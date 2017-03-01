В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... придумали ещё одну преграду в подтверждении гражданства детей Говорят, чтобы подтвердить гражданство своих детей, крымчанам пришлось уже перевести и нотариально заверить каждое свидетельство о рождении (хотя на самом высоком уровне говорилось, что это излишне), потом родителям нужно было проставить круглые печати напротив имени-фамилии каждого ребёнка у себя в паспорте и получить заветную форму № 8. Казалось бы, что ещё нужно? Теперь же оказалось, что даже при наличии всех этих круглых печатей во всех нужных местах ребёнок в свои 14 лет не может получить российский паспорт. Причина? Отсутствие прямоугольной печати на самом свидетельстве о рождении. Почему её не поставили сразу, никто не ведает. Но в МФЦ «Мои документы» с. Доброго, в частности, именно по этой причине отправляют людей восвояси, предварительно, правда, не забыв потребовать уплатить госпошлину. Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 422 от 24 марта 2017 года Еще статьи: Маленькие крымчане — граждане РФ Кто пытается заработать на детях? Заработок на младенцах У пожарных нет... печати Говорят, что... сайт Госуслуги игнорирует тех, кому за сорок