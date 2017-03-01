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Говорят, что... стоянки супермаркетов для Шумахеров

Говорят, в вечернее время стоянки столичных торговых центров и супермаркетов, в частности ТРЦ «Меганом», превращаются в «полигоны для Шумахеров» (так их классифицируют перепуганные местные жители), или, попросту, в автотреки. В качестве гоночных автомобилей используют старые ВАЗы или раздолбанные иномарки. Заезды начинаются после 6–7 часов вечера, а наматывать круги и зигзаги прекращают только поздней ночью. Обыватели сетуют на то, что на стоянку «Меганома» вечером со стороны ул. Л. Украинки страшно заезжать и ещё более жутко передвигаться по парковке к боковому входу-выходу ТРЦ.