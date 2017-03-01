→ Спецпроект → Хождение по слухам В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... маткапиталом могут пользоваться только богатые Говорят, чтобы суметь воспользоваться в Крыму средствами материнского капитала, нужно обладать собственными немалыми сбережениями и доходами. Так, большинство крымских строительных фирм, в рекламе заявляющих о том, что готовы построить или реконструировать частный дом при наличии сертификата на материнский капитал, на деле работают по схеме: платишь 400 тысяч из собственного кармана, потом идёшь за компенсацией в Пенсионный фонд. Если же решил воспользоваться сертификатом в качестве оплаты первого взноса за новую квартиру, должен для получения ипотеки на оставшуюся сумму показать официальный доход не менее 70 тысяч рублей в месяц. Принцип «деньги идут к деньгам» в действии. На вопрос «А что делать многодетным семьям, которые в силу мизерных доходов и отсутствия заначки действительно нуждаются в помощи государства?» никто отвечать не хочет, видимо, считая сложившееся положение дел естественным отбором по Дарвину. Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 421 от 17 марта 2017 года Еще статьи: Закончились сертификаты на материнский капитал Материнский капитал получить многодетным сложнее всех Особенности использования средств материнского (семейного) капитала Материнский капитал: как распорядиться Материнский капитал Просмотров: 214 | Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 18:56