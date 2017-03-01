→ Байки, сонеты Выпаса нет Любопытная новость пришла из Красноперекопска. В этом городе коровам запретили ходить по улицам. Соответствующее решение принял местный горсовет. «Запретить также водопой и купание животных у водопроводных колонок и в других местах общественного пользования», — говорится в специально принятом постановлении местных властей. В случае же нарушения владельцам животных грозит административная и, при особом стечении обстоятельств, даже уголовная ответственность. Примечательно, что ранее Красноперекопский горсовет принял постановление и о запрете выгуливать на улицах сего города собак и других домашних животных, правда с примечанием: в местах общего пользования. Так что с животными на улицах в Красноперекопске, похоже, в принципе туго. Типично провинциальная история. Художник Артём Куркин

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 421 от 17 марта 2017 года Еще статьи: «Убойный» Джанкой Объявился собачий убийца? Отрава... для детей Животных — даже не на мыло... Регистрация и кастрация Просмотров: 271 | Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:48