Гармонизация отношений

Истоки странного процесса, сопровождающего каждую весну

На протяжении многих тысячелетий развития, человечество всеми силами старалось как можно дальше уйти от природы. «Чем лучше развит мозг, тем приглушеннее проявляют себя инстинкты», — гордо заявляли лучшие умы. Но наступала весна, и буйство гормонов заглушало доводы разума. Так было. И так будет. Всегда.

Рассуждения и определения

Поэты, художники, философы пытаются дать объяснения странному феномену весны. Их рассуждения на тему витиеваты и, по сути, представляют собой гимн возможностям сублимировать, то есть преобразовать, даруемую весной сексуальную энергию в энергию духовную, творческую. Это интересно, но ничуть не приоткрывает завесу над, так сказать, истоками процесса.

Простым людям куда интересней взгляд на проблему практиков от науки, а именно медиков, биологов, антропологов и иже с ними. Именно они делали «зачётные» попытки дать прямой ответ на прямой вопрос «Почему в весенний период усиливается половое влечение?» Говорят, мол, всё банально. Главное, принять, что мы, человечество, отошли от природы не так уж далеко, как нам, возможно, хотелось бы. Характерной особенностью любой биологической функции человека является ритмичность, и сексуальная не является в этом смысле исключением. То есть половая активность изменяется синхронно со сменой дня и ночи, времён года, погоды. В основе такой ритмичности лежат колебания активности желез, регулирующих половое поведение. Гипофиз, надпочечники и гонады (половые железы) тонко реагируют на изменения температуры, солнечной активности, продолжительности светового дня, усиливая от животных, основной целью сексуального поведения людей является достижение сексуального удовлетворения, фундаментальные механизмы регуляции полового поведения у нас общие. Именно с увеличением концентрации половых гормонов связана активизация сексуальных проявлений в весенний период. При этом только у женщин он вырабатывается в надпочечниках. Вот и вся романтика.

«Оперение» для привлечения

Интересно, что ни одна из женщин, стремящихся по весне выглядеть сексуально, не объяснит, зачем она «приводит себя в порядок». Но учёные видят в действии слабого пола некий эксперимент, сродни тем, что они проводят на крысах: «Действуя в унисон, зрительные (одежда, макияж, причёска) и обонятельные (духи, молочко для тела, эфирные масла и т.д.) раздражители стимулируют половые центры мужчины и запускают в нём гормональные и поведенческие реакции».

С инстинктом, заставляющим женщин весной искать себе потенциального сексуального партнёра, связывают и стремление слабого пола «похудеть к лету» с помощью диеты или походов в спортзал. И, кстати, женщины с избыточным весом, страдающие гиподинамией и гормональными проблемами, «не сексуальны» в самом прямом смысле. Они гораздо чаще худышек страдают пониженным сексуальным влечением.

Весна не красна

На вопрос «У кого с наступлением весны гормоны играют больше — у мужчин или женщин?» ученые отвечают однозначно: в этом смысле перед природой все равны. То есть, различий в степени повышения концентраций гормонов относительно исходного уровня между мужчинами и женщинами не наблюдается. Тут важны совсем другие параметры. Не секрет, что в зависимости от выраженности гормональных половых реакций и характера полового поведения выделяют людей с сильной и слабой половой конституцией. Очевидно, что у представителей слабой половой конституции весенний гормональный всплеск будет менее выражен, и наоборот. С возрастом также наблюдается постепенное снижение фоновых и пиковых концентраций половых гормонов. Именно с этим связано уменьшение полового интереса и других сексуальных проявлений у пожилых людей.

Существуют также суточные циклы колебания гормонов. Соответственно можно говорить о суточных пиках половой активности. Пик женской сексуальности приходится на 22:00 мужской — на 7-9 утра. Оптимальное время для любовных утех у обоих полов — 16:00, но уже к шести часам вчера сексуальная активность падает.

Как поддержать эндокринную систему весной?

Нарушения работы эндокринной системы чаще всего обнаруживается весной. Ведь именно в это время года увеличивается солнечная активность, меняется рацион питания и снижается обмен веществ. Это все приводит к слабости, регулярным простудам, ухудшению состояния кожи и прибавке веса. В это время года надо обратить особое внимание на гормоны, функциональное значение которых не только и не столько сексуально-романтическое, сколько практическое, ведь именно они налаживают и поддерживают связи между органами и системами в организме. Именно поэтому, когда нарушается выработка одного гормона, пострадают сразу несколько органов и систем. Однако пить гормональные препараты без назначения врача не стоит, это может привести к самым непредсказуемым последствиям. Чтобы определить различные отклонения в работе эндокринной системы, необходимо обратиться к врачу и сдать анализы крови на исследование гормонального статуса. А поддержать общее состояние эндокринной системы можно попробовать, включив в рацион питания продукты, которые стимулируют выработку гормона.