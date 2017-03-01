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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... прогулка с ребёнком в парке — роскошь

Крымчанин Евгений Ю. сетует на завышенные цены в столичных парках отдыха: «Прошу обратить внимание на цены на аттракционы и сладости в парках Симферополя. Практически любой аттракцион 150 р. За пять минут. Леденец — 100 рублей. Бешеная обдираловка для родителей. Я сегодня за 20 минут пребывания в парке с двумя детьми стал легче на 800 рублей. Хорошо, что дяди на аттракционах ушли спать, а то дети ещё на батут хотели. Вопрос: сколько раз в месяц родители с обычной зарплатой могут вот так двадцать минут погулять по Детскому или Гагаринскому паркам?»

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 421 от 17 марта 2017 года

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Просмотров: 94 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 18:55

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