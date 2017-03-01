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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... детские площадки держатся на честном слове

Крымчанин Алексей Е. утверждает, что детские площадки в крымской столице устанавливают не по нормам: «Это даже не детские площадки, которые они устанавливают, а экстремальный аттракцион для наших детей, где если выжил – молодец!

Я подробно изучил проект, проконсультировался со специалистами и теперь могу сравнить с тем, как должно быть, и с тем, что мы видим на фото (площадка в Симферополе, возле дома по адресу М. Залки, 7д): бетон не на должной глубине, снизу горка не прикручена болтами, лестница прикручена, вместо двух болтов, только по одному с обеих сторон, сам спуск не прикручен к основанию, держится только под собственной тяжестью, конструкция неправильно сбалансирована, не хватает ручек, за которые детишки должны держаться, когда забираются на горку, не хватает ограждений и т. д.»

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 422 от 24 марта 2017 года

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Просмотров: 126 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 19:28

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