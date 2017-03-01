Полипроблемы моногорода

Крымский парламент решил помочь Армянску

Руководство Армянска обратилось к крымским парламентариям с просьбой о помощи градообразующему предприятию. В чём нуждается «Крымский титан» и какие пять шагов помогут благоустроить город, узнавал «Крымский ТелеграфЪ».

На особом положении

Крымские города в своём большинстве — это приморские курорты либо сельскохозяйственные райцентры. Армянск же занимает в республике особое положение по одной простой причине — это моногород, где жизнь закольцована вокруг градообразующего предприятия ООО «Титановые инвестиции» (известен как «Крымский титан»). На заводе в настоящее время работает 4100 человек, то есть 29 процентов трудоспособного населения города. А бюджет самого муниципального образования на 65 процентов зависит от работы этого предприятия.

Однако надо понимать, что ранее стабильное предприятие сейчас переживает не самые лучшие свои времена.

Василий Телиженко, глава администрации Армянска:

«Сегодня вопрос о стабильной работе предприятия поднимается на разных уровнях. И главной нашей задачей является сохранение химического предприятия, модернизация его производства, увеличение объёма выпускаемой продукции, улучшение экономической ситуации».

Если говорить о проблемах, то, в частности, речь идёт о рассрочке долгов завода, строительстве нового железнодорожного пути к предприятию, создании опреснительной станции для обеспечения производства технической водой. Есть на заводе проблемы и с логистикой, в том числе с поставкой сырья и сбытом готовой продукции.

Игорь Нижник, председатель Армянского городского совета:

«К сожалению, сегодня случилось так, что предприятие тоже нуждается в помощи. Оно столкнулось с проблемами, с которыми в одиночку ему не справиться. И мы просим поддержки депутатов Государственного совета РК и поддержки Совета министров Крыма в рассмотрении проблемных вопросов предприятия и, соответственно, поиска путей их решения».

В парламенте в свою очередь обещают, что обратят должное внимание на сложившуюся в городе ситуацию.

Владимир Константинов, председатель Госсовета РК:

«Нам нужно за это предприятие бороться. Оно одно из передовых у нас в республике, им можно гордиться. Конечно, всё, что от властей зависит, нужно сделать. Проблему эту решить, на мой взгляд, возможно».

При этом крымский спикер отметил, что есть вопросы исключительно технические — как, например, с железной дорогой, которую завод готов сделать за собственные средства, но при этом необходимо урегулировать все моменты, связанные с выделением земли.

Впрочем, проблемы есть не только на предприятии, но и в самом городе. Так, например, Армянск уже давно нуждается в строительстве канализационных очистных сооружений на территории муниципального образования.

Развитие или нагрузка?

Важно упомянуть, что с марта 2014 года Армянск является приграничным пунктом, граничащим с Украиной, что также определяет некоторые нюансы его развития. Новый статус принёс городу серьёзные бонусы. Так, благодаря этому в Армянске стала развиваться инфраструктура, также активными темпами ведётся строительство нового жилья для пограничников и таможенников, работающих в пунктах пропуска. Естественно, в связи с этим выросло и количество жителей, а значит, и на учреждения социальной сферы появилась дополнительная нагрузка.

Василий Телиженко:

«Увеличение численности населения ставит перед нами новые задачи. В целом по многим направлениям мы закрываем возросшие потребности. В частности, нами разработаны и реализуются тринадцать муниципальных программ».

В то же время актуальная для всего Крыма проблема острого дефицита мест в детских садах обострилась сейчас и в Армянске. Правда здесь пытаются хоть в какой-то степени повлиять на ситуацию. Так, в прошлом году в действующем детсаду отремонтировали помещения, что дало возможность ввести дополнительно 20 новых мест, но кардинально такие точечные меры проблему не решают.

А вот реализация проектов ФЦП как раз позволит в значительной мере повлиять на сложившуюся ситуацию.

Василий Телиженко:

«В федеральную целевую программу были включены социально значимые для городского округа объекты — строительство детского сада в селе Перекоп, реконструкция двух детских садов, а также установка модульного детсада. Все эти работы включены в план на 2017 год. Решение данных вопросов позволит полностью ликвидировать очерёдность в детские дошкольные учреждения».

Однако не только отрасль образования в Армянске находится в приоритете — в дополнительном финансировании нуждается и сфера культуры.

Игорь Нижник:

«Нам необходима помощь депутатов Госсовета РК в содействии по включению Дома культуры и спортивного зала, расположенных в селе Суворово, в соответствующую федеральную целевую программу «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы».

Также жители города надеются, что в республиканском бюджете найдутся средства на капитальный ремонт плавательного бассейна ДЮСШ г. Армянска. При этом по данному объекту уже имеются вся проектно-сметная документация и необходимые заключения экспертизы.

Пять шагов в будущее?

В течение прошлого года в администрации Армянска прорабатывали программу «Пять шагов к благоустройству». По задумке местной власти, реализация такого проекта позволит к концу 2018 года создать 127 новых рабочих мест, не связанных с деятельностью «Титана», и привлечь четыреста миллионов рублей инвестиций. Среди значимых пунктов этой программы можно отметить культурно-спортивное направление, а именно обустройство парка Победы, установку детских спортивных и игровых площадок, проведение соревнований по вело- и мотокроссу, открытие выставочных павильонов. Однако горожан в большей степени интересует социальный уклон. В программе он обозначен в виде модернизации зон регистрации и ожидания граждан в городской поликлинике, проведения капитального ремонта одной из центральных улиц (по выбору жителей Армянска) и четырёх внутриквартальных проездов.

Интересно, что руководство города намерено развивать Армянск именно как город одного предприятия. С этой целью муниципальные чиновники проходят специальное обучение, организованное Фондом развития моногородов.

Василий Телиженко:

«Целью этого обучения является подготовка команд, управляющих проектами развития моногородов. Итогами проводимой работы должны стать сформированные и подготовленные управленческие команды. И сегодня мы работаем над перспективами развития нашего города на ближайшие 10–20 лет».

В рамках обучения чиновники Армянска уже представили в Фонд развития моногородов два собственных проекта — создание логистического комплекса на территории муниципалитета и строительство индустриального парка. В том случае, если такие инициативы действительно будут реализованы, в городе появятся новые рабочие места, возрастут налоговые поступления, начнёт наполняться бюджет и так далее.