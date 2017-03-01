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В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... парк не для людей

В редакцию обратился симферополец Владимир Н., который возмутился принципами современного строительства в городе. Житель крымской столицы указывает, в частности, на стройку, которая идёт в районе парка на улице Киевской (там, где раньше был кинотеатр «Мир»). Там, по словам читателя «Крымского Телеграфа», кроме того, что нет никакой культуры строительства и территория вокруг превратилась в вечную грязную стройплощадку, которая постепенно увеличивается, так ещё и «превратили зелёную зону в проезжую часть», а по аллеям вместо гуляющих горожан постоянно ездят машины.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 422 от 24 марта 2017 года

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Просмотров: 195 |   Комментарии (1) Дата публикации: Сегодня, 19:30

:: Комментарий #1 написал: виктория   |   Сегодня, 20:50   |  



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Комментариев: 0
24 марта Бахарев приезжал на место точечной застройки  на ул.Донская -ул.Куйбышева.Администрация города отдала придомовую территорию   под застройку 9  этажным домом с паркингом  по подошве новостройка 960 метров депутату Госсовета Аржанцеву и депутату Горсовета Свешникову. Вся наша придомовая территория всего 980 метров. Свободный участок -20 метров. ни детской площадки ни клочка земли с деревом не будет.раньше там планировалось пристроить одну пятиэтажную секцию на 10 квартир. Но как сказал Бахарев : Но застройщику ведь невыгодно строить маленькую секцию .Градоначальника ничуть не смущает,что нарушаются Снипы,СанПины, пожарные нормы, безопасность из-за 9 бальной сейсмичности,отсутствие дневного света  для 1000  ЖИТЕЛЕЙ. ГЛАВНОЕ - ВЫГОДА ДОРОГИХ ДЕПУТАТОВ . И ТАКОВЫ ВСЕ ЗАСТРОЙКИ В КИЕВСКОМ РАЙОНЕ . ДА ЗДРАВСТВУЕТ ГЕНинПЛАН ХУДШЕГО МЭРА РОССИИ.

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