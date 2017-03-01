Первая туристка

Курортный сезон 2017 года получит название «Екатерининская миля»

Новое время, новые мили

«Крымский сезон» первой туристки готовили загодя. И по-богатому. В полном соответствии со статусом путешественницы. Триумфальное шествие российской императрицы с одного края земли российской до другого, нового, края должны были запомнить. А если вдруг запамятовали, вспоминать, проезжая проложенным Великой самодержицей Великим путём. В качестве напоминания вдоль дороги были оставлены своеобразные визуальные маркеры — через каждую версту появились треугольные обелиски из дикого камня (известняка), а через каждые десять вёрст — круглые пропорционально вытесанные колонны с «украшением вроде осьмиугольной капители». Эти уникальные «дорожные знаки» изготовили по проекту архитектора Ивана Старова в городе Карасубазаре (ныне Белогорск) в количестве 238 штук. В наше время сохранившиеся «мили» можно пересчитать по пальцам, «вёрст» не осталось вовсе.

И вот в нынешнем курортном сезоне, который, напомним, будет называться не иначе как «Екатерининская миля», заявили, что в Крыму появятся новые «мили». И произойдёт это в Ялте, городе, в котором императрица, увы, так и не побывала. Правда ялтинские «мили» будут не совсем настоящими.

Говоря о намеченных на ближайшее время мероприятиях активного сезона, заместитель главы администрации Ялты Антон Тихомиров сказал в частности: «Открытие курортного сезона намечено на 29 или 30 апреля. Планируем театрализованное представление в духе 230-летия путешествия в Крым императрицы Екатерины II. Вдоль всей набережной будут установлены шесть „Екатерининских миль“ — стилизованных дорожных колонн, отмечавших путь царственного кортежа. Каждая — это один из городов Крыма, через которые пролегал маршрут императрицы. Оформление миль решили поручить нашим школьникам, закрепив каждую за одной из городских школ. Заканчивается путешествие на сцене, где Екатерина II откроет бал...»

Память сама по себе

Настоящие Екатерининские мили в Крыму пока ещё тоже можно увидеть. Хотя их и осталось — единицы. На 29-м километре автодороги Симферополь — Феодосия, около села Цветочного сохранился только постамент с базой колонны. В лучшем состоянии свидетели достославного путешествия пребывают на Северной стороне Севастополя (на повороте с улицы Челюскинцев к пляжу Учкуевка); на территории городского краеведческого музея в Старом Крыму; на трассе Севастополь—Симферополь, у села Новопавловка; на старокрымском полигоне у северного склона горы Агармыш, рядом с селом Приветным. И, конечно, рядом с ханским дворцом в Бахчисарае, городе, о котором Екатерина писала своему постоянному корреспонденту Гримму: «В нескольких верстах отсюда мы нашли всё, что только есть лучшего в Крыму, на коне. Картина была великолепная, предшествуемые, окружённые и сопровождаемые таким образом, в открытой коляске, в которой сидело восемь персон, мы въехали в Бахчисарай и остановились прямо во дворце ханов».

Въезд в Бахчисарай был очень символичен для Екатерины. И прекрасно инсценирован Потёмкиным. Но вызвал стресс у многих сопровождавших государыню. Вот где современные реконструкторы могли бы дать волю своим навыкам воспроизводить ярчайшие моменты истории. Вот как это было в 1787 году.

Навстречу приближающемуся к Бахчисараю царскому кортежу откуда ни возьмись татарская конница, состоящая из молодых представителей местной знати в эффектных национальных костюмах. Для пущего вида «бешлеи», или эскадроны, разделили по мастям лошадей. Сюрприз оказался не для слабонервных. И когда тысяча татар, сверкая обнажёнными саблями, окружила кортеж, многим фрейлинам стало дурно, а вельможи и дипломаты мужского пола всерьёз заволновались. Принц де Линь высказал тогда мысль, которая пришла на ум многим: «Согласитесь, что было бы весьма странным приключением, которое наделало бы много шуму в Европе, если бы вдруг эти татары, нас окружающие, повели бы всех к любому порту, посадили бы августейшую Екатерину и августейшего императора римского Иосифа II на корабль и повезли бы всех в Константинополь, чтобы доставить некоторое удовольствие султану Абдул-Гамету».

Но ничего такого не случилось. Более того, татарские всадники собственными усилиями остановили лошадей и поддержали карету императрицы, когда произошло досадное событие, не предусмотренное программой торжеств.

Французский посланник при дворе Екатерины граф Сегюр не преминул описать «бахчисарайское приключение» российской самодержицы: «В Бахчисарай въезжают или, лучше сказать, спускаются по чрезвычайно крутому спуску между скал. Карета государыни была грузна; ретивые лошади, почувствовав бремя непривычной для них тяжести, понесли и помчались по скалам с такою быстротою, что мы ежеминутно ожидали, что карета свернётся набок и разобьётся вдребезги. Напрасно татары силились удержать лошадей; на лице Екатерины, как я слышал от императора, не видно было ни малейшего следа страха. Наконец лошади, счастливо проехав по камням, при въезде в одну улицу остановились разом, так что некоторые из них упали. При этом карета наехала на них и опрокинулась бы, если бы татары её не поддержали».

Победить природу

Само собой, не могла Екатерина во время своего путешествия миновать Севастополь. В то время современная ныне дорога в город-герой ещё не была построена, и потому императрице довелось проезжать неподалёку от пещерного города Эски-Кермен, и далее вдоль долины Чёрной речки к Инкерману. Севастополь не был конечной целью путешествия, но почему-то приезд в этот город всегда, для всех и во все времена имел символическое значение, являлся своеобразным постскриптумом к каждому великому делу русских правителей и пищей для размышления для иностранцев.

Интересное напутствие, по странному стечению обстоятельств, не потерявшее актуальности по сей день, позволил себе дать Екатерине словоохотливый француз Сегюр во время пребывания на севастопольской земле: «Основанием Севастополя вы довершили на юге то, что Пётр начал на севере. Вам остаётся один только славный подвиг — одержать победу над природою, населить и оживить все эти завоёванные земли и обширные степи, чрез которые мы недавно проезжали».