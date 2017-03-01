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Говорят, что... парк не для людей
В редакцию обратился симферополец Владимир Н., который возмутился принципами современного строительства в городе. Житель крымской столицы указывает, в частности, на стройку, которая идёт в районе парка на улице Киевской (там, где раньше был кинотеатр «Мир»). Там, по словам читателя «Крымского Телеграфа», кроме того, что нет никакой культуры строительства и территория вокруг превратилась в вечную грязную стройплощадку, которая постепенно увеличивается, так ещё и «превратили зелёную зону в проезжую часть», а по аллеям вместо гуляющих горожан постоянно ездят машины.
Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 422 от 24 марта 2017 года
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