Снова без воды?

Жителям улицы Шоссейной угрожают отключением электроснабжения

Жильцы около двухсот квартир в посёлке Комсомольское — пригороде Симферополя — снова рискуют остаться без воды. На этот раз из-за отключения энергоснабжения водонапорной скважины. Еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» уже писал о проблеме «13 района», как его называют жители, которая тянется третий год ( «13-й район», или Как выжить без воды» — «Крымский ТелеграфЪ» No 418 от 24 февраля 2017 года) и угрожает оставить сотни людей без жизненно необходимого ресурса.

Прямая угроза

В феврале жители улицы Шоссейной 15 дней были вынуждены жить без водоснабжения из-за поломки бесхозной скважины. После обращения «КТ» и публикации материала на эту тему воду страдальцам дали, скважину отремонтировали, тем самым сняв симптомы, но не вылечив саму болезнь. То есть проблему до конца так и не решили. Тем не менее жильцы многоквартирных домов уже стали надеяться, что смогут наравне со всеми пользоваться благами цивилизации, а не покупать бутилированную воду и для внутреннего потребления, и для хозяйственных нужд. Но не тут-то было!

15 марта во всех подъездах появилось объявление с текстом: «Уважаемые жильцы п. Комсомольское, уведомляем вас о том, что с 01.04.2017 будет введён режим полного ограничения электроснабжения в отношении насосной станции водоснабжения по причине отсутствия договорных отношений с ГУП РК «Крымэнерго».

Что это значит? С 1 апреля водонапорную скважину отключат от электричества, и жители снова окажутся без воды... на неопределённый срок.

Почему договор заключать не с кем?

Водонапорная скважина в 2014 году, после выхода с территории Крыма балансодержателя, осталась бесхозной, как и трансформаторная подстанция и наружные сети электроснабжения. За три года объекты не были переданы ни в собственность республики, ни в собственность муниципалитета. А без этого они, соответственно, не могут быть переданы новому балансодержателю, а значит, и заключение договора с Крымэнерго невозможно. Владельца — нет, балансодержателя — нет, договор заключать — не с кем. Тупик получается?

Несмотря на десятки обращений граждан, уполномоченные лица все эти годы не решали проблему, а сейчас вопрос встал ребром.

С точки зрения законодательства, Крымэнерго действительно не может поставлять электроэнергию на бесхозные объекты, но как быть, если от этого зависит жизнь сотен людей, к тому же готовых платить за все коммунальные услуги — лишь бы снова неделями не сидеть без воды?

Лебедь, Рак да Щука

Среди уполномоченных лиц и инстанций возникли существенные противоречия даже в вариантах решения проблемы.

Заместитель министра ЖКХ Крыма Якуб Зейтулаев ранее пошагово пояснял процедуру, которую необходимо осуществить с объектами, чтобы в конечном итоге передать балансодержателю, предупредив при этом, что процесс займёт до полутора лет. Предложив как выход на этот период распоряжением администрации Симферополя закрепить объекты за «Водой Крыма».

Однако пресс-служба администрации сообщает, что они не могут пойти таким путём.

Александр Шилко, пресс-секретарь администрации Симферополя:

«Администрация не может принять такое решение, это не входит в наши полномочия. „Вода Крыма“ — это государственное унитарное предприятие, и распоряжение относительно него может отдавать только Совет министров. Мы не имеем к этому никакого отношения».

Якуб Зейтулаев, заместитель министра ЖКХ Крыма (относительно заявления пресс-службы):

«Они вводят в заблуждение. Или не понимают. Всё должно быть по процедуре: передача в собственность республики, от республики — Симферополю, город — балансодержателю. На это время необходимо распоряжение. Я займусь этим вопросом».

Вместе с тем 1 апреля на носу, электроснабжение скважины прекратят, а сотни людей останутся без воды.

В связи с многочисленными обращениями граждан «объект» посетили и представители прокуратуры Симферополя. Сотрудник ведомства была озадачена наличием таких бесхозных объектов, а относительно уведомления Крымэнерго сообщила, что предприятие не имеет права отключать электроснабжение скважины. Роспотребнадзор, приехавший на место вместе с прокуратурой, взял пробы воды — скважиной много лет не занимались (тоже некому), состояние фильтров не известно, а вода оставляет желать лучшего.

Получить ответ самого Крымэнерго не представилось возможным. Корреспонденту «Крымского Телеграфа» за два дня так и не удалось связаться с уполномоченным лицом, к которому переадресовали в приёмной, где ранее ничем помочь не смогли. Однако специалиста либо не было на месте, либо мешали совещания, а чаще всего на другом конце провода просто не брали трубку. Что в таком случае можно сказать об обратной связи ведомства с населением? И как решить проблему, если даже вопрос задать некому?

Между тем способ уведомить (расклеив объявление в подъездах) о полном ограничении электроснабжения социально значимого объекта Крымэнерго нашло возможность, а разъяснить, как предотвратить отключение энергоснабжения, никто в ведомстве не может или не решается.

Итак, жителям Шоссейной, где нет дорог, скоро снова не будет воды, осталось только свет отключить... Только вот какой будет реакция сотен людей на такое наказание с лишением жизненно необходимого ресурса — нетрудно представить.