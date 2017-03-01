Странный порядок

Об особенностях работы Советской районной больницы

В редакцию газеты «Крымский ТелеграфЪ» обратились сотрудники Советской районной больницы, доведённые до отчаяния тем, что республиканское Министерство здравоохранения продлило контракт с главным врачом учреждения Светланой Меркуловой. Чем она так допекла своих сотрудников, как осваиваются федеральные деньги, а также о других особенностях работы в удалённом периферийном районе узнавал еженедельник «Крымский ТелеграфЪ».

Борьба за стимулирующие

Сотрудники «районки» в Советском настолько долго бьются за прозрачность этих выплат, что полгода назад даже обращались с коллективным заявлением в Следственный комитет, возмущённые наглыми махинациями с табелями и отсутствием дополнительных выплат. Согласно тексту заявления, копией которого располагает газета «Крымский ТелеграфЪ», медики подписывали протоколы о стопроцентном выполнении планов, однако потом никаких надбавок за это не получали. В частности, так произошло с коллективом в июле прошлого года. При этом никаких взысканий им в этот период не выносилось, а решения о том, кому и сколько было начислено стимулирующих, естественно, никому не показываются.

Любопытно, что в полиции Советского района отказались возбуждать уголовное дело с формулировкой «срок проведения проверки истёк». Правоохранители не успели опросить всех — тридцать семь авторов коллективного заявления, а также главврача и других лиц, распределявших стимулирующие выплаты.

Ставим крышу

Не менее интересные детали работы Советской районной больницы всплывают из коллективного (322 подписи) обращения на имя президента РФ Владимира Путина, копией которого также располагает еженедельник «Крымский ТелеграфЪ». В частности, там подробно расписываются особенности успешного освоения двадцати трёх миллионов рублей, направленных на укрепление материально-технической базы медучреждения.

Согласно тексту этого обращения, у медиков много вопросов к качеству ремонта. При этом новые окна вообще не открываются, что противоречит санитарным и противопожарным нормам, а при ремонте крыши были заменены ферма и балки, а старый обваливающийся потолок оставлен и лишь прикрыт гипсокартоном.

Далее так же — со стен не снималась старая штукатурка, а просто сверху был наложен гипсокартон, поверх старых подоконников «приклеили» новые, поставили туалет в процедурной, которая должна быть стерильной, и так далее. Не менее традиционно работы велись без учёта погодных условий, и местами на стенах уже проступил грибок.

Ну и в завершение этой эпичной картины — отсутствие в инфекционном отделении хлоратора, который бы обеззараживал стоки до их поступления в общую систему поселковой канализации. Как мрачно шутят работники этого отделения: «Это чтоб побольше эпидемий и перевыполнение плана гарантировать».

Штат — понятие растяжимое

Осенью прошлого года в больнице произошло сокращение, предусмотренное распоряжением правительства об оптимизации. Наверное, это не вызвало бы столь заметного волнения в среде медиков, если бы под сокращение попал кто-то из сотрудников хозяйственной части, бухгалтерии или планового отдела. Но согласно обращению, копией которого располагает «КТ», были урезаны именно ставки врачебного и медсестринского персонала. Тем временем административная часть продолжает увеличиваться.

Впоследствии чиновники Министерства здравоохранения, проверяя данную информацию, резонно заметили, что действия были предприняты на законных основаниях, в чём, собственно, никто и не сомневался. Также в разъяснениях было указано, что учреждение не справляется с планом и в этой связи необходимо обеспечить сокращение, однако никто так и не дал ответ, почему под него попали профессиональные медики, а не гражданские служащие.

Ответ на этот вопрос хорошо знают сами работники районной больницы, причём практически любой, а не только в Советском районе. Издревле в недрах кадровых, экономических, а теперь и компьютерных отделов главврачи прячут мёртвые души — сотрудников, которые только числятся на окладах. В то же время их зарплаты исправно перетекают в карманы главных бухгалтеров и руководителей учреждений.

Деньги на смерти

Сразу отметим, что представленные ниже утверждения не имеют конкретного авторства и нами оцениваются как недостоверные, однако заслуживающие особой проверки в силу высокой общественной значимости.

Дело в том, что в Советском только два предприятия ритуальных услуг, одно из которых, по неофициальным данным, тесно связано с патологоанатомом. При этом он же выдаёт врачебное свидетельство о смерти, без которого труп усопшего из морга не выдадут и на кладбище не погребут. Жители посёлка утверждают, что заказ услуг не в том ритуальном агентстве чреват длительными трудностями в получении такой справки.

При этом стоит отметить, что он является не просто рядовым патологоанатомом, но и одним из заместителей главного врача, а значит, и обжалование его действий крайне затруднено, поскольку подчинён он напрямую только главному врачу больницы.

Официально

«Крымскому Телеграфу» удалось получить комментарии главного врача Советской районной больницы Светланы Меркуловой, которая опровергла практически все вышеперечисленные утверждения.

Отсутствие прозрачности в распределении стимулирующих выплат она назвала полным несоответствием и заявила, что администрация никому не отказывает познакомиться с решениями о распределении денег: «Если кто-то просит, то мы не отказываем, потому что никакого секрета тут нет». Так что можно смело с этой публикацией идти и требовать предъявлять протоколы комиссий второго уровня.

Также она весьма специфично опровергла мнение о том, что в инфекционном отделении капитальный ремонт проведён некачественно, пояснив это так: «Глупости. В одном месте там не было крыши, потёк потолок и обнажились перекрытия. Гипсокартон там выкинули и заменили новым».

При этом Меркулова добавила, что подготовка проектно-сметной документации по установке хлоратора планировалась на этот год, однако в связи с общим планом реконструкции системы канализации посёлка Советский необходимости в строительстве отдельной хлораторной станции нет.

Так, относительно расширения штата она пояснила, что новые кадровики понадобились больнице в связи с многочисленными нарушениями по части оформления документов, а компьютерная служба — для перехода на Единую государственную информационную систему здравоохранения.

Относительно сомнительного бизнеса патологоанатома она подчеркнула, что он в жизни не задерживал справки о вскрытии.

Кому верить в представленной истории — дело личных убеждений и жизненного опыта каждого читателя. Но, как известно, дыма без огня не бывает, и вряд ли бы 322 сотрудника больницы подписались бы под обращением в Администрацию президента без веского повода.