Ахиллес из Керчи

Античный город, в котором предположительно родился герой-полубог, расположен напротив Крымского моста

Пока историки спорят о том, можно ли локализовать родину Ахиллеса в местечке под названием Мирмекий, ведь здесь пока только начинаются полномасштабные раскопки античного поселения, уже имеется целый ряд косвенных доказательств того, что древнегреческий герой действительно был родом из Керчи.

Греческая колонизация и что было до этого

По известным на сегодняшний день данным, Мирмекий — это античный город, основанный ионийскими греками в середине VI века до нашей эры на берегу Керченского пролива и входивший в состав Боспорского царства. Он располагался к востоку от Пантикапея (современный мыс Карантинный в черте города Керчи). Ныне является объектом культурного наследия федерального значения.

Впрочем, предположительную дату его основания даёт оборонительная стена, одна из двух самых ранних среди греческих колоний на севере Чёрного моря (вторая такая обнаружена в Порфмии, недалеко от посёлка Жуковка). История же известных учёным событий начинается с V века до н. э., когда город разрушается, предположительно, скифами. А после этого здесь строятся крупный храм и общественные здания. Исходя из того что просто нет данных о более ранней жизни города, можно предположить, что он вполне мог быть основан и до VI века до н. э. Конечно, трудно «удревнить» историю древнегреческой колонии с учётом того, что великая греческая колонизация Тавриды проходила официально с VIII по VI век до н. э., то есть считается, что греки пришли сюда именно в это время. Как же тогда быть с Ахиллесом, который жил в XIII–XII веках до нашей эры и при этом родился, как известно, на берегу Меотиды, а Меотида — это прежнее название Азовского моря. Получается, что жизнь-то здесь была, и люди (вероятно, скифы) должны были где-то жить. Как правило, греки основывали свои города на уже существовавших более ранних поселениях. Таким вполне мог быть и Мирмекий. Возможно, подтверждения этому ещё будут найдены в процессе предстоящих археологических раскопок.

Саркофаг в честь Ахиллеса

По одной из версий, именно в Мирмекии и родился Ахиллес. Правда большинство историков не воспринимают её всерьёз.

Элеонора Петрова, доктор исторических наук, соавтор книги «В стране героев и богов»:

«Известно, что Ахилл привёл племя мирмедонян под Трою. А считалось, что это племя произошло от муравьёв, а „мирмекий“ в переводе означает „муравей“. Вот, собственно, отсюда только и связь. Но в самом Мирмекии найти наверняка подтверждения, что там существовал культ Ахилла, наверное, мы не сможем. Это одна из версий».

Однако именно в Мирмекии, в кургане на обрыве скалы, был найден огромный мраморный саркофаг с рельефными изображениями сюжетов из жизни Ахиллеса, аналогов которому в мире нет. Археологи предполагают, что в нём был похоронен один из боспорских царей.

В 1834 году матросы Керченского порта, устанавливая на скале Карантинного мыса флагшток, обнаружили в скале полость, а спустившись в неё, увидели огромный саркофаг, который был разбит. Матросы вытащили обломки стенок, нижнюю часть и крышку — всё это вызванный на место археолог Ашик вывез в императорский Эрмитаж. Предполагается, что в средневековье саркофаг был разбит для сооружения средневековой башни, точно так же, как и каменная облицовка кургана, имевшаяся прежде и зафиксированная директором Керченского музея Дюбрюксом, в 1920-е годы была сорвана тросами и перевезена в Керченский порт для обустройства мола. Кто был похоронен в склепе кургана, достоверно неизвестно. А вот изготовили саркофаг предположительно во II веке нашей эры в одной из мастерских Афин.

Александр Бутягин, начальник Мирмекийской экспедиции Государственного Эрмитажа:

«То, что саркофаг с Ахиллом был найден здесь, неудивительно, потому что Ахилл явно почитался, и при выборе саркофага это, наверное, сыграло роль».

Кроме того, гомеровская «Илиада» даёт конкретное указание на происхождение Ахиллеса. В ней герой изображён как представитель сугубо скифского мира, родившийся на самом краю эллинской Ойкумены. А ведь в более поздней интерпретации окраина античной Ойкумены — именно та её часть, которая омывается водами нынешних Чёрного и Азовского морей, стала называться Таврикой. О его жизни повествует и пересказ несохранившейся эпической поэмы «Эфиопида», которую приводит в своих произведениях древнегреческий историк Плиний, локализуя город, в котором родился Ахиллес, как Мирмекий близ Меотиды — нынешнего Азовского моря...