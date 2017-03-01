Неоправданное единство

В Минтоплива и энергетики Крыма раскритиковали новые коммунальные платёжки

Крымэнерго и Крымгаз не хотят делиться информацией с Единым информационно-расчётным центром, а муниципалитеты с трудом начали осваивать бюджетные средства, выделенные на 2017 год. В чём провинился крымский ЕИРЦ и кто лучше всех тратит деньги?

Провалившийся эксперимент

Крупнейшие республиканские ресурсоснабжающие предприятия — «Крымэнерго» и «Крымгазсети» — до сих пор не передали базы данных в ГУП РК «Единый информационно-расчётный центр» для формирования единого платежа. Эта история продолжается уже не один месяц, но государственные предприятия по-прежнему не хотят сотрудничать с ЕИРЦ.

Дмитрий Полонский, вице-премьер Крыма:

«Что касается наших монополистов, то тут вопрос очевидный — конечно, эти базы давно надо было синхронизировать».

В самих организациях такую позицию объясняют тем, что в базах есть персональные данные абонентов, которые по закону не должны передаваться третьим лицам.

К слову, в профильном ведомстве также уверены, что идея с организацией единого центра в республике себя не оправдала.

Светлана Бородулина, министр топлива и энергетики Крыма:

«Мы возвращались к этому вопросу неоднократно. На сегодняшний день передача данных баз невозможна. И невозможна оплата услуги ЕИРЦ за те суммы, которые они рассчитывают».

Проще говоря, несмотря на то что ГУП должны передать свои функции по расчёту в центр, эти предприятия всё равно будут обязаны проводить постоянную работу по снятию показаний со счётчиков абонентов, а также контролировать потребление электроэнергии и газа.

Светлана Бородулина:

«Таким образом, весь персонал, который сейчас занимается этой работой, останется. А по закону Российской Федерации включить это особым учётом в тариф невозможно. То есть фактически эта услуга должна быть оплачена за счёт прибыли Крымэнерго и Крымгазсетей».

Впрочем, это не единственная причина, по которой крымчане к республиканскому ЕИРЦ относятся скептически. Дело в том, что пилотный проект в Симферополе по внедрению единого платёжного документа принёс плачевные результаты.

Светлана Бородулина:

«Суды были завалены исками о неправильном начислении (оплаты за потреблённые услуги. — Ред.). В итоге все страждущие шли в ресурсоснабжающие организации. Мы неоднократно эти совещания проводили, но сейчас Борис Алексеевич (Зимин, вице-премьер Крыма. — Ред.) и мы поставим точку над і в этом вопросе».

По словам чиновницы, в других регионах создание такой системы оправдывало себя только в том случае, если центр создавался на базе энергосбытовых организаций — например, Мосэнергосбыта.

Напомним, что одним из главных аргументов в защиту внедрения единых платёжек в Крыму был вопрос прозрачности — чтобы каждый гражданин республики смог якобы проследить, сколько и за что он должен заплатить. Однако профильный министр считает, что на деле всё получается совсем иначе.

Светлана Бородулина:

«Здесь прозрачность в начислении мгновенно исчезает. А население прежде всего интересует как раз начисление, а ЕИРЦ за это ответственность никакую не несёт».

Первые задержки

Весь прошлый год крымчане могли делать ставки на тотализаторе — успеют ли республиканские муниципалитеты вовремя освоить выделенные им деньги, но регионы так и не смогли собраться с мыслями и использовать предоставленные им финансовые возможности. По всей видимости, в этом году ситуация может повториться. По крайней мере уже сейчас муниципальные образования отстают по предполагаемым датам освоения бюджетных средств — 2017. Так, расходная часть бюджетов муниципалитетов по состоянию на 14 марта была исполнена в сумме 6,9 миллиарда рублей, что составляет 17,2 процента от плановых показателей на текущий год.

При этом городские округа смогли потратить 3,6 млрд рублей, то есть 16,5 процента от годового бюджета. Лучше всего себя проявили Керчь (20,1%), Судак (19,5%) и Армянск (19%). Самый низкий процент освоения показали Евпатория (15,5%) и Феодосия (16,2%). Бюджеты районов исполнены на сумму 3,4 млрд рублей, что составляет 18,1%. В передовиках оказались Бахчисарайский (19,7%), Раздольненский (19%) и Кировский (18,7%) районы. Хуже всего пока тратят бюджетные деньги Черноморский (16,3%), Ленинский (16,4%) и Нижнегорский (16,9%) районы.

Наталья Зиновьева, первый заместитель министра финансов Крыма:

«Основной причиной того, что наблюдается невысокий процент исполнения, коллеги из муниципалитетов называют проведение конкурсных процедур в настоящее время, в том числе по ремонту дорог и благоустройству территорий. Окончание этих работ намечено на март. И освоение, естественно, наступит уже чуть позже, потому что даже не во всех контрактах будут предусмотрены авансовые платежи».

Между тем изначально в министерстве планировали, что показатель освоения бюджетных средств за первый квартал достигнет хотя бы 23 процентов, но этого так и не произошло. И если работа не будет активизирована, то на конец года мы снова выйдем далеко не с утешительными результатами.