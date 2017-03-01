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СоциумЗдоровье

Никите поможем вместе!

Восьмилетний ребёнок может получить возможность радоваться жизни

 

В редакцию газеты «Крымский ТелеграфЪ» обратилась крымчанка, Светлана Грушко, сын которой остро и срочно нуждается в лечении. Помогите приблизить мечту ребёнка, ведь это так просто, когда мы помогаем вместе!

 

Вот такое письмо прислала мама в редакцию нашей газеты.

«Здравствуйте, я, Грушко Светлана Игоревна, мама двух замечательных детишек. Старшему сыночку, Никите, 8 лет, а младшей дочери 1 год и 10 месяцев. Никита родился 15 июля 2008 года. В год нам поставили диагноз ДЦП, спастический тетрапарез с выраженным нарушением функций движений рук и ходьбы. В настоящее время ребёнок самостоятельно не сидит и не ходит, плохо владеет руками, не разговаривает, произносит только некоторые звуки, просится в туалет (показывает глазами или кивает головой), сохранён интеллект (отличает цвета, фигуры, знает алфавит). Ходит в школу «Надежда», занимается индивидуально.

Этот страшный диагноз пришёл к нам в дом, но мы руки не опускаем и будем бороться с ним до последнего. Мы ездили в различные клиники, пробовали разные технологии лечения. После каждой реабилитации, естественно, есть результаты, но в нашем случае они очень маленькие. Но есть и большой. Никитка у китайцев научился жевать. Все результаты тормозят наши гиперкинезы. В 2014 мы летали на обследование в Москву, там нам и поставили ДЦП, спастико-гиперкинетическую форму. Задержка психо-речевого развития. В 2015 году совсем не было сил и времени на реабилитации. В 2016 году были в санатории «Фемида» в Евпатории, путевку дали в ФСС. Также были на реабилитации на ул. Луговой, в Симферополе, в реабилитационном центре.

Никита очень позитивный и общительный ребёнок, он ещё не в полной мере осознаёт свою «особенность», что он не такой, как все. Его жизнь — это бесконечная череда больниц и лекарств. Но он борется, несмотря ни на что, каждый, даже маленький его успех — результат тяжелой борьбы с недугом... Для Никиты шанс на улучшение здоровья — регулярная реабилитация. Сейчас Никите требуется реабилитация в клинике Мельниковой Е. А. Сумма, необходимая на реабилитацию, — 122 340 рублей. Уже в июне Никитку ждут в этой клинике, а средств нет.

Никите очень важно попасть на реабилитацию. Наш сынок должен жить и радоваться жизни! Просим вас о помощи! От каждого по капельке — и Никита получит свой шанс приблизиться на один шаг к полноценной жизни и жить без боли«.

 

Номера телефонов для связи, предоставленные мамой Никиты: +7(978)7612066, +7(978)1496220

Подготовил Игорь ШИЛОВ
Фото архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 422 от 24 марта 2017 года

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Просмотров: 98 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:46

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