвыпуск журнала, альманах «Старый Крым» и документальный фильм, рассказывающий об истории путешествия 1787 года.

Первое открытие экспедиции, по мнению организаторов, уже сделано: установлено, что Екатерина II со своей свитой отправилась в эту поездку не из Санкт-Петербурга, а из загородной Царскосельской резиденции. Об этом во всеуслышание поведали в пресс-службе Царскосельского ГМЗ.

В мае крымчанам следует ожидать в гости еще одних последователей Екатерины. Также из Петербурга в скором времени отправится автопробег. Старт его намечен на конец мая, когда Северная столица России отмечает День города, а прибытие в Крым приурочено к открытию Дней Санкт-Петербурга в республике. Уже сейчас идёт запись участников, присоединиться к пробегу смогут все желающие.

Долгая дорога юбиляра

Предыдущий юбилей екатерининского путешествия, отмечавшийся пять лет назад, выдался куда менее громким. Ещё бы, ведь в ту пору полуостров был украинским. И о том, насколько большой геополитический интерес эти земли представляли для обладающих политической прозорливостью российских правителей, предпочитали даже не думать. Некоторые СМИ тогда даже решились написать о том, что маршрут Екатерины достоверно не известен, а, следовательно, и популяризировать его не стоит. Мол, пусть его изучают специалисты как «узкоформатную тему» в своих узких кругах. Специалисты и занимались. Даже представили рекомендации и маршрут для провозки и ознакомления туристов с Крымом «по пути следования Екатерины II». Встретили эти разработки достаточно прохладно. Скептики говорили о том, что «две основные дороги, по которым Екатерина въезжала в Крым и уезжала из него, практически не сохранились; некоторая часть пути императрицы проходила по дну нынешних водоёмов; прямо по пути следования Екатерины сейчас расположено несколько воинских частей и симферопольский аэропорт».

Но ведь не все потеряно. Земли, где ступала нога великой императрицы, никуда не делись. И, без преувеличения, для тех крымских сёл, которые видели Екатерину и дожили до наших дней, приток рекреантов стал бы поистине событием века.

Было бы желание...

Конечно, было бы глупо спорить с тем, что за два с лишним столетия Крым несколько изменился. Симферополь, который многие сейчас ругают за отсутствие дорог, в ту пору нормальной дорогой не располагал по факту. Зато существовали «федеральные трассы», которые вели с Перекопа (Ор-Капу) к двум действительно значимым в то время крымским городам — Бахчисараю и Карасубазару (Белогорск). Достоверно известно, что главная крымская развилка (тракт на Бахчисарай и тракт на Белогорск) располагалась в некоем стёртом в наше время с карт селе Тузла. Одни исследователи полагают, что речь идёт о нынешней Пятихатке, другие, сравнив карты того времени и нынешние, указывают на местность между сёлами Таврическим и Почётным. Выяснить, кто из них прав, представляется важным, поскольку, из-за наличия развилки, Екатерина проезжала именно здесь неоднократно. Упоминается проезд через село Дюрмень (район сёл Матвеевка и Калинино Первомайского района), село Каракоджа (ныне не существует, находилось между сёлами Гришино и Войково Первомайского района).

Следующую остановку описывает граф Луи-Филипп Сегюр, французский посланник при Екатерининском дворе, сопровождавший императрицу в этом путешествии: «Мы остановились переночевать в урочище Айбар, где для нас расположен был стан, а для императрицы выстроен довольно красивый домик...»

Далее на пути кортежа были село Татман (сейчас село Каштановка Первомайского района) и село Орта-Аблам, или Джума-Аблам (современное название Трактовое). Исследователи утверждают, что от села Ильинка до Трактового сохранилась именно та дорога, по которой ехала императрица. А ещё пишут, что «через сёла Шафранное и Курганное проходит какая-то дорога, по всей видимости, остатки старого тракта». Затем старая дорога проходила через село Такыл, где в наше время расположено сразу несколько населённых пунктов, Аркадьевка и Кубанское Симферопольского района, а также Родниковое и Школьное. И все они претендуют на роль «екатерининского села». Особый интерес у людей, увлекающихся историей, вызывают те факты, что императрица проезжала в районе, где спустя два столетия испытывали первый советский луноход, и там, где потом появились взлётные полосы главного аэропорта Крыма. Что ж, наверное, именно эти места обладают особо притягательной для россиян энергетикой...

Остатки старинной дороги на Бахчисарай видятся историкам в «современных дорожках» через сёла Ключи, Новозбурьевка, Камышинка, Казанки. Большое село Алма-Кермен, в которое въехал кортеж, сейчас определяют как нынешнее село Заветное. Или как село Нововасильевка, расположенное рядом. Кому как больше нравится.

В Бахчисарае Екатерина останавливалась надолго, на целых пять дней. И этот пункт чуть не стал для путешественницы последним пунктом, пунктом назначения...