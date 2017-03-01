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Кошку на части

Жители Симеиза просят спасти Лименскую долину

На минувшей неделе активисты территориального общественного самоуправления «Симеиз» провели актирование деревьев в Лименской долине на площади примерно в один гектар. Сколько можжевельника оказалось под угрозой вырубки, о чём жители посёлка просят президента и почему охранную зону вокруг горы Кошки могут разорвать на части? Еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» продолжает расследование ситуации (предыдущий материал см. в «Крымском Телеграфе» No 420).

Долина — под стройку

В одном из предыдущих номеров мы рассказывали о том, что в Лименской долине примерно девять лет назад местные депутаты активно распродали землю, оформив этот, безусловно, золотоносный дерибан как расширение границ посёлка с переводом категории земель под индивидуальное строительство.

Теперь владельцы этих участков закономерно планируют строиться, глубоко пренебрегая особенностями климата, природной уникальностью этого места и краснокнижными можжевельниками, которыми так богата долина. Периодически местные жители фиксируют то там, то тут свежие вырубки, а иногда даже ловят тех, кто их сделал, однако это не мешает каким-то рабочим проводить замерительные работы с тем, чтобы в можжевёловой чаще проложить дорогу для прохода строительной техники.

Но дело не только в том, что под вырубку попадут пяти- и даже десятивековые деревья, а в том, что вырубка может нарушить хрупкий оползневой баланс в долине, удерживаемый корнями как раз тех самых вековых можжевельников. Более того, в отсутствие устойчивости неясно, как поведёт себя река Лименка — единственный источник пресной воды в этом регионе.

Мы всё актируем

Чтобы хоть как-то затормозить убыстряющиеся темпы застройки, поселковые активисты пришли к идее поштучного учёта всех зелёных насаждений в долине. Первая такая акция прошла в субботу — тридцать шесть человек смогли обследовать примерно один гектар леса. По словам Сергея Гуременко, на обследованной территории оказалось более полутысячи деревьев можжевельника и ещё около шести десятков деревьев других видов.

«Теперь уже можно примерно подсчитать, что на тридцати гектарах Лименской долины, отданных кусками под застройку, под топор пойдёт примерно пятнадцать тысяч деревьев можжевельника», — констатировал Гуременко. И добавил, что во время обследования активисты застали на одном из частных участков его владельца, который пояснил, что не будет ничего вырубать, а якобы поставит компактное бунгало прямо посреди чащи. Правда потом не смог пояснить, как будет к нему добираться, как собирается проводить свет и воду.

Необходимость работы по актированию зелёных насаждений активисты поясняют тем, что без поштучного учёта деревьев невозможно рассчитать ущерб от незаконной вырубки леса, а иногда и вообще доказать факт расчистки территории. Вырубят, а потом скажут, что так и было.

Кстати, на другом участке Лименской долины уже на этой неделе именно так и произошло — жители обнаружили свежий лесоповал объёмом примерно в двадцать кубометров. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, однако найдут ли они злоумышленников — большой вопрос.

Кошка на очереди

В своей борьбе за Лименскую долину местные жители пытаются обратить внимание и спасти не только её, но и особо охраняемую территорию знаменитой горы Кошки, которую с разных частей давно уже начали откусывать всевозможные частные структуры. О том, как им удалось получить участки в непосредственной близости к горе, подробно рассказал Гуременко.

По его словам, карта границ охраняемой территории несколько лет назад была абсолютно недоступна для простых смертных — один её экземпляр хранился в Симферополе, а второй просто исчез из Симеизского поселкового совета. Такая секретность объяснялась своеобразной трансформацией фактических границ охраняемой территории.

Сохраняя общую площадь особоохраняемой территории размером в пятьдесят гектаров, как записано в охранном документе, местные чиновники фактически перекраивали форму этой территории — лакомые участки отрезали, а нерентабельные прилепляли, чтобы общая площадь не убывала.

Ещё одна интересная схема по получению доступа к памятнику природы была реализована со стороны санатория «Юность», представители которого установили бетонный забор якобы по границам госакта здравницы.

«Мало того что у санатория не было своего госакта, так ещё и забор выехал за условно санаторские границы на каких-то полгектара, — сообщил Сергей Гуременко. — Прихватив частично уникальный аквальный комплекс «Лебединое крыло».

Все эти участники активного дерибана симеизских земель сегодня присматриваются и прикидывают, чтобы такого им построить на участках, вырезанных из заповедной территории. Тем временем границы горы Кошки остаются в российском правовом поле, по словам Гуременко, не установленными. И только общественный резонанс вокруг Лименской долины может немного остудить горячие головы всех этих застройщиков. А ещё президент.

Спасите Симеиз!

Товарищество самоуправления отправило на имя президента обращение, копией которого располагает газета «Крымский ТелеграфЪ». Согласно тексту этого документа, симеизцы просят рассмотреть вопрос о включении Лименской долины в перечень особо охраняемых территорий. В этом случае вдоль побережья протянется своеобразный пояс земли с особым статусом — от горы Кошки через Лименскую долину к границам Ялтинского горно-лесного заповедника.

Аналогичные послания направлены на имя главы Правительства РФ Дмитрия Медведева и на имя главы Республики Крым Сергея Аксёнова. Помогут ли эти обращения, будут ли приняты природоохранные меры по защите уникальной местности и растущих вокруг можжевельников, покажет уже ближайшее время. А пока не исключено, что в этот самый момент кто-то из владельцев земли в Лименской долине валит очередные кипарисы возрастом в полтысячи лет.

Аркадий ЛУКИН
Фото архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 422 от 24 марта 2017 года

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Просмотров: 117 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 11:50

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