Винограду — рады

Кто «зашёл» на полуостров для выращивания винограда

На прошлой неделе в республиканском правительстве анонсировали особо крупные инвестиции в развитие крымского виноградарства. Каких ждать изменений в этой без преувеличения стратегической агропромышленной отрасли, кто эти амбициозные инвесторы, взявшиеся за такой масштабный проект?

Не мелочась

Для экспертов в области виноградарства посадка саженцев у села Дубровка, в Бахчисарайском районе, стала весьма знаменательным явлением. Не столько потому, что в мероприятиях поучаствовали первые лица республики, сколько в связи с заявленными планами инвестора о намерении высадить в этом году не менее пятисот гектаров новой лозы. И дальше ежегодно увеличивать ещё на пятьсот гектаров.

Тут надо пояснить, что за последнее время средний возраст крымских виноградников сильно увеличился. У некоторых агрофирм более половины из них уже перевалили за двадцатилетний рубеж. А такая важная в этой сфере перезакладка виноградников идет крайне медленно. Например, знаменитая «Массандра», по данным российских специализированных изданий, за последние три года заложила всего около 75 гектаров новых саженцев. А в целом все компании на полуострове, занятые виноградарством, даже при финансовой помощи на сумму более 150 миллионов едва сумели дотянуть до показателя в пятьсот шестьдесят гектаров.

В сравнении с этими цифрами пятьсот гектаров от одного инвестора и без субсидирования кажутся просто фантастическими планами. А уж заявления инвесторов о том, что полтысячи — это так, для разгона, а через пять лет хотелось бы заложить десять тысяч гектаров, — это даже вообразить сложно. По данным правительства, на сегодняшний день в Крыму всего насчитывается 14 тысяч гектаров плодоносящих виноградников, и такая лёгкая возможность увеличить эти площади практически вдвое не может не внушать оптимизма. Хотя такими масштабами в данном агропромышленном секторе не оперировали уже давно.

Высокие ставки

Тем интересней было узнать, что за инвестор решился на такие решительные шаги и не являются ли эти громкие заявления просто саморекламой в надежде на получение каких-то существенных субсидий под закладку молодняка. Тем более что в этом году на развитие виноградарства и виноделия в Крыму, по словам начальника управления пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза республики Владимира Анюхина, ожидается выделение весьма солидного транша. Ни много ни мало — 235 миллионов рублей.

Впрочем, даже таких денег не хватит, чтобы обеспечить полтысячи гектаров новой лозы. Согласно имеющимся в специализированной литературе финансово-экономическим обоснованиям, закладка одного гектара виноградника только в первый год предполагает затраты от одного до полутора миллионов рублей. Таким образом, амбициозный инвестор только в этом году должен «зарыть» у села Дубровка никак не меньше полумиллиарда рублей. И потом ещё на протяжении трёх лет вложить приблизительно четверть миллиарда до первого серьёзного урожая. Эти расчёты почти совпадают с официально озвученной инвестором цифрой проекта — 780 миллионов рублей. Как раз на пятьсот гектаров. Планы о дальнейшем расширении и тем более о десяти тысячах гектаров пока реальными цифрами не подкреплены.

Кто пришёл?

О самом инвесторе в сообщениях правительства сказано не много — компания «Инвест-Алко» и цитата генерального директора Ольги Пленкиной. Однако о том, кто готов «со старта» вложить в крымские виноградники полмиллиарда, можно судить по официальным данным из Единого реестра юридических лиц.

Учредителями фирмы являются некое алуштинское предприятие «Главкрымвино» и агропромышленная группа компаний «Ладога-инвест», зарегистрированная в Москве. Директором алуштинского общества значится Николай Сафронов, который по совместительству является гендиректором ещё одной винодельческой компании «Изюмовъ» с офисом продаж в Москве. А его московские партнёры формально не имеют никакого отношения к одному из крупнейших дистрибьюторов алкоголя в России — группе компаний «Ладога», но представляют собой весьма интересную структуру.

Основным видом деятельности агропромышленной группы компаний, как следует из названия, должно было бы быть сельское хозяйство, однако в учредительных документах в едином реестре эти данные вообще не отражены, а в системе проверки контрагентов указано «Деятельность в области права».

При этом уставной капитал предприятия составляет шестьдесят миллионов рублей, внесённых равными долями неким ООО «РВК» и гражданином Василием Шишковым. Фирма из трёх букв — абсолютно ничем не примечательна, кроме вопроса о том, откуда у неё взялось тридцать миллионов на учредительный взнос. Основатели — два ничем не примечательных гражданина. Уставной капитал — всего триста тысяч рублей.

Зато фамилия Шишкова оказалась не столь малозначительной. Во-первых, это единственный учредитель винопроизводительной компании «Фотисаль Агро» из Бахчисарайского района. Той самой, для которой свой виноград планирует выращивать «Инвест-Алко».

Судя по публикациям в сети Интернет, в том числе в газете «Молдавские ведомости», Василий Шишков — скандально известный молдавско-московский бизнесмен, занимающийся импортом коньяков и вин через фирму «Торговый дом «Крафт».