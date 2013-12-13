Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Инициатива наказуема
Кошку на части
Блеск и нищета в центре крымской столицы
Покинуть жилплощадь за 10 дней
Освобождайте квартиры, они не ваши!
Археология знания
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... за материнский капитал дают землю в вечной мерзлоте

Говорят, в Крыму появились кредитные организации, готовые найти «практичное» применение сертификатов на материнский капитал. Эти фирмы активно рекламируются в социальных сетях, только вот адрес офиса, с умыслом или без оного, указывают неправильный (все пароли и явки можно узнать только по предварительному звонку). Проявившим интерес и явившимся в офис предлагают следующую схему: 100 тысяч рублей заявитель должен заплатить за оформление бумаг, за 100 тысяч им приобретается некий участок земли в далёкой Якутии, а ещё 200 тысяч выдаётся наличкой в качестве сдачи. На вопрос потенциальных клиентов: «Не будем ли мы в дальнейшем иметь бледный вид перед правоохранителями?» им отвечают, что всё вполне законно...

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 422 от 24 марта 2017 года

Еще статьи:
Просмотров: 184 |   Комментарии (1) Дата публикации: Вчера, 19:32

:: Комментарий #1 написал: Андрей Гарин, "Новая Евпаторийская Здрав   |   Сегодня, 01:30   |  



Группа: Гости
Публикаций: 0
Комментариев: 0
613. Зачем нужен такой возможно несправедливый Суд и такой неадекватный Центр Занятости Населения? Какое нужно написать заявление и куда, чтобы получить на руки копии протоколов судебных заседаний и копии определений Суда на мои ходатайства? Может ли быть отказ Суда провести фотосъемку материалов дела или просто выделить достаточное время для ознакомления с делом причиной для признании в апелляции Решения Суда необоснованным и незаконным?
Чудовищные безнаказанные возможные нарушения прав человека и преступления на почве нетерпимости и ненависти к пациентам психиатрических больниц в Евпаторийском центре занятости (психофобия - боязнь, нетерпимость и другие негативные чувства относительно душевных заболеваний и душевнобольных)!
ТРУД СОВЕСТИ – ИСКАТЬ ИСТИНУ. (лат. Opus de conscientia – invenire veritatem).
В.В. Путин, 12 декабря 2013:
«Суд так и не стал ни скорым, ни правым, ни справедливым».
http://www.bbc.co.uk/russian/russia/2013/12/131212_putin_annual_address_preview.
shtml
В.В. Путин, 16 февраля 2016,  Семинар-совещание председателей судов:
«Тем судьям, кому какие‑либо иные интересы мешают соблюдать требования действующего законодательства,
Кодекса судейской этики, стоит, конечно, поискать другое место применения своих знаний и сил.»
Источник: http://www.kremlin.ru/events/president/news/5134
Я 18.11.2016 подал в Евпаторийский городской суд исковое заявление о защите чести, достоинства, компенсации морального вреда к директору Евпаторийского Центра Занятости.
2.03.2017 я подал уточненное исковое заявление, в котором изменил размер исковых требований и тему иска:  о защите чести, достоинства, компенсации морального вреда и об оспаривании решений, действий (бездействия) должностного лица.

Зарегистрирован: --   |   ICQ: --   |   ЦИТИРОВАТЬ    


:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей


Календарь
«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив

По номерам газеты

Март 2017 (83)
Февраль 2017 (81)
Январь 2017 (68)
Декабрь 2016 (97)
Ноябрь 2016 (90)
Октябрь 2016 (97)

© 2008—2017, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru