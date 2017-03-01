Елизавета Кожичева: «Мечтаю, чтобы крымские спортсмены поехали на Олимпиаду»

Министр спорта Крыма — о новых объектах, сдаче норм ГТО и футбольных полях

Когда в октябре прошлого года министром спорта была назначена Елизавета Кожичева, у многих крымчан такое кадровое решение вызвало как минимум недоумение. И такой скепсис был вполне объясним — молодая женщина без опыта работы в спортивной сфере, не занимавшая до этого руководящих должностей... «Крымский ТелеграфЪ» встретился с чиновницей, получившей назначение «авансом» (по выражению крымского спикера Владимира Константинова), и побеседовал с ней о перспективах крымского футбола, о реализации масштабных спортивных проектов и зарплатах тренеров.

Симферополю необходим ледовый дворец

— На протяжении длительного времени сложилась тенденция к тому, что крымскому Министерству спорта из бюджета выделяется средств намного меньше, чем остальным ведомствам. С чем связана такая финансовая политика?

— На самом деле, по сравнению с украинским периодом, в последние, «российские» годы бюджет как раз стал значительно увеличиваться. С каждым годом идёт прирост. Конечно, есть другие серьёзные отрасли, которые требуют финансовых вложений. Но то, что спорту сейчас уделяется больше внимания, — это действительно факт.

— А если сравнивать не с предыдущим периодом, а с другими министерствами?

— Нельзя сравнивать с другими министерствами, нужно осваивать то, что нам дают! Например, на этот год нам выделили 1 миллиард 67 миллионов рублей. Это очень хорошо.

— В настоящее время есть много планов по возведению или реконструкции спортивных объектов. Так, в Симферополе должен появиться дворец водных видов спорта...

— Да, действительно, в этом году будут завершены проектные работы и начнётся строительство дворца водных видов спорта. Будет комплекс с тремя чашами — 25 и 50 метров и детский бассейн.

Также в этом году началась реконструкция республиканского спортивно-тренажёрного центра «Крым-Спорт» на улице Декабристов, 21. К сожалению, чаша там треснула, восстановлению не подлежит, поэтому было принято решение, что на месте бывшего бассейна «Динамо» будет многофункциональный спортивный комплекс. Покрытие там будет трансформироваться под разные виды спорта. В этом комплексе будут открыты новые отделения: для занятий тяжёлой атлетикой, для дзюдо, а также отремонтируют залы художественной гимнастики и борьбы. На базе комплекса будут работать гостиница и общежитие для спортсменов, появится кафе, куда смогут заходить родители, ожидающие своих детей во время тренировок.

— Какие ещё важные спортивные объекты будут открыты в Крыму?

— В этом году завершаются проектные работы по пяти объектам ФЦП — это дворец спорта в Евпатории, стадион «Авангард» в Ялте, училище олимпийского резерва, центр подготовки сборных команд города Симферополя и школа пулевой стрельбы. Помимо этого, в 2017 году мы приобретём спортивные площадки под сдачу норм ГТО для муниципальных образований.

— Планируется ли уделять внимание зимним видам спорта?

— Этот вопрос рассматривается. Конечно же, Крыму и, в частности, Симферополю необходим ледовый дворец. Думаю, что его появление возможно.

— Также шла речь о строительстве объекта, связанного с пляжными видами спорта...

— Сейчас мы ведём диалог с Федерацией по пляжным видам спорта о возможности чаще проводить в Крыму соревнования, поскольку это позволяет наш климат. К тому же летом в Оленёвке (Черноморский район. — Ред.) опять будет проходить фестиваль «Extreme Крым», в рамках которого будут проводиться различные соревнования. Так что это направление у нас также развивается.

Плотная работа с муниципалитетами

— В Симферополе планируется строительство первого муниципального катка. Где он появится? Сколько денег на это собираются потратить?

— Это муниципальный каток, и им занимается администрация города. В любом случае наше министерство полностью поддерживает эту идею и согласует, если это будет инвестиционный проект. Насколько я знаю, администрация сейчас занимается этим вопросом.

— То есть никакой конкретики по этому проекту ещё нет?

— Ожидаем. Пока ведутся переговоры с инвестором, рассматривается место строительства катка.

— А насколько плотно министерство вообще работает с крымскими муниципалитетами?

— Очень плотно! Как раз в этом году мы выстроили такую политику — каждую неделю объезжаем муниципальные образования, осматриваем спортивные объекты, их инфраструктуру, выясняем, в чём нуждается конкретный муниципалитет. По итогам мониторинга будет составлена стратегия развития спорта в Республике Крым, в которой будет отображена и вся спортивная инфраструктура.

Также совместно с муниципальными образованиями мы сделали акцент на поднятие уровня ГТО в Крыму.

— Насколько я помню, вы тоже сдавали нормы ГТО?

— Да, я получила серебряный знак отличия! (улыбается. — Ред.).

— А сотрудники министерства поддержали вас? Тоже сдают?

— Да! И, кстати, 8–9 апреля у нас как раз будет спартакиада по прохождению тестирования среди всех органов госслужбы и работников СМИ.

— Понятно, что новые спортивные объекты будут строиться, но чаще всего это касается крупных городов. А если говорить о так называемых депрессивных районах — Джанкойском, Ленинском, Советском и так далее, — какое внимание будет уделяться им?

— Повторюсь, мы сейчас объезжаем все регионы и смотрим, кто в чём нуждается. К слову, вот эти, как вы говорите, депрессивные районы, а именно Ленинский и Советский — большие молодцы. Там уже подготовили всю проектную документацию по реконструкции спортивных объектов, которые у них находятся в упадочном состоянии. И при перераспределении бюджета РК в 2017 году эти объекты будут стоять первыми в очереди.

— Если основываться на вашем мониторинге, то в каком регионе самая плачевная ситуация с развитием спорта?

— Мы сейчас продолжаем эту работу, поэтому пока рано говорить. Но во всех регионах, куда бы мы ни приезжали, спорт развивается. Находятся энтузиасты, которые, несмотря на существующие трудности, пытаются что-то делать и менять ситуацию.

В школах введут самбо

— Спорт в школах — это сфера минобраза, но вы мониторите ситуацию там? Как вообще взаимодействуете с этим ведомством?

— У нас очень много совместных спортивных мероприятий — спартакиада школьников, президентские игры и так далее. Также мы подписали совместное положение о сдаче норм ГТО, вместе со школами ведём пропагандистскую работу в этом направлении.

— Понятно, что школьники сдают нормы ГТО, у них есть занятия по физкультуре, но у детей в школах чаще всего нет возможности попробовать себя в разных, новых для них видах спорта...

— На ближайшей коллегии министерства образования Крыма будет принята программа «Самбо в школу». После этого уроки самбо будут вводиться в школах дополнительным уроком.

— А по другим видам спорта? Есть ли возможность проводить показательные выступления спортсменов в школах, чтобы дети имели представление, какие виды спорта у нас вообще есть?

— В связи с тем что у нас не хватает спортзалов, много спортивных секций открыто непосредственно в общеобразовательных школах. Там после уроков работают секции спортивного рок-н-ролла, борьбы, игровых видов спорта. То есть взаимодействие со школами очень тесное.

— Один из болезненных вопросов на сегодняшний день — это зарплата тренеров. Что делается для её повышения?

— Среднемесячная заработная плата у тренеров в учреждениях физкультуры и спорта в 2016 году составила 20 тысяч 900 рублей. Её повышение возможно с помощью стимулирующих выплат, которые зависят от результатов спортсменов на всероссийских и международных соревнованиях, то есть от качества подготовки спортсмена, от званий спортсменов и звания тренера, от его уровня квалификации и так далее.

— С учётом этих факторов до какой суммы зарплата может вырасти?

— Есть тренеры в Крыму, которые получают и 50 тысяч рублей в месяц.

Два образцово-показательных стадиона

— В этом году собираются принять документ под названием Стратегия развития футбола. Когда он будет готов? Чего вообще не хватает крымскому футболу для развития?

— Думаю, что в первом полугодии мы эту «Стратегию» примем. Совместно с Крымским футбольным союзом была создана рабочая группа, которая сейчас вносит в этот документ корректировки. В конце прошлого года при содействии КФС проводился форум, на котором было поднято очень много проблемных вопросов по развитию футбола. Чего не хватает? Прежде всего в Крыму необходимо создать все условия, необходимые для развития футбола, например, открывать как можно больше футбольных полей.

— Есть информация, что на полуострове лишь один стадион вошёл во всероссийский реестр — «Футбольная арена» Севастополя, а другие стадионы не подходят для проведения соревнований на должном уровне. Это правда? Что в таком случае делать с другими стадионами?

— Все эти проблемы тоже обсуждались на форуме. Что касается крымских соревнований, то наши футбольные поля их позволяют проводить. А если говорить о всероссийском уровне, то здесь необходимо сделать определённую работу. В настоящее время два поля в Крыму уже прошли сертификацию. Это «Арена-Крым» в Евпатории и ФГБУ «Тренировочный центр спортивной подготовки сборных команд России «Крымский» в Алуште.

— И что даёт такой сертификат?

— Как раз возможность проводить соревнования на всероссийском уровне. Остальные стадионы республики могут проводить соревнования лишь до 28 июня текущего года. До этой даты объекты должны пройти сертификацию на соответствие Требованиям антитеррористической защищённости.

— Из-за санкций наши футболисты лишены возможности выходить на международный уровень. На ваш взгляд, что позволит разорвать эту блокаду?

— Думаю, что прежде всего крымские спортсмены должны выступать на всероссийском уровне. А после этого можно будет уже говорить о международном уровне.

Спорт в массы

— Имея в виду санкции и то, что республиканское Министерство спорта получает бюджетных средств меньше остальных, рядовые граждане считают, что это несерьёзное ведомство, которое не в состоянии решать действительно важные вопросы, что у него, по сути, ограниченные полномочия. Вы не чувствуете такого предвзятого отношения к своему министерству?

— Не чувствую. Наоборот, могу сказать, что Министерству спорта сейчас уделяется огромное внимание. И глава (Сергей Аксёнов. — Ред.), и курирующий зам (Виталий Нахлупин. — Ред.), и всё правительство Крыма придают развитию спорта огромное значение.

— А какое отношение к вашему ведомству со стороны Москвы? Как вам работается с федеральным министерством?

— Конечно, мы сотрудничаем. Так, наши пять объектов вошли в федеральную целевую программу, развитие футбола и развитие ГТО тоже идёт по федеральным субсидиям. Вообще есть очень много вопросов, в которых нас поддерживает Москва.

— Какие планы у вас как министра на ближайшее будущее, помимо глобальных проектов? Может, есть какие-то небольшие, собственные проекты, которые вам хотелось бы реализовать в Крыму, на что-то обратить внимание?

— Хочется, чтобы увеличился процент людей, занимающихся физической культурой и спортом. И, конечно, чтобы в следующих Олимпийских играх участвовали крымские спортсмены.

— А что нужно для того, чтобы количество людей, занимающихся спортом, увеличилось?

— Проводить определённую пропаганду, организовывать как можно больше спортивно-массовых мероприятий. А также совершенствовать нашу спортивную инфраструктуру. Например, в этом году мы планируем приобретение спортивных площадок для крымских городов и районов, чтобы как можно больше людей могли заниматься спортом в шаговой доступности, так сказать.

— А министр должен подавать личный пример — также заниматься спортом?

— Министр и так целыми днями занимается развитием спорта (улыбается. — Ред.)

— Неужели сами никогда не занимались спортом? Может, если не профессиональным, то хотя бы для себя?

— Для себя, конечно, занималась. Я с детства очень люблю кататься на велосипеде. Также играла в шахматы, ходила в тренажёрный зал и в фитнес-зал.

— Кстати, про велосипеды. Недалеко от вашего министерства находится старый симферопольский велотрек. Его собираются приводить в порядок?

— Такая задача стоит. Конечно, в Крыму должна быть достойная база для велоспорта. И мы обязательно будем это реализовывать.