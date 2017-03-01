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Свинья отпущения?

Какие только версии не выдвигались по поводу эпидемии африканской чумы свиней на полуострове начиная с минувшей осени! Кого только народная молва не назначала в виновные! Но, оказалось, что в распространении АЧС нет ни сговора неких местных чиновников, «лоббирующих мясной бизнес в Крыму», нет даже «коварной руки Киева». Дело — в одном–единственном конкретном человеке. Во всяком случае, так заявляет Следком. В частности, пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым сообщила, что крымский фермер, нарушивший ветеринарные правила и допустивший распространение африканской чумы свиней, предстанет перед судом. «По данным следствия, до середины октября 2016 года обвиняемый в своём личном подсобном хозяйстве в целях реализации и извлечения прибыли занимался разведением свиней. В середине октября 2016 года в хозяйстве случился внезапный массовый падёж свиней в результате заболевания африканской чумой. Однако фермер не известил Госветслужбу об этом факте, не обеспечил изоляцию павших животных, вывозил туши на автомобильном прицепе и выбрасывал на открытых участках местности, прилегающей к хозяйству. В результате чего допустил распространение эпизоотии и введение на территории Ленинского района Республики Крым режима чрезвычайной ситуации биолого-санитарного характера», – говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что фермер нарушал законодательство и до массового падежа животных. Так, он не проинформировал надзорные органы о наличии в его хозяйстве свиней, не обеспечил должного содержания животных. Получается, нашёшлся-таки виновный в ЧП республиканского масштаба?

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 422 от 24 марта 2017 года

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Просмотров: 71 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:07

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