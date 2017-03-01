(Не)нужные дети

Кто ухаживает за новорождёнными отказниками

В симферопольской Республиканской детской клинической больнице (РДКБ) есть особые пациенты — дети, от которых отказались родители. В таком случае государство обязано позаботиться о них — организовать лечение при необходимости, обеспечить их питанием и предметами гигиены. Но как же выжить такому малышу без самого необходимого — материнской любви и ласки? На помощь приходят медсёстры и врачи, которые стараются сделать всё возможное, чтобы такие дети не чувствовали себя обделёнными.

Малыши с «дефектом»

От Яны* мама отказалась сразу же после её рождения, так что малышку из роддома привезли в Республиканскую детскую клиническую больницу. Девочке поставили страшный диагноз «некротизирующий энтероколит» (заболевание с образованием язв и некрозом кишечной стенки) и сделали операцию, удалив большую часть поверхности кишечника. Из-за этого новорождённая практически не усваивала пищу. Если бы проблем со здоровьем у неё не было, она, как и все другие отказники, почти сразу же уехала бы в дом ребёнка «Ёлочка», но Яне необходимо было медицинское наблюдение и длительное выхаживание. В результате она осталась в детской больнице на полтора года.

Такие малыши в детской больнице бывают очень часто.

«От здоровых детей практически не отказываются, — объясняет заместитель главного врача РДКБ по медицинской части и лекарственному обеспечению, главный внештатный специалист-педиатр Минздрава Крыма Дина Машковская. — А без родительского попечения чаще всего оказываются детки, так скажем, с „дефектами“ — те, у которых нет перспектив на выздоровление, со сложностями ухода».

Более того, по российскому законодательству малообеспеченные родители вообще могут на срок до полугода отдать своих детей на временное воспитание в детский дом или больницу. И таких случаев в детской больнице тоже достаточно.

Если с социальными учреждениями всё понятно, то каким образом этот процесс организован в больницах, ведь отказники (и социальные сироты) нуждаются не только в медицинском сопровождении, но и в дополнительном внимании, простых проявлениях человеческой теплоты и заботы? И эта ответственность ложится на плечи медперсонала. При этом в больнице уверяют, что никаких проблем с этим не возникает.

«Поверьте, дети без родительской опеки, которые находятся у нас в стационаре, без внимания никогда не остаются, — подчёркивает Дина Машковская. — К тому же мы взаимозаменяемы. Если медсестра занята — доктор подойдёт. Если доктор не может, то нянечка переоденет ребёнка, а буфетчица его накормит — это вообще не проблема!»

Не удивительно, что при таком близком и постоянном контакте медперсонал сильно привязывается к своим «приёмышам».

«Кто-то лежит у нас несколько месяцев, а кто-то — и несколько лет, тогда, конечно, что-то скребёт внутри, когда приходится передавать малыша дальше, — признаётся заместитель главного врача. — Мы ведь и их дни рождения тут отмечаем, стараемся праздники устраивать, чтобы они не чувствовали себя забытыми. Кстати, многие наши сотрудники стали крёстными этих деток».

В отделении признаются, что бывают у них и свои любимчики.

«Конечно, мы всех наших детей очень любим и заботимся о них в равной степени, — подчёркивает старшая медсестра соматического отделения РДКБ Елена Вторушина. — Но бывают такие малыши, к которым относишься с особой теплотой, со всем сердцем».

Бывает, что сотрудники отделения начинают всерьёз задумываться и о том, чтобы усыновить кого-то из пациентов, но таких случаев у нас пока не было.

Раньше — США, теперь — Ханты-Мансийск

Когда-то маленькая Ира в крымской детской больнице пережила серьёзную операцию. И медперсонал всячески пытался поддержать девочку — ей вслух читали книги, выводили на улицу и показывали: это трава, это машина, это птицы. Хвостиком она бегала за медсёстрами повсюду — ходила с ними на склад, инспектировала палаты. Но в один счастливый день малышку удочерила семья из США, и девочка переехала в далёкую Америку.

Медсёстры до сих пор с особой теплотой вспоминают об этой своей пациентке, хотя с тех пор прошло много лет.

«Далеко не всегда, к сожалению, мы можем проследить за жизнью наших деток — в новой семье им могут дать новое имя, даже другую дату рождения указать, и мы теряем их из виду. Но есть и такие родители, которые информируют нас о том, что происходит с детьми дальше, — рассказывает Елена Вторушина. — Вот и из Америки нам присылали весточки, рассказывали о малышке. Как же приятно нам было узнать, что она стала лучшей ученицей в своей школе!»

К слову, крымских детей при Украине нередко отправляли на усыновление за границу, в том числе Испанию, Италию и так далее. Сейчас малышей могут забрать только в пределах Российской Федерации. Так, например, совсем недавно отказник из детской больницы отправился жить в Ханты-Мансийск.

«Сейчас законодательство намного проще, так что детей из больницы могут забирать непосредственно в семью, — объясняет Дина Машковская. — Информация о ребёнке сразу после отказа поступает в социальные службы и отражается в Едином всероссийском реестре, так что потенциальные родители могут выбрать себе ребёнка из любого региона. Если же этого не происходит, то мы передаём его в дом ребёнка».

Няня в помощь

Интересно, что в некоторых регионах России в детских больницах активно практикуется система так называемых социальных нянь, которые как раз и выполняют обязанности по уходу за малышами: кормят их, переодевают, купают, играют с ними или просто гуляют. Различные благотворительные организации предоставляют своих волонтёров, чтобы те на бесплатной или платной (однако оплачивает это не государство, а непосредственно сама организация) основе выполняли такие функции. Для медицинского учреждения это серьёзная разгрузка — даже если весь медперсонал занят, то отказники в любом случае не остаются без присмотра.

В нашей Республиканской детской клинической больнице сейчас также рассматривают возможность привлечь общественников к такой работе.

«Мы планируем сотрудничать с одним из крымских волонтёрских движений, которое оказалось заинтересовано в реализации такого проекта, — говорит Дина Машковская. — Работа эта будет бесплатной».

Однако пока рано говорить о каких-то деталях необычного для Крыма проекта — он находится в стадии разработки.

«По этому вопросу мы сотрудничаем с организацией „Питерские родители“, которая и помогает нам консультационно, — продолжает педиатр. — Ещё осталось очень много неразрешённых вопросов — сколько часов они будут находиться в больнице на дежурстве, например. Могу сказать только одно: людей, которые будут работать с детьми, мы будем тщательно отбирать, потому что мы им должны полностью доверять, знать, что они не распространят персональные данные наших пациентов».

Между тем в самом отделении уже сейчас считают, что это правильная и полезная инициатива. Однако подготовка такого проекта займёт не один месяц.