Молочные реки севастопольских балок

Самый масштабный проект застройки промышленных земель города-героя

В Севастополе планируют переселить всё правительство в новостройки, чтобы разгрузить историческую часть города. О том, какие планы комплексной застройки презентованы в этом городе и найдутся ли желающие вложить тридцать миллиардов рублей в реализацию этого грандиозного проекта, выяснял еженедельник «Крымский ТелеграфЪ».

Будет бомба

Примерно в таких тонах презентовал проект комплексной застройки председатель Союза строителей Севастополя Александр Лившиц, добавляя, что идея получила статус приоритетной, а заодно и одобрение совета при губернаторе по стратегическому развитию Севастополя.

Проект комплексного градостроительного развития Молочной балки предполагает три очереди строительства и займёт как минимум сорок лет. Объём инвестиций составит до тридцати трёх миллиардов рублей, из которых треть должны прийтись на бюджетные средства.

Согласно представленным в ходе презентации данным, общая площадь проектируемой территории составляет 360 гектаров. При этом почти половина площади запланирована под жилищное строительство, сто десять гектаров пойдут под культурные и развлекательные объекты, а также офисные и административные здания. Примерно четверть выделенного участка займут парки и скверы.

Первая очередь проекта предполагает строительство нового административного комплекса. Разработчики проекта предлагают создать так называемый правительственный квартал, куда из центра города переедут все органы власти, включая федеральные. Сооружение займёт шестьдесят тысяч квадратных метров, также предусмотрена стоянка на тысячу автомобильных мест.

Кроме того, в рамках первой очереди ожидается масштабное возведение коммерческой и жилой недвижимости. На последнюю уже есть покупатель — примерно треть квадратуры отойдёт Министерству обороны. Также в планах у авторов проекта возведение выставочного центра, спортивного комплекса, музея, одной школы и трёх детских садов. Под парки и скверы выделяется десять гектаров. Ещё по 20 тысяч квадратов отводится под технопарк и торговый центр.

Согласно представленным данным, вторая очередь даст городу ещё сто тысяч квадратных метров жилья и комплекс, в котором разместят высокотехнологичные производства. В далеко идущих планах третьего этапа — строительство студенческих общежитий, археологического парка и больницы.

Полгода на согласования

Пока представленный проект остаётся исключительно в формате намерений. Территория, вошедшая в планы проектировщиков, принадлежит разным собственникам: заброшенный аэродром находится в ведении военных, разные склады — у многочисленных юридических лиц, пустыри — в муниципальной собственности.

Дмитрий Овсянников, исполняющий обязанности губернатора Севастополя:

«Проект застройки комплексный, но там находятся земли частные, городские и Министерства обороны. На совете присутствовали собственники всех земель. Руководитель проекта обязан в течение шести месяцев проработать план застройки территорий, согласовать все имущественные вопросы. И в случае согласия всех собственников земли, в том числе и военных, проект будет запущен через шесть месяцев».

Собственно, с военным ведомством авторы проекта изначально нашли компромиссное решение: земля брошенного аэродрома отдаётся под жилищное строительство для военнослужащих. В планах Черноморского флота — около двухсот квартир в ближайшие четыре года. Проявляют заинтересованность в реализации и некоторые частники, которые владеют землей в границах проекта. Так, владелец бывшего завода «Маяк» вызвался строить технопарк и выставочный центр, а владелец «Муссона» готов сооружать за торговым центром спортивный комплекс.

Так что, по большому счёту, дело за органами власти. И в этом направлении нельзя сказать, что вопрос уже решённый. Ведь проект переноса делового центра в Молочную балку — уже не первый вариант, который за последние три года рассматривается как место, способное разгрузить центр Севастополя. Однако все предыдущие варианты власти в итоге забраковали. Так, три года назад говорили о создании делового центра на Зелёной горке, а в прошлом году не состоялся переезд чиновников правительства и аппарата Заксобрания в здание бывшей банковской академии.

Проработать все детали проекта, согласовать его с собственниками земли, с правительственными ведомствами, размежевать и провести общественные слушания планируется к середине 2018 года. Затем будут организованы публичные слушания, на которых решится судьба проекта. Если идея получит поддержку, закончить реализацию первого этапа планируется через девять лет.

Инвестиционные риски

При общей органичности проекта на сегодняшний день уязвимым остаётся один из главных компонентов — инвестиционная привлекательность предложения. Крупные инвесторы в таких объёмах заводить в Крым деньги, по крайней мере в ближайшее время, не станут. Причина не только в санкциях, но и в действиях, сформировавших инвестиционный климат, отпугнувший серьёзных инвесторов.

«Планы, конечно, красивые, но мне кажется, что они нереалистичны. Проблема в том, что инвестиционный климат крайне непривлекателен. В Крыму прошла массовая национализация. Представьте, что думают более или менее крупные инвесторы по поводу территории, где у них могут в любой момент постановлением правительства забрать их имущество», — резюмировал председатель севастопольского отделения «Деловой России» Олег Николаев. — Для местных же девелоперов проект пока что не сильно интересен в связи с ожидаемой социальной нагрузкой — детские сады, школы и зелёные насаждения включены в счёт возведения жилой застройки. Севастопольским застройщикам ещё хватает собственных участков с видом на море без всяких социальных обязательств«.

Впрочем, авторы проекта уверены, что ситуация не настолько критичная, и когда на руках у них будет весь пакет документов, а на некоторых участках начнётся возведение новых коммерческих и культурно-развлекательных объектов, инвесторы пересмотрят своё отношение к этой масштабной идее.