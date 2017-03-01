Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Карточные масти – наследие скифов?
Миссия невыполнима?
Блеск и нищета в центре крымской столицы
Ямы на учёте
Освобождайте квартиры, они не ваши!
Археология знания
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
РегионыБахчисарай

Винограду — рады

Кто «зашёл» на полуостров для выращивания винограда

На прошлой неделе в республиканском правительстве анонсировали особо крупные инвестиции в развитие крымского виноградарства. Каких ждать изменений в этой без преувеличения стратегической агропромышленной отрасли, кто эти амбициозные инвесторы, взявшиеся за такой масштабный проект?

Не мелочась

Для экспертов в области виноградарства посадка саженцев у села Дубровка, в Бахчисарайском районе, стала весьма знаменательным явлением. Не столько потому, что в мероприятиях поучаствовали первые лица республики, сколько в связи с заявленными планами инвестора о намерении высадить в этом году не менее пятисот гектаров новой лозы. И дальше ежегодно увеличивать ещё на пятьсот гектаров.

Тут надо пояснить, что за последнее время средний возраст крымских виноградников сильно увеличился. У некоторых агрофирм более половины из них уже перевалили за двадцатилетний рубеж. А такая важная в этой сфере перезакладка виноградников идет крайне медленно. Например, знаменитая «Массандра», по данным российских специализированных изданий, за последние три года заложила всего около 75 гектаров новых саженцев. А в целом все компании на полуострове, занятые виноградарством, даже при финансовой помощи на сумму более 150 миллионов едва сумели дотянуть до показателя в пятьсот шестьдесят гектаров.

В сравнении с этими цифрами пятьсот гектаров от одного инвестора и без субсидирования кажутся просто фантастическими планами. А уж заявления инвесторов о том, что полтысячи — это так, для разгона, а через пять лет хотелось бы заложить десять тысяч гектаров, — это даже вообразить сложно. По данным правительства, на сегодняшний день в Крыму всего насчитывается 14 тысяч гектаров плодоносящих виноградников, и такая лёгкая возможность увеличить эти площади практически вдвое не может не внушать оптимизма. Хотя такими масштабами в данном агропромышленном секторе не оперировали уже давно.

Высокие ставки

Тем интересней было узнать, что за инвестор решился на такие решительные шаги и не являются ли эти громкие заявления просто саморекламой в надежде на получение каких-то существенных субсидий под закладку молодняка. Тем более что в этом году на развитие виноградарства и виноделия в Крыму, по словам начальника управления пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза республики Владимира Анюхина, ожидается выделение весьма солидного транша. Ни много ни мало — 235 миллионов рублей.

Впрочем, даже таких денег не хватит, чтобы обеспечить полтысячи гектаров новой лозы. Согласно имеющимся в специализированной литературе финансово-экономическим обоснованиям, закладка одного гектара виноградника только в первый год предполагает затраты от одного до полутора миллионов рублей. Таким образом, амбициозный инвестор только в этом году должен «зарыть» у села Дубровка никак не меньше полумиллиарда рублей. И потом ещё на протяжении трёх лет вложить приблизительно четверть миллиарда до первого серьёзного урожая. Эти расчёты почти совпадают с официально озвученной инвестором цифрой проекта — 780 миллионов рублей. Как раз на пятьсот гектаров. Планы о дальнейшем расширении и тем более о десяти тысячах гектаров пока реальными цифрами не подкреплены.

Кто пришёл?

О самом инвесторе в сообщениях правительства сказано не много — компания «Инвест-Алко» и цитата генерального директора Ольги Пленкиной. Однако о том, кто готов «со старта» вложить в крымские виноградники полмиллиарда, можно судить по официальным данным из Единого реестра юридических лиц.

Учредителями фирмы являются некое алуштинское предприятие «Главкрымвино» и агропромышленная группа компаний «Ладога-инвест», зарегистрированная в Москве. Директором алуштинского общества значится Николай Сафронов, который по совместительству является гендиректором ещё одной винодельческой компании «Изюмовъ» с офисом продаж в Москве. А его московские партнёры формально не имеют никакого отношения к одному из крупнейших дистрибьюторов алкоголя в России — группе компаний «Ладога», но представляют собой весьма интересную структуру.

Основным видом деятельности агропромышленной группы компаний, как следует из названия, должно было бы быть сельское хозяйство, однако в учредительных документах в едином реестре эти данные вообще не отражены, а в системе проверки контрагентов указано «Деятельность в области права».

При этом уставной капитал предприятия составляет шестьдесят миллионов рублей, внесённых равными долями неким ООО «РВК» и гражданином Василием Шишковым. Фирма из трёх букв — абсолютно ничем не примечательна, кроме вопроса о том, откуда у неё взялось тридцать миллионов на учредительный взнос. Основатели — два ничем не примечательных гражданина. Уставной капитал — всего триста тысяч рублей.

Зато фамилия Шишкова оказалась не столь малозначительной. Во-первых, это единственный учредитель винопроизводительной компании «Фотисаль Агро» из Бахчисарайского района. Той самой, для которой свой виноград планирует выращивать «Инвест-Алко».

Судя по публикациям в сети Интернет, в том числе в газете «Молдавские ведомости», Василий Шишков — скандально известный молдавско-московский бизнесмен, занимающийся импортом коньяков и вин через фирму «Торговый дом «Крафт».

Евгений КРУГЛОВ
Фото yujnaya.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 421 от 17 марта 2017 года

Еще статьи:
Просмотров: 86 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:11

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей


Календарь
«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив

По номерам газеты

Март 2017 (62)
Февраль 2017 (81)
Январь 2017 (68)
Декабрь 2016 (97)
Ноябрь 2016 (90)
Октябрь 2016 (97)

© 2008—2017, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru