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Референдум в сердце Крымской весны

Как проходило три года назад всенародное голосование в Севастополе, ставшем локомотивом присоединения полуострова к Российской Федерации

Три года прошло со дня исторического референдума, определившего дальнейшую судьбу Крымского полуострова и его жителей — дальше вместе с Россией. Этого воссоединения большинство крымчан ждали долгие годы, и референдум стал самым настоящим праздником. «Крымский ТелеграфЪ» решил вспомнить, как проходил тот знаменательный день в Севастополе — городе, ставшем, как говорят, локомотивом Крымской весны.

Ещё накануне напряжение среди жителей Севастополя было максимальным — ждали, в частности, провокаций со стороны проукраинских диверсантов. На окраинах шло перемещение военной техники. На подъездах к городу стояли блокпосты, где проверяли документы у прибывавших, а на автостанции выходивших из автобусов осматривали молодые люди с корочками самообороны.

Но непосредственно в день голосования на улицах было спокойно и в основном солнечно. Из репродукторов в центре города звучала музыка. О том же, что город готов к любой провокации и делается всё, чтобы сохранить спокойствие и мир, говорили разве что понтоны и суда, перегораживавшие вход в главную бухту.

По свидетельству членов участковых избирательных комиссий, явка на референдуме была необыкновенной. «Мы всю жизнь в этом районе в избирательных комиссиях работаем, всех знаем, — рассказывали сотрудники избиркомов. — Так сегодня приходят такие люди, которых мы никогда здесь, на участках, голосующими не видели. Все двадцать с лишним лет Украины люди не проявляли активность, а теперь на российский референдум пришли. Вот это показатель!»

Хотя результаты референдума ещё не были озвучены, но то, что Крым уже полным ходом возвращается в Россию, было настолько очевидно, что на пустующем флагштоке возле здания горадминистрации севастопольцы самостоятельно водрузили рядом с флагом города-героя российский государственный триколор и Андреевский флаг. Наблюдавшие за порядком правоохранители и самооборона замечаний им не делали, патриотические чувства не обижали.

В нескольких местах была организована бесплатная раздача горячей пищи. На площади Нахимова стояло несколько микроавтобусов с гуманитарной помощью из Краснодара и Новороссийска — отправка в Крым таких гуманитарных караванов была в те дни обычным явлением. А в 12:00 начался марафон — на сцене под баннером со словами героя Первой обороны вице-адмирала Корнилова «Отстаивайте же Севастополь...» выступали различные ораторы и творческие коллективы Севастополя, Владимира и Москвы. Закончился марафон концертом групп «Любэ» и «Арабески».

Как в Симферополе и других регионах?

В Симферополе день проведения референдума прошёл, по данным МВД, спокойно и закончился «особо массовым мероприятием» — концерт, устроенный в честь праздника на площади Ленина, собрал более 15 тысяч человек.

Единственной, пожалуй, зоной напряжения в Крыму был тогда приграничный район Арабатской стрелки, где дружинники и самообороновцы (так тогда называли нынешние отряды народного ополчения) продолжали охранять газопровод, который накануне пытались вывести из строя неизвестные.

Итоги референдума 2014 года теперь уже стали историческими: по официальным данным обработки 100% протоколов, на территории АР Крым 96,77% проголосовавших выбрали первый пункт бюллетеня — «За воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации», в Севастополе — 95,6%. Явка составила 82,71%. 17 марта результаты референдума были утверждены Верховным советом Автономной Республики Крым и Севастопольским городским советом. Таким образом, на конец суток 16 марта 2014 года «референдум о статусе Крыма состоялся, жалоб в ходе его проведения не зафиксировано», — так заявил глава комиссии по проведению референдума Михаил Малышев.

Ближе к вечеру город в основном проголосовал и с нетерпением ждал оглашения результатов референдума. На площади Нахимова снова начал собираться народ — волнующиеся массы горожан в те дни были привычным явлением на этой площади. Слышались и громкие пророссийские лозунги, и поздравления, а кто-то просто тихо молился.

В течение всего дня на проспекте Нахимова можно было видеть местных художников, которые запечатлевали, так сказать, исторический момент, когда люди, проголосовав на референдуме, собрались в центре города, чтобы отпраздновать это событие.

Игорь ШИЛОВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 421 от 17 марта 2017 года

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Просмотров: 107 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:18

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