Вредители и пятна

Как избавиться от различных неприятностей

Секреты чистоты

1. Изделия из искусственных шёлковых тканей нельзя сразу, без пробы, чистить такими средствами, как ацетон, перекись водорода, щавелевая, уксусная и лимонная кислота.

2. Пятна на изделиях из искусственной кожи нельзя удалять спиртом, бензином, ацетоном, а только тёплой мыльной водой.

3. Пятна от фруктов и фруктовых соков можно удалить раствором глицерина и водки (в равных частях), а также, если держать ткань над посудой с кипящей водой и протирать пятно уксусом.

4. Старые пятна на одежде можно снять подогретым лимонным соком, держа изделие над посудой с кипящей водой.

5. Можно также удалить пятно лимонным соком, разбавленным пополам с водкой или денатуратом, затем протереть тряпочкой, смоченной раствором воды с нашатырным спиртом.

6. Свежие пятна от яблок, малины, черешни смоются ватным тампоном, смоченным тёплым молоком и мыльной водой.

7. Пятна от фруктового сока следует протереть нашатырным спиртом пополам с водой, затем всё изделие постирать.

8. Винные пятна на платье из хлопчатобумажной ткани можно вывести кипящим молоком.

9. Свежие пятна от красного вина, фруктов нужно засыпать солью и промывать водой с мылом или протереть 5-процентным раствором нашатырного спирта, а затем промыть.

10. Пятна от белого вина и шампанского протереть глицерином, подогретым до 40-50 градусов, потом промыть тёплой водой.

11. Пятна от вина и пива с хлопчатобумажной скатерти можно вывести, если натереть их лимоном и подержать некоторое время на солнце. Затем скатерть прополоскать.

12. Винные пятна исчезают, если тщательно промыть их в тёплом молоке, после чего прополоскать сначала в холодной, а затем в горячей воде.

13. Пятна от пива удаляют тёплым нашатырным спиртом, затем простирывают ткань в тёплой мыльной воде.

14. Свежие пятна от травы (зелени) можно удалить водкой, а лучше всего денатуратом. Можно также их снять раствором поваренной соли (1 чайная ложка на 1/2 стакана тёплой воды). После удаления пятна ткань ополаскивается в тёплой воде.

15. С белых тканей травяные пятна снимаются 3-процентным раствором перекиси водорода с небольшим добавлением нашатырного спирта.

16. Пятна от духов и одеколона на шёлковой и шерстяной одежде смачивают винным спиртом или чистым глицерином, затем протирают ваткой, пропитанной серным эфиром или ацетоном.

17. Такие пятна на белых тканях смачивают сначала нашатырным спиртом, затем раствором гидросульфита (щепотка гидросульфита на стакан воды) и через 2-3 минуты раствором щавелевой кислоты (щепотка кислоты на стакан воды).

18. Пятна от губной помады на шерсти и шёлке легко выводятся чистым спиртом.

19. Пятно от краски для волос можно удалить раствором перекиси водорода с нашатырным спиртом или раствором гидросульфита (1 чайная ложка на стакан воды). Для этого раствор нужно подогреть до 60 градусов и ваткой, смоченной в нём, протереть пятно. Затем вещь постирать в тёплой мыльной воде.

20. Пятна от пота исчезают, если при стирке изделия добавить в тёплую мыльную воду немного нашатырного спирта (1 чайная ложка на 1 л воды). Можно также протереть пятно смесью водки и нашатырного спирта.

21. Пятна от пота на шерстяном изделии можно удалить тряпочкой, смоченной в крепком растворе соли; можно также протереть их спиртом.

22. Пятно от грязи нельзя очищать сразу, когда оно ещё мокрое. Надо дать пятну высохнуть, потам очистить слабым раствором буры и протереть сухой тряпкой.

23. Пятна от мороженого молока выводятся смесью, в равных частях глицерина, нашатырного спирта и тёплой воды. Этой смесью протереть пятно, после чего постирать вещь в тёплой воде.

24. Пятна от молока снимаются в прохладной мыльной воде или в воде с добавлением буры или нашатырного спирта.

25. Пятно от марганцовки исчезнет, если загрязнённое место намочить в сыворотке или простокваше на 3-4 часа, затем вещь выстирать.

Домашнее cредcтво от насекомых

Вам понадобится

две крупные головки чеснока (очистить и разделить на дольки);

три веточки мяты с листиками;

две ст. л. кайенского перца;

три литра воды;

две капли биоразлагаемого (эко) средства для мытья посуды.

Как приготовить

Мяту и чеснок измельчите в блендере, а затем пересыпьте в большую кастрюльку. Залейте водой и добавьте перец. Доведите до кипения, снимите с огня и оставьте на ночь. На следующий день перелейте настой через сито в пару бутылок с распылителем и добавьте немного средства для мытья посуды.

Как использовать

Побрызгайте зараженные и изъеденные насекомыми листья, не забывая и нижнюю часть. Чтобы не сжечь листву, лучше делать это в пасмурный день. Подождите пару дней, чтобы увидеть эффект, и, если его не будет, повторите процедуру. Средство в основном отпугивает вредителей от растений, но, если применить его несколько раз, может их уничтожить.