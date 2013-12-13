Говорят, что... за материнский капитал дают землю в вечной мерзлоте

613. Зачем нужен такой возможно несправедливый Суд и такой неадекватный Центр Занятости Населения? Какое нужно написать заявление и куда, чтобы получить на руки копии протоколов судебных заседаний и копии определений Суда на мои ходатайства? Может ли быть отказ Суда провести фотосъемку материалов дела или просто выделить достаточное время для ознакомления с делом причиной для признании в апелляции Решения Суда необоснованным и незаконным?
Чудовищные безнаказанные возможные нарушения прав человека и преступления на почве нетерпимости и ненависти к пациентам психиатрических больниц в Евпаторийском центре занятости (психофобия - боязнь, нетерпимость и другие негативные чувства относительно душевных заболеваний и душевнобольных)!
ТРУД СОВЕСТИ – ИСКАТЬ ИСТИНУ. (лат. Opus de conscientia – invenire veritatem).
В.В. Путин, 12 декабря 2013:
«Суд так и не стал ни скорым, ни правым, ни справедливым».
http://www.bbc.co.uk/russian/russia/2013/12/131212_putin_annual_address_preview.
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В.В. Путин, 16 февраля 2016, Семинар-совещание председателей судов:
«Тем судьям, кому какие‑либо иные интересы мешают соблюдать требования действующего законодательства,
Кодекса судейской этики, стоит, конечно, поискать другое место применения своих знаний и сил.»
Источник: http://www.kremlin.ru/events/president/news/5134
Я 18.11.2016 подал в Евпаторийский городской суд исковое заявление о защите чести, достоинства, компенсации морального вреда к директору Евпаторийского Центра Занятости.
2.03.2017 я подал уточненное исковое заявление, в котором изменил размер исковых требований и тему иска: о защите чести, достоинства, компенсации морального вреда и об оспаривании решений, действий (бездействия) должностного лица.