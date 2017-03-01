И один в поле — воин

Враги отдавали честь погибшему пограничнику

«Крымский ТелеграфЪ» начинает цикл публикаций о неизвестных и малоизученных эпизодах Великой Отечественной войны, происходивших на территории полуострова. Сегодня мы расскажем, о бое, произошедшем в самом начале ноября 1941 года возле деревни Аргин в Восточном Крыму.

Рубеж обороны

В течение августа-октября 1941 года в Крыму была сформирована 184-я сводная дивизия НКВД. Костяк дивизии составили пограничники Крыма, Одесской области, работники милиции, воины, ранее служившие в Красной Армии из жителей Судакского, Старо-Крымского и Кировского районов.

Первоначальной задачей этой дивизии была оборона побережья Черного моря, но военная обстановка менялась очень быстро и 28 октября командиром дивизии полковником Абрамовым был получен приказ: быть в готовности выступить навстречу противнику, прорвавшемуся в Крым. Тогда в обороне наших войск образовался большой разрыв и связь между частями 51-й армии и Приморской армией была нарушена. В этот момент 184-я СД перешла в подчинение штаба 51-й армии и приступила к выполнению новой боевой задачи — прикрывать отход воинских частей через горы в направлении Алушты. Рубеж обороны: Карасубазар, Александровка, Розенталь, Мазанка.

С 1 по 2 ноября полки дивизии заняли свои участки и начали бои с превосходящими силами противника. Получив решительный отпор, немцы перестроились и, при поддержке авиации и танков, снова перешли в наступление. Но потери врага были весьма значительны — несколько сотен убитых, несколько танков. Наступление немцев захлебнулось. Наступило затишье.

Однако сильно пострадали и наши войска. Образовался разрыв между полками, нарушилась связь, а следовательно — и управляемость дивизией. Разведка донесла: никаких частей Красной Армии на флангах нет, немецкие части по боковым дорогам продвигаются вглубь горно-лесной местности, окружая наших пограничников.

Пока есть патроны, пока бьётся сердце

Тогда командир 297 полка майор Панарин принял решение отвести остатки соединения из района деревни Аргин (Балки Белогорского района) на более выгодную позицию в деревню Баксан (Межгорье). Полк ушёл, но через несколько часов в районе деревни Аргин разгорелся ожесточённый бой, который продолжался около двух часов. И о том, что произошло там, во второй половине дня 3 ноября 1941 года, долгие годы знали только командиры — комполка и начштаба 2-го батальона. Оказывается, в заслоне у Аргина были оставлены два бойца с пулемётом «ДП» и пятью дисками. Один из оставленных бойцов (второй номер пулемётного расчёта) при приближении колонны немцев дезертировал, но другой остался на позиции. Он решил принять бой и дрался, пока были патроны, пока билось его сердце.

Когда пулемёт смолк, немецкая цепь медленно подошла к его позиции. Он лежал грудью на пулемёте, обняв его руками. Рядом валялись четыре пустых диска и окровавленная зелёная фуражка. Из простреленных ног вытекло много крови. Немецкие солдаты построились, и офицер после короткой речи отдал честь погибшему пограничнику. Цепь развернулась и пошла дальше.

Всё это видел житель деревни Аргин, спрятавшийся в кошаре неподалёку от места боя. После ухода немцев он забрал у погибшего воина документы и, вместе с сыном, похоронил его. После освобождения Карасубазарского района 20 апреля 1944 года, они на телеге приехали в деревню Теры (в настоящее время не существует) Токаревского сельсовета Кировского района, нашли сестру героя и отдали ей военный билет брата и рассказали о его подвиге. К сожалению, фамилии этих людей узнать не удалось.

Что же касается героя-пограничника, то им оказался родившийся в 1922 году в деревне Теры Сейдамет Фазылов, призванный в погранвойска на действительную службу Кировским (Ислам-Терекским) РВК.