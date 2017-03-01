Непрокормлённые

В школах Нижнегорья перестали кормить бесплатно учащихся из многодетных семей

Власти Нижнегорского района решили «поддержать» многодетные семьи отменой бесплатного питания для детей в образовательных учреждениях. Насколько законно такое решение, по какой причине чиновники отказались кормить бесплатно социально незащищённых детей и что по этому поводу думает местная прокуратура, узнавал еженедельник «Крымский ТелеграфЪ».

Хорошего помаленьку

В редакцию газеты «Крымский ТелеграфЪ» обратилась Марина Хомич, мать девятерых детей, которая от имени всех многодетных родителей Нижнегорского района рассказала, что с октября прошлого года в школах было прекращено бесплатное питание для детей из категории многодетных семей. Как утверждают жители района, деньги на питание кончились ещё осенью. Также многодетная мать отмечает, что ущемляются права этой категории социально незащищённых граждан в вопросах выделения денег на покупку школьной и спортивной формы.

То, что местные власти несут бремя такой обязанности, Марина Хомич взяла не с потолка, а ссылаясь на нормативно-правовой акт — указ президента «О мерах социальной поддержки многодетных семей». Этому указу, правда, уже пятнадцать лет и многие его положения сильно устарели, несмотря на редакционные правки. Однако он остаётся действующим, а значит, служит основанием требовать от районных чиновников предусмотренных мер поддержки.

А именно: «бесплатное питание (завтраки и обеды) для учащихся общеобразовательных и профессиональных учебных заведений ...бесплатное обеспечение в соответствии с установленными нормативами школьной формой либо заменяющим её комплектом детской одежды для посещения школьных занятий, а также спортивной формой на весь период обучения детей в общеобразовательной школе...» Тут бы сразу все и встало на свои места, если бы не приписка: за счёт средств всеобуча либо иных внебюджетных средств.

Поддержали от души

Местные власти за эту приписку намертво и зацепились. В распоряжении редакции «Крымского Телеграфа» имеется ответ главы администрации Нижнегорского района Сергея Гришко на обращение по данному вопросу. В своём ответе глава района расписывает нормативную базу, перечень льготных категорий и сообщает, что к началу нынешнего учебного года на бесплатное питание в районе претендовало 1253 человека — на три сотни больше, чем в предыдущем.

А дальше самое интересное: «Органы местного самоуправления вправе устанавливать дополнительные меры социальной поддержки многодетных семей. В связи с тем, что Нижнегорский район является дотационным и в бюджете недостаточно финансовых средств, было принято постановление администрации... в котором исключили категории учащихся из многодетных семей и учащихся с ослабленным состоянием здоровья».

При этом Сергей Гришко заверил адресата, что «на данный момент идёт работа по открытию внебюджетных фондов в образовательных учреждениях». Никакой конкретики ни о сроках завершения работы, ни об ответственных за её выполнение.

После этого ответа Марина Хомич направила письмо на имя президента. Но ответ пришёл опять от главы администрации района. На этот раз чиновник уже ссылается на крымское законодательство, которое не предусматривает ни бесплатного питания детей из многодетных семей, ни компенсации на приобретение формы. Однако на этот раз фигурируют и сроки, и ответственные за решение проблемы в будущем: «Постановлением главы администрации Нижнегорского района управлению образования поручено в срок до 1 марта разработать проект положения о внебюджетном фонде Нижнегорского района».

Министерство — за еду

Не осталось в стороне от проблемы и министерство образования республики. Согласно ответу за подписью главы ведомства Натальи Гончаровой, питание для лиц льготных категорий относится к сфере ответственности районной власти, однако министерством направлены рекомендации «принять меры по обеспечению данной категории детей бесплатным горячим питанием в соответствии с действующим законодательством».

В остальном минобраз подтвердил ранее озвученную информацию о том, что местные власти заняты разработкой положения о внебюджетном фонде, с помощью которого наладятся и горячее питание, и компенсации за приобретение формы. Правда вопрос о том, когда разработанный проект положения будет рассмотрен и утверждён, на сегодняшний день остаётся открытым. И, судя по экономическим показателям региона, внебюджетные поступления в такой фонд не гарантируют решения проблемы.

Хватит нам писать

А вот прокурор Нижнегорского района Иван Терешков в своём ответе, копией которого располагает еженедельник «Крымский ТелеграфЪ», и вовсе не увидел никаких нарушений. При этом глава надзорного ведомства ссылается на крымский закон, в котором действительно нет ни слова о горячем питании и форме для детей из многодетных семей. В этой связи прокурором нарушений и не установлено.

Далее прокурор очень подробно расписывает перипетии, произошедшие с «фондом всеобуча», который выпал из практики работы российских образовательных учреждений лет десять назад, а потом очень лаконично сообщает, что внебюджетный фонд как единственная возможность реализации указа президента, после работы надзорных органов, местными чиновниками положение уже разработано.

Иван Терешков также напоминает многодетной матери, что ответ на её вопрос уже неоднократно давался, и на этом прокуратура прекращает с ней переписку. Хотя до 1 марта порядок по работе фонда только разрабатывался, а письмо прокурора датировано 9 марта и, по сути, несёт в себе новую правовую информацию, а значит, никак не подпадает под категорию «неоднократно разъяснённых ответов».

Наверное, в надзорном ведомстве так хотели намекнуть, что хватит их бомбардировать обращениями. Мол, администрация уже создала механизм финансирования питания для таких детей, с неё теперь и спрашивайте. Тем временем из районной администрации, по словам Марины Хомич, пришёл очередной ответ о том, что у них нет возможности реализовать указ президента, ибо всеобуча нет. И пока чиновники продолжают крутить свою карусель отписок, родители многодетных семей несут значительный финансовый ущерб в школе, которая раньше кормила детей дважды в день горячей едой.