Выпаса нет

Любопытная новость пришла из Красноперекопска. В этом городе коровам запретили ходить по улицам. Соответствующее решение принял местный горсовет. «Запретить также водопой и купание животных у водопроводных колонок и в других местах общественного пользования», — говорится в специально принятом постановлении местных властей. В случае же нарушения владельцам животных грозит административная и, при особом стечении обстоятельств, даже уголовная ответственность. Примечательно, что ранее Красноперекопский горсовет принял постановление и о запрете выгуливать на улицах сего города собак и других домашних животных, правда с примечанием: в местах общего пользования. Так что с животными на улицах в Красноперекопске, похоже, в принципе туго. Типично провинциальная история.
Художник Артём Куркин Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 421 от 17 марта 2017 года
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