Праздник на нашей улице

День, который спортсмены Крыма ждали три года

Наши земляки вновь отличились на чемпионате континента, выступая как жители солнечного южного региона России и не маскируясь под мастеров спорта Москвы, Краснодара, Ростова или другого региона огромной страны. И произошло это в словенском Мариборе, на чемпионате Европы по стрельбе.

Не всё просто

Увы, некоторые российские чиновники от спорта пока ещё не могут привыкнуть к тому, что крымские мастера, отбыв все консервации, положенные в большом спорте из-за смены гражданства, готовы выступать на международной арене. Правда для этого им необходимо на первенствах России становиться чемпионами или призёрами, чтобы получить приглашение в ряды сборной страны.

Возьмём пулевую стрельбу, которой в Крыму руководит президент Федерации стрелкового спорта заслуженный тренер Украины Богдан Клименко. Благодаря его самоотверженной работе, вкладу личных сбережений в деятельность федерации, авторитету в стрелковых кругах в последние годы удалось не только сохранить опытных мастеров, но и воспитать плеяду талантливой молодёжи. Разумеется, Богдану Вадимовичу без активной помощи руководства нашей республики вряд ли удалось бы изыскать средства для реконструкции спортивной стрелковой базы, которую планируется начать уже в этом году, оснастить комплекс различной техникой, а спортсменов — современным пневматическим и малокалиберным оружием.

Наш еженедельник постоянно отмечал отличные выступления на всероссийских турнирах в стрельбе по движущимся мишеням подопечных заслуженного тренера Украины Игоря Нечаева, неоднократного чемпион мира, Европы, России, заслуженного мастера спорта Владислава Прянишникова и его 20-летнего товарища по симферопольскому «Динамо» мастера спорта международного класса Владислава Щепоткина. Однако за месяц до отъезда в словенский Марибор, где должен был проходить чемпионат Европы — 2017 по стрельбе из пневматического оружия, в Крыму узнали, что наши «кабанисты» опять не попадают в сборную. Но после вмешательства высокого руководства республики ребята были включены в состав сборной России на чемпионат Европы. Правда нашим землякам были поставлены весьма сложные условия: во-первых, они отправляются в Словению за счёт крымской федерации, а во-вторых, визы, опять-таки, должны для ребят добывать руководители нашей пулевой стрельбы, что им блестяще удалось сделать в Москве. После чего два наших Влада и присоединившийся к ним заслуженный мастер спорта Максим Степанов из Санкт-Петербурга обязаны были вернуться из Марибора с медалями.

Уже в первом упражнении ВП-11а Щепоткин и Степанов выбили по 386, оставив на третьем месте шведа Эмиля Мартинссона — 384 очка. А в перестрелке за титул чемпиона Европы симферополец переиграл многократного чемпиона мира, Европы, России Степанова — 17:16 и к своим титулам чемпиона Европы среди юношей и юниоров впервые добавил звание чемпиона континента среди мужчин в личном зачёте. Тут же Влад-младший стал двукратным чемпионом Европы, вместе со Степановым и Прянишниковым победив в командном зачёте — 1153 очка и опередив на двадцать очков шведов и финнов.

Наши земляки сильно выступили и в упражнении ВП-12, где лучший результат в квалификации вновь показал Щепоткин — 587 очков, за ним расположились швед Джеспер Нюберг — 582, поляк Лукаш Чапла — 578, Прянишников — 577. В полуфинале медаль-матчей Щепоткин победил Прянишникова, а Чапла — Нюберга. В финале опытный поляк смог взять верх над Щепоткиным — 6:4, который удостоился серебра, а Прянишников переиграл шведа — 7:5, и ему досталась личная бронза. Успех двух Владиславов позволил россиянам не только стать чемпионами Европы, но и установить новые мировой и европейский рекорды — 1739 очков из 1800 возможных. И вновь от наших далеко отстали шведы (1711) и финны (1704 очка).

Трёхкратный чемпион Европы — 2017 Владислав Щепоткин отныне может, как и двукратный чемпион Прянишников, стать заслуженным мастером спорта России, а их наставник Игорь Нечаев — заслуженным тренером России. Остаётся только сожалеть, что стрельба по движущейся мишени пока всё ещё не вернулась в олимпийскую программу. Кроме Влада-младшего, чемпионом континента в стрельбе из винтовки на 10 м стал в личном первенстве Владимир Масленников, а в командной борьбе первенствовали на чемпионате мужчины и женщины «винтовочники» и мужчины «пистолетчики». Это позволило россиянам в общекомандном зачёте занять второе место, пропустив вперёд только сборную Швеции.

Минимальный «урожай»

Если российские стрелки из пневматического оружия на стрельбище в Словении, как говорится, поддержали авторитет нашего оружия, и особенно приятно, что свой весомый вклад в это достижение внесли стрелки, тренеры, руководители крымского спорта, то два других чемпионата мира — по бобслею и скелетону, по шорт-треку — в определённой мере разочаровали. А ведь эти виды спорта, в которых россияне отлично выступали на последних зимних Олимпийских играх в Сочи-2014, где принесли стране шесть золотых медалей из тринадцати завоёванных, ныне считаются как перспективные на предстоящих уже меньше чем через год зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

Но теперь соревнования на ледовой трассе немецкого Кёнигзее принесли россиянам лишь одну бронзовую медаль, завоёванную молодым скелетонистом Никитой Трегубовым, уступившим первые два места латышу Мартиньшу Дукурсу и немцу Акселю Юнгу, но оставившим на четвёртом месте своего земляка олимпийского чемпиона Сочи Александра Третьякова. Кроме Дукурса, чемпионский титул достался американкам на бобе-двойке, а остальные пять золотых наград оставили у себя хозяева чемпионата — немцы.

С одной наградой, и тоже бронзой, вернулись с маленького ледового овала голландского Роттердама российские мастера шорт-трека. Эту награду присоединил к своей гигантской коллекции медалей шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан, который, несмотря на все травмы, был третьим в беге на 3000 м и сумел занять седьмое место в многоборье. Этого не удалось сделать чемпиону Европы Семёну Елистратову, бывшему двенадцатым в многоборье, и двум представительницам прекрасного пола — Софье Просвирновой (13-е место) и Екатерине Константиновой (15-е место). Провал,Ю да и только!