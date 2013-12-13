→ Спецпроект → Хождение по слухам В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... за материнский капитал дают землю в вечной мерзлоте Говорят, в Крыму появились кредитные организации, готовые найти «практичное» применение сертификатов на материнский капитал. Эти фирмы активно рекламируются в социальных сетях, только вот адрес офиса, с умыслом или без оного, указывают неправильный (все пароли и явки можно узнать только по предварительному звонку). Проявившим интерес и явившимся в офис предлагают следующую схему: 100 тысяч рублей заявитель должен заплатить за оформление бумаг, за 100 тысяч им приобретается некий участок земли в далёкой Якутии, а ещё 200 тысяч выдаётся наличкой в качестве сдачи. На вопрос потенциальных клиентов: «Не будем ли мы в дальнейшем иметь бледный вид перед правоохранителями?» им отвечают, что всё вполне законно... Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 422 от 24 марта 2017 года Еще статьи: Закончились сертификаты на материнский капитал Говорят, что... за материнским капиталом нужно поспешить Материнский капитал становится бесполезным Говорят, что... маткапиталом могут пользоваться только богатые Сертификаты на материнский капитал — просто бумажки? Просмотров: 184 | Комментарии (1) Дата публикации: Вчера, 19:32

:: Комментарий #1 написал: Андрей Гарин, "Новая Евпаторийская Здрав | Сегодня, 01:30 |





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Комментариев: 0 613. Зачем нужен такой возможно несправедливый Суд и такой неадекватный Центр Занятости Населения? Какое нужно написать заявление и куда, чтобы получить на руки копии протоколов судебных заседаний и копии определений Суда на мои ходатайства? Может ли быть отказ Суда провести фотосъемку материалов дела или просто выделить достаточное время для ознакомления с делом причиной для признании в апелляции Решения Суда необоснованным и незаконным? Чудовищные безнаказанные возможные нарушения прав человека и преступления на почве нетерпимости и ненависти к пациентам психиатрических больниц в Евпаторийском центре занятости (психофобия - боязнь, нетерпимость и другие негативные чувства относительно душевных заболеваний и душевнобольных)! ТРУД СОВЕСТИ – ИСКАТЬ ИСТИНУ. (лат. Opus de conscientia – invenire veritatem). В.В. Путин, 12 декабря 2013: «Суд так и не стал ни скорым, ни правым, ни справедливым». http://www.bbc.co.uk/russian/russia/2013/12/131212_putin_annual_address_preview.

shtml В.В. Путин, 16 февраля 2016, Семинар-совещание председателей судов: «Тем судьям, кому какие‑либо иные интересы мешают соблюдать требования действующего законодательства, Кодекса судейской этики, стоит, конечно, поискать другое место применения своих знаний и сил.» Источник: http://www.kremlin.ru/events/president/news/5134 Я 18.11.2016 подал в Евпаторийский городской суд исковое заявление о защите чести, достоинства, компенсации морального вреда к директору Евпаторийского Центра Занятости. 2.03.2017 я подал уточненное исковое заявление, в котором изменил размер исковых требований и тему иска: о защите чести, достоинства, компенсации морального вреда и об оспаривании решений, действий (бездействия) должностного лица.

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