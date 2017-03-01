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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... придумали ещё одну преграду в подтверждении гражданства детей

Говорят, чтобы подтвердить гражданство своих детей, крымчанам пришлось уже перевести и нотариально заверить каждое свидетельство о рождении (хотя на самом высоком уровне говорилось, что это излишне), потом родителям нужно было проставить круглые печати напротив имени-фамилии каждого ребёнка у себя в паспорте и получить заветную форму № 8. Казалось бы, что ещё нужно? Теперь же оказалось, что даже при наличии всех этих круглых печатей во всех нужных местах ребёнок в свои 14 лет не может получить российский паспорт. Причина? Отсутствие прямоугольной печати на самом свидетельстве о рождении. Почему её не поставили сразу, никто не ведает. Но в МФЦ «Мои документы» с. Доброго, в частности, именно по этой причине отправляют людей восвояси, предварительно, правда, не забыв потребовать уплатить госпошлину.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 422 от 24 марта 2017 года

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Просмотров: 103 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:33

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