Среди сильнейших

Положение в странах, которые занимают в таблице европейского рейтинга первые места

В эти дни, когда заканчиваются игры 1/8 финала в Лиге чемпионов, в которых, увы, не участвуют российские клубы, всё внимание нашей футбольной общественности сосредоточено на игре португальских клубов «Бенфика» и «Порту». Причём болельщики, не держа на них зуб, между тем желали им только поражений, соответственно, в матчах с дортмундской «Боруссией» и туринским «Ювентусом». И они, проиграв, вылетели на обочину турнира.

В чём причина?

Недавно УЕФА принял решение, что начиная с сезона 2018/19 года в розыгрыше Лиги чемпионов будет увеличено количество клубов от тех стран, которые в таблице европейского рейтинга будут занимать к концу нынешнего сезона первые шесть мест. Так как в этой таблице пять первых мест прочно занимают Испания, Германия, Англия, Италия, Франция, то под вопросом оставалось лишь шестое место, занимаемое Португалией. При успешном выступлении в сезоне 2016/17 года в розыгрыше Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА имели шансы вытеснить португальцев из заветной шестёрки стремительно набирающие очки бельгийцы, ровно выступающие российские и украинские клубы. Но украинцы и бельгийцы не выдержали напряжения в этой гонке, а нашим клубам удалось значительно повысить свой рейтинг и обойти португальцев, которые, как мы писали выше, уже потеряли все свои клубы в двух европейских турнирах. Вот каковой была причина столь упорного сражения за шестое место, которое через год позволит двум клубам из России выступить в групповых турнирах, а третьему — в квалификации Лиги чемпионов.

Этот факт и заставил нас сегодня рассказать, как обстоят дела в чемпионатах и розыгрышах Кубков в трёх странах, которые занимают сейчас в таблице европейского рейтинга первые места. Ведь до конца национальных чемпионатов в них клубам остаётся провести чуть больше десяти поединков, чтобы назвать чемпионов и призёров, которые получат возможность выступать на международной арене в сезоне 2017/18 года, а в розыгрыше Кубков страны (победитель или финалист которых выступит в Лиге Европы УЕФА) дело дошло уже до полуфиналов и даже до финала.

Испания

Мы привыкли к тому, что на международной арене в Европе уже не первый год тон задают клубы из Примеры (так называется на Пиренеях высший футбольный дивизион), в котором играют 20 команд. Мадридский «Реал» и «Барселона» за одиннадцать туров до конца чемпионата вновь шагают впереди всех соперников. В активе у «реалистов» 62 очка, а «Барса» отстаёт от них на два пункта. И, конечно же, наивно рассчитывать на то, что эти два легендарных клуба не впишутся и ныне в число участников групповых турниров Лиги чемпионов. На третьем месте в табели о рангах закрепилась пока «Севилья» — 57 очков, но от неё ненамного отстали тоже стремящиеся играть в Лиге чемпионов мадридский «Атлетико» — 52, «Вильярреал» и сан-себастьянский «Реал» — по 48 очков. А среди трёх неудачников, над которыми нависла угроза отступления на переэкзаменовку в Сегунду (первая лига), пока находятся «Гранада» — 19, «Спортинг» из Хихона — 18 и «Осасуна» из Памплоны — 11 очков. Реально могут рассчитывать заменить их нынешние лидеры Сегунды (в ней выступают 22 клуба) «Леванте» — 65 и «Жирона» — 58 очков.

В розыгрыше Кубка Испании 27 мая уже будет сыгран финал между «Барселоной» и «Алавесом».

Не секрет, что в испанских клубах сейчас играют многие сильнейшие футболисты из других стран. Поэтому не удивительно, что список лучших бомбардиров возглавляют аргентинец Лионель Месси — 23 мяча (три с пенальти), уругваец Луис Суарес (оба — «Барселона») — 20, португалец Криштиану Роналду (мадридский «Реал») — 19 (6).

Германия

Только форс-мажорные обстоятельства могут в Бундеслиге (в ней играют 18 клубов) лишить очередного титула чемпиона Германии мюнхенскую «Баварию», которая за одиннадцать туров до конца чемпионата, набрав 59 очков, на десять пунктов опережает выходца из ГДР РК «Лейпциг» и на тринадцать — популярную «Боруссию» из Дортмунда. На место в квалификации Лиги чемпионов претендуют «Хоффенхайм» — 42, берлинская «Герта» — 40, франкфуртский «Айнтрахт» — 35 очков. А в аутсайдерах чемпионата пока ходят некогда популярный «Гамбург» — 26, «Ингольштадт» — 19, «Дармштадт» — 15 очков. На их места нацелились нынешние лидеры Второй бундеслиги (22 команды), хорошо известные на континенте «Штутгарт» — 49, берлинский «Унион» — 47, «Ганновер» — 45 очков.

25 апреля будут проведены полуфиналы в розыгрыше Кубка Германии, в которых встречаются мёнхенгладбахская «Боруссия» — франкфуртский «Айнтрахт» и мюнхенская «Бавария» — дортмундская «Боруссия».

В соревновании бомбардиров, как и в Испании, тоже лидируют легионеры: владелец двух паспортов — Габона и Франции — Пьер-Эмерик Обамеянг (дортмундская «Боруссия») — 22 (1), поляк Роберт Левандовский — 21 (3), имеющий двойное гражданство — Мартиники и Франции, — Энтони Модесте («Кёльн»).

Англия

Сенсацией в нынешней Премьер-лиге явился тот факт, что выскочка прошлого первенства, ставший чемпионом Англии «Лестер Сити», хотя и в розыгрыше Кубка чемпионов пробился в четвертьфинал, в национальном первенстве пока расположился на шестнадцатом месте (27 очков) и может в сезоне 2017/18 года рассчитывать на старт в Лиге чемпионов, только если в мае завоюет этот трофей. Уверенно в нынешнем чемпионате родины футбола выступает лондонский «Челси» — 66 очков, опережающий своих земляков из «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» — по 56, «Ливерпуль» — 55, лондонский «Арсенал» — 50 очков, продолжающих стремиться на будущий сезон в Лигу чемпионов. А вот среди тех, кто может покинуть главный дивизион Англии, мы видим мало известный нам «Халл Сити» — 24 и хорошо знакомые «Мидлсбро» — 22 и «Сандерленд» — 19 очков. Весьма серьёзен и силён на Туманном Альбионе Чемпионшип (24 клуба), который нынче готов делегировать в Премьер-лигу своих лидеров «Ньюкасл» и «Брайтон-Хов», набравших уже по 77 очков.

26 февраля островитяне разыграли Кубок лиги. Он достался «Манчестер Юнайтед», который буквально вырвал почётный приз из рук футболистов хромающего, как говорится, на обе ноги «Сандерленда» — 3:2. Вот таков он, британский футбол, в котором к борьбе с любым соперником всегда готов и лидер, и аутсайдер. А 22–23 апреля пройдут полуфинальные поединки за Кубок Англии. В них встречаются «Челси» — «Тоттенхэм» и «Арсенал» — «Манчестер Сити».

И даже на родине футбола в лидерах бомбардирской гонки ходит легионер, уроженец ДР Конго и гражданин Бельгии Ромелу Лукаку («Эвертон») — 20, опережающий англичанина Гарри Кейна («Тоттенхэм») — 19 (4) и испано-бразильца Диего Косту («Челси») — 17 мячей.