Покинуть жилплощадь за 10 дней

В Судаке врачей выселяют из квартир

Почему администрация Судака выселяет заслуженных врачей из служебных квартир и кому достанутся их квадратные метры, выяснял «Крымский ТелеграфЪ».

Не по контракту

С 2007 по 2010 год пять высококвалифицированных врачей, в основном из Симферополя, подписали контракт. Суть его состоит в том, что они переезжают в г. Судак, поступают на работу в Судакскую городскую больницу, за что получают по договору социального найма служебные квартиры и, согласно решению администрации города, проработав там не менее 10 лет, получают право приватизации квартир.

Михаил Сахаров, заведующий хирургическим отделением Судакской городской больницы:

«Когда восемь лет назад меня пригласили работать в Судак, я был заведующим отделением гастроэнтерологической хирургии Республиканской клинической больницы им. Семашко. Работать в судакской больнице мне нравится, так как здесь я могу заниматься общей хирургией, здесь было установлено самое современное оборудование, едва ли не лучше, чем в республиканских больницах. За эти годы удалось провести огромное количество успешных операций, помочь пациентам, завоевать их доверие, а постепенно и других горожан, которые теперь, приходя в отделение, понимают, что ими будут заниматься профессионалы. Мне нравится здесь работать, и я не хочу уходить из этой больницы, но если нас выселят — выбора не будет». С 2015 года исполнительная власть города угрожает врачам выселением, а 6 марта глава администрации Судака Владимир Серов вручил пяти врачам, живущим в служебных квартирах, уведомления, согласно которым они должны в 10-дневный срок покинуть занимаемые помещения и по акту приёма-передачи передать их администрации, иначе их выселят принудительно — в судебном порядке.

Михаил Сахаров:

"Когда я получил служебную квартиру, это была коробка в 74 кв. м без внутренних стен, выстроенная под ноль — голые блоки, без нормального пола, потолка. Восемь лет я вкладывал туда деньги — построил стены, сделал ремонт, меблировал квартиру в надежде, что через 10 лет (а сейчас осталось всего два года!) смогу её приватизировать и продолжать здесь жить и работать. В квартире, кроме меня, прописаны жена и дочка, а сейчас мы досматриваем мою мать, лежачую после инсульта. Теперь же предлагают выселиться за 10 дней, и даже о компенсации средств, которые были вложены в помещение за эти годы, чтобы сделать его пригодным для жилья (около $15 тыс.), нет и речи«.Стоит отметить, что в соответствии со ст. 12 6-ФКЗ на территориях Республики Крым и Севастополя действуют документы, выданные государственными и иными официальными органами Украины, а также государственными и иными официальными органами Автономной Республики Крым и города Севастополя. То есть решение администрации Судака, выданное при Украине, где значится, что пока врачи работают в городской больнице, социальный наём продолжается, а после 10 лет работы они могут приватизировать квартиры, — действительно. Невыполнение данного решения — нарушение, которое может быть квалифицировано как противоправное действие. Но, как и в некоторых других случаях в Крыму, в связи со слиянием нормативно-правовых баз и формированием новой в законодательстве возникают противоречия.

Выселение неизбежно?

Итак, в чём загвоздка? Дело в том, что квартиры являются собственностью одного учреждения, а больница и, соответственно, врачебный состав подведомственны другому.

Анжелика Арюкова, главный специалист отдела жилищной политики, отдела ЖКХ и благоустройства администрации Судака:

«Жилищный фонд предоставляется для работников муниципальных служб и организаций».

Что это значит? При Украине квартиры принадлежали муниципалитету, и больница была подведомственна администрации города. То есть всё из одной «кассы» и в одной системе. Согласно законодательству РФ, больницы подведомственны напрямую Минздраву, не касаясь администраций, то есть вышли из их юрисдикции. Так как квартиры остались под администрацией, а больница нет, исполнительная власть по закону может выделять или сдавать квартиры только службам и организациям, подведомственным ей. Так и получается, что один нормативный документ противоречит другому: по решению, принятому восемь лет назад и действительному сейчас, врачей выселять нельзя, а согласно новому порядку — надо.

Вопросы без ответов

На вопрос о том, что будет с квартирами, если врачей всё-таки выселят, представитель администрации пояснила, что в них заселят воспитателей, учителей — в регионе строят новые садики и другие соцобъекты, работникам которых тоже нужно жильё. А что же будет с врачами?

Анжелика Арюкова:

«Мы не собираемся выгонять людей на улицу, именно для тех, у кого нет жилья, будет временно подыскано новое жильё».

Михаил Сахаров:

«Мы спрашивали у руководства администрации, какие варианты есть для нас, на что получили неутешительные ответы: „Если мы в вашу квартиру кого-то вселим, то вы можете решить вопрос с этим человеком. Может, он согласится вам компенсировать что-то из того, что было вложено в жилплощадь. Для вас мы можем предложить переехать жить в общежитие в посёлке Морское, сделаете там ремонт...“ При первом варианте, какой человек по собственной воле решит нам что-то компенсировать? Документы будут на него, поменяет ключ, и больше никто не войдёт и ничего не сделает. А общежитие, кроме прочего, ещё даже не понятно, достроено или нет, к тому же зачем вкладываться снова в ремонт даже комнаты, которую у тебя в любой момент также отнимут?»

Но чем же «дело о выселении» обернётся для здравоохранения Судака? Тем более что в городе наблюдается острый кадровый голод. В больнице не хватает ряда узкопрофильных специалистов, таких как, например, кардиолог, эндокринолог и пр. При этом некоторые из имеющихся давно пенсионного возраста — вплоть до 77 лет.

Ольга Последова, заведующая отделением платных услуг, жертва выселения:

«Мы воздерживаемся от иска в суд, потому что надеемся, что власти примут правильное решение. Ведь, если нет, мы будем вынуждены покинуть судакскую больницу и искать себе другое место».

Виктор Андросов, заведующий отделением судмедэкспертизы, жертва выселения:

«В 2008 году я был приглашён правоохранительными органами из бюро судмедэкспертизы Симферополя в Судак с условием предоставления жилья. Ранее здесь не проводилась судмедэкспертиза. Сейчас я выполняю объём работы на две ставки. Если у нас отнимут жильё, то весь регион опять останется без судмедэксперта».

Галина Колесниченко, сестра-хозяйка:

«У нас и так недостаточно врачей, и если мы будем разбрасываться ведущими специалистами...»

Главный врач Судакской городской больницы Константин Скорупский, в отличие от пациентов, расхваливающих любимых врачей, не захотел общаться с прессой, что негласно свидетельствует о его позиции. Итак, больница, где наблюдается острый кадровый голод, может лишиться ведущих специалистов только потому, что она перешла из юрисдикции одного учреждения в юрисдикцию другого, а пять семей могут остаться без жилья. Врачи вынесли вопрос на суд людской, но, возможно, им предстоит оказаться и в суде государственном.

Вышеописанное, вероятно, коснулось не только врачей этой больницы, но и других, и мы просим пострадавших сообщить в редакцию газеты «Крымский ТелеграфЪ» о том, где ещё существует такая проблема. Мы намерены отслеживать ситуацию и дальше.