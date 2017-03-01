Хищников в крымских зоопарках придётся усыпить

Владелец «Тайгана» и «Сказки» заговорил о банкротстве предприятий из-за многочисленных проверок

Ещё недавно создатель уникальных парков «Тайган» и «Сказка» Олег Зубков на пресс-конференции, посвящённой предложению турецких властей создать аналог крымских зоопарков под Стамбулом, убеждал журналистов, что не собирается закрывать свои детища на полуострове. Но сегодня уже предсказывает банкротство своих предприятий из-за закрытия фермы, которая кормила хищников, и приостановки работы ялтинского зоопарка вследствие налоговых проверок.

Билеты и чума

Более двух лет продолжается противостояние Олега Зубкова и представителей крымской власти, многих из которых предприниматель не раз обвинял в избирательности и желании отобрать лакомые куски земли, занятые его парками, и готовый бизнес, приносящий хорошую прибыль. Слава о ялтинской «Сказке» разошлась далеко за пределы Крыма, а уникальная коллекция животных в сафари-парке «Тайган», можно сказать, открыла по-новому Белогорский район, известный ранее разве что благодаря природной достопримечательности — Белой скале. Суть претензий сводилась к одному: многочисленные проверки ветеринарной службы, налоговой, прокуратуры и других ведомств неминуемо заканчиваются составлением актов о нарушениях и выплатой крупных штрафов, тогда как поводы для этого, по мнению Зубкова, ничтожны. А некоторые публичные заявления отдельных чиновников, сквозящие крайней предвзятостью, и вовсе недопустимы.

«В моём хозяйстве придраться за какой-то халат, не так постиранный, или акт непредоставленный — это очень просто. Но это всё возводится в степень!» — поделился с газетой «Крымский ТелеграфЪ» Олег Зубков.

Если раньше, несмотря на штрафы, удавалось поддерживать хозяйство и обеспечивать сотни животных необходимым кормом, то сейчас зоопарки оказались на грани закрытия, причём как «Сказка», так и «Тайган». В «Сказке» причина в нехватке данных с реквизитами на билетах, а в «Тайгане» — в закрытии фермы из-за обнаружения в районе АЧС.

Олег Зубков:

«На билетах не хватает реквизитов издательства, которое их печатало. Микроскопическим шрифтом. За это же нарушение налоговая Симферополя вынесла штраф на 40 тысяч рублей, а налоговая Ялты, которая это обнаружила ещё в июле прошлого года, во время плановой проверки, и разрешила мне сделать штампик, и пока тираж не закончится, продавать эти билеты, теперь решила взять за основу это нарушение, чтобы сказать: билеты ненастоящие, не хватает реквизитов. Они хотят закрыть на три месяца зоопарк „Сказка“. Если закроют, это будет большой имиджевый урон для Крыма, тем более на майские праздники. Думал, что „Тайган“ будет работать и дотировать „Сказку“.

Но сейчас уничтожается ферма в Ульяновке, там какую-то свинью за пять километров нашли, объявили карантинную зону, и всё поголовье свиней, которое кормило львов „Тайгана“, подлежит уничтожению».

Также, по словам владельца, в «Тайгане» ветеринары отыскали несертифицированное мясо и выявили, что должным образом не обрабатывается одежда работников.

Львы и тигры не вынесут голода

В данной ситуации Олег Зубков видит только один выход — объявить о банкротстве предприятия. Но одно дело, когда закрывается парк аттракционов (оборудование можно продать или спилить на металлолом), и другое дело, когда закрываются зоопарки, в которых ежедневно надо кормить около 500 животных, 150 из которых — это львы, тигры и прочие хищники, не признающие голодовки, пусть даже из соображений протеста.

Олег Зубков:

«Если это произойдёт, я вынужден буду в преддверии сезона объявить о банкротстве и в течение месяца начать процедуру банкротства. Я должен буду признаться в том, что я не смогу содержать эту коллекцию животных, а денег предприятия на это не хватит. Российские цены атомные на содержание, мяса в Крыму нет, оно завозится с материка с большими перебоями и по большим ценам. Будет катастрофа, если я откажусь от содержания тигров, львов и других хищников, которые потребляют основную часть корма в виде мяса. Я передам их государству. Сможет оно кормить? Если государство не примет это, а на содержание из бюджета не выделят деньги, мне придётся усыпить коллекцию».

Несмотря на договорённости с турецкими властями об открытии крупнейшего в мире зоопарка недалеко от Стамбула, а также о выделении на это денег, его создание пока на начальном этапе и никакой возможности перевезти животных в Турцию пока нет.

«Никуда никто вывезти не даст, — уверен Зубков. — И потом, представляете вывезти 150 львов, тигров, ягуаров и всех остальных? И куда вывезти? Где у меня плацдарм, где клетки, где территория? Ещё нигде ничего не построено».

8,5 млн руб. налогов не нужны

Об усугублении отношения крымской власти к паркам Зубкова можно судить по последнему выездному заседанию Совета министров в Белогорске, на котором отдельный разговор посвятили «Тайгану». Руководство Крыма возмутили цены за входной билет в сафари-парк в размере 900 рублей, а также нежелание Зубкова пускать бесплатно детей по программам министерства социальной политики. Впрочем, внимание к ценам кажется странным, ведь, если сравнить их с ценами в другие зоопарки и парки развлечений подобного уровня (хотя такой уровень в Крыму найти сложно), средняя цена столько же примерно и составит. А если взглянуть на цены в аквапарки, то стоимость билета на целый день там колеблется от 1000 до 1500 рублей! Детский же билет в аквапарки стоит в два раза дороже — от 800 до 1000 (в «Тайгане» — 450). И там не нужно ежедневно кормить и содержать полтысячи животных. Поэтому можно не сомневаться, что процент чистой прибыли этих заведений в разы больше. Хотя, по большому счёту, какая разница, какова стоимость входных билетов? Не захочет турист платить эти деньги — откажется от посещения и поедет себе дальше. Предприятие понесёт убытки. И хотя аншлаг 8 марта у главного входа «Тайгана» показал востребованность парка, так не считают в крымском правительстве. Министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий отметил, что парк львов «Тайган» не стал локомотивом развития туризма в регионе, и в этом обвинил администрацию, которая, по его мнению, «не использует туристический поток на данном объекте, чтобы продвигать продукт Белогорского района». Сама же глава администрации Белогорского района Галина Перелович на выездном заседании Совмина заявила следующее:

«Все наслышаны спецификой характера руководителя этого парка. Уж вы знаете, что я пришла и наводила с ним взаимодействие, пытались по-хорошему, но получилось, как всегда. И в настоящее время, может быть, я грубо скажу, но я очень рада, если это переместится в Турцию».

А ещё отметила, что бюджет района от закрытия парка ничего не потеряет, поскольку от «Тайгана» поступали «одни слёзы». По данным Зубкова, «слёзы» — это 8,5 миллиона рублей, которые ежегодно, по бухгалтерским документам, выплачивало предприятие.